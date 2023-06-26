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Олег Логинов

Всё предвещало несчастье: какие приметы говорили о начале Великой Отечественной войны

2:45
Наследие » Советское наследие

Существует ряд суеверий, которые якобы предсказывают надвигающиеся несчастья. Верить в эти приметы или нет — личное дело каждого. Однако нельзя отрицать, что часто они оказываются верными в своих предсказаниях. Так было, например, накануне Великой Отечественной войны.

Всё предвещало несчастье: какие приметы говорили о начале Великой Отечественной войны
Фото: veterinaria.tverreg. ru/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=135579

Грибной урожай

Говорят, что сама природа заботится о людях, даря им богатый урожай грибов перед смутными временами и трудностями. По воспоминаниям современников того времени, осень 1940 года была необычайно урожайной на грибы. Многие радовались обилию боровиков, лисичек, боровиков, сыроежек. Однако, как сообщает издание "Русская семерка", старики предупреждали, что такая плодовитость не является хорошим знаком. Тем не менее, возможно, что объяснение кроется в климатических особенностях лета 1940 года, которое было умеренно жарким и влажным.

Небесные тела

Даже Лев Толстой в "Войне и мире" упоминал о появлении в небе кометы как предвестника войны 1812 года. В первой половине 1941 года жители СССР могли наблюдать три кометы, что было поистине уникальным астрономическим событием. Причем последняя — третья — комета появилась на небе всего за десять дней до нападения Гитлера на Советский Союз. И, опять же, опытные люди того времени говорили, что три таких события почти подряд — не очень хороший знак.

Гибель стрижей

Говорят, что весной 1941 года в Ленинградской области была зафиксирована массовая гибель стрижей. Точная причина так и не была установлена. Учёные предполагали, что это было связано с климатом, который привёл к гибели многих насекомых, которыми питались стрижи. Однако фольклор объяснил это старой приметой: гибель птиц — знак войны.

Вскрытие гробницы

Незадолго до войны советские археологи вскрыли гробницу Тамерлана. Говорят, что этому событию предшествовало множество мелких несчастий, постигших экспедицию. Также ходят слухи, что в гробнице великого полководца было найдено предупреждение о начале кровопролитной войны. Однако эта информация не подтверждена в официальных документах.

По отдельности каждое из этих событий можно считать совпадением, но вместе они действительно заставляют поверить в мистику. Тем не менее следует помнить, что все эти предсказания были поняты задним числом, после того как события уже произошли.

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В какие приметы верили советские солдаты на Великой Отечественной войне? Суеверия и приметы .
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы ссср германия лев толстой адольф гитлер ленинградская область
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