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Олег Логинов

Запрет рукопожатий: странное правило пионеров, имевшее рациональную причину

3:36
Наследие » Советское наследие

Одной из главных задач пионерского движения в Советском Союзе была пропаганда гигиенических понятий среди детей от Средней Азии до Чукотки. Именно поэтому Ленинская Всесоюзная пионерская организация, основанная в 1922 году, включила в свой устав правила, которые сегодня кажутся довольно экзотическими и даже комичными.

Запрет рукопожатий: странное правило пионеров, имевшее рациональную причину

Борьба с эпидемией тифа

В 1926 году журнал "Советское фото" опубликовал снимок, на котором председатель Совета народных комиссаров Алексей Рыков протягивает руку мальчику в пионерской косынке. Мальчик улыбается, но отказывается от рукопожатия.

"А.И. Рыков приветствует пионера, но тот хорошо знает устав и не пожимает руку", — гласила подпись под фотографией.

В то время пионеры приветствовали друг друга и взрослых только пионерским приветствием. Эта мера была введена на фоне борьбы с рукопожатиями, которую партия вела в начале 1920-х годов. В стране бушевали эпидемии тифа и холеры, и отказ от рукопожатий должен был уменьшить количество больных детей и взрослых.

"Если ты красной гигиене друг — руки прочь от пожатия рук!" — пародировал советскую пропаганду сатирик Виктор Ардов в своём рассказе 1926 года "Лозунгофикация".

Владимир Маяковский, напротив, на полном серьёзе провозглашал:

"Долой рукопожатия! Без рукопожатий встречайте друг друга и провожайте!"

Другие правила пионеров

Советские пионеры строго придерживались и других "гигиенических правил". В 1923 году ЦК ВЛКСМ принял список "обычаев", которые должны были соблюдать все школьники. День начинался с мытья рук, шеи, ушей, чистки зубов и вытирания тела. Затем, как сообщает издание "Русская семерка", мальчики и девочки должны были заниматься гимнастикой. Пионеры должны были беречь здоровье других, поддерживая чистоту, не плевать и не мусорить. Также запрещалось держать руки в карманах (почему эта привычка считалась вредной, не объяснялось). Пионерам постоянно напоминали об очевидных вещах, таких как мытьё рук перед едой и прикрывание рта рукой при кашле.

Девятый пункт списка пионерских правил гласил:

"Пионеры не курят и не пьют (вино и табак — яд)".

Не гигиеной едины

Позже упоминания о правилах гигиены исчезли из пионерских уставов. Вместо этого акцент в воспитании подрастающего поколения сместился в сторону пропаганды коммунистических ценностей. Акцент в пионерской деятельности также сместился в сторону спорта, поэтому к 1930-м годам уже не упоминались прежние запреты на игру в футбол (которые всё же существовали).

Каждая эпоха Советского Союза порождала специфические пионерские нормы. Например, в предвоенном 1939 году в уставе говорилось, что пионер должен любить Красную Армию и быть готовым защищать свою Родину от врагов. В 1967 году, когда СССР укреплял свои международные связи и школьники со всего мира приезжали отдыхать в "Артек", в документ была включена фраза о том, что советские пионеры должны дружить с "детьми трудящихся всех стран".

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Краткая история пионерской организации в СССР
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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