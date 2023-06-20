Роковая ошибка следствия: почему милиция отпустила маньяка Чикатило на свободу

5:45 Your browser does not support the audio element. Наследие Советское наследие

Ростовский областной суд признал А. Р. Чикатило виновным в 52 убийствах, все из которых были совершены в отношении детей в возрасте 6 лет и младше, а также молодых женщин. Эти чудовищные деяния были совершены серийным убийцей в период с 1978 по 1990 год в районе города Шахты, недалеко от Ростова-на-Дону. Можно только удивляться, как ему удавалось так долго оставаться на свободе и продолжать свою серию убийств, учитывая, что он не был странствующим маньяком. В действительности его могли поймать много раз.

Фото: www.mk. ru/incident/2018/07/25/sledovatel-obnarodoval-soderzhanie-pisem-chikatilo.html

Первое замечание

Чикатило заметили еще в 1973 году, впоследствии он был связан с сексуальными нападениями на несовершеннолетних (в то время он работал учителем в школе-интернате), что само по себе могло привлечь внимание к педофилу, когда начались убийства. Даже во время первого убийства в 1978 году (9-летней девочки) были косвенные свидетели, которые навели Чикатило на подозрение. Свидетели видели, как мужчина уводил девочку (и даже дали довольно точное описание его внешности), а на снегу возле дома Чикатило, где произошло убийство, были обнаружены пятна крови.

Позже прокуроры утверждали, что кровь принадлежала животному, но по какой-то причине "потеряли" экспертизу по этому вопросу и не смогли подтвердить свои слова. Чикатило был допрошен только как свидетель, а главным подозреваемым стал другой мужчина, проживающий в Шахтах (так как он уже совершал подобные преступления ранее и уже отсидел). Его заставили дать признательные показания и впоследствии казнили.

Портрет убийцы

К тому времени, когда в 1983 году следователи поняли, что имеют дело с серийным убийцей, преступник уже убил не менее 12 женщин и детей. Поскольку следователи поняли, что преступник психически болен, они сосредоточились на соответствующих учреждениях, в том числе на выпускниках интернатов, где было обнаружено много девиантов и мелких преступников. Среди них шесть выпускников интерната Первого мая были быстро определены в качестве подозреваемых, поскольку они не имели алиби и под давлением следствия дали признательные показания в убийствах. К счастью, в 1984 году прокуратура РСФСР выяснила, что следствие велось не по тем лицам, и прекратила "дело", освободив их.

Именно тогда, в 1984 году, следователи получили очень подробный портрет Чикатило. Как сообщает издание "Русская семерка", несколько свидетелей видели его с мальчиком, которого через несколько дней нашли мертвым. Были отмечены и отличительные черты убийцы — потёртый портфель, а главное — очки со сломанными дужками на резинке. Вскоре его снова заметили в связи с другим убийством, и свидетели сообщили о тех же отличительных признаках. У правоохранительных органов оставалась только одна задача — поймать преступника, чтобы установить его личность.

Роковая ошибка

Наконец милиция начала патрулировать вокзалы, парки и автобусные остановки — места, где Чикатило обычно находил своих жертв, — и почти поймала его. 5 сентября 1984 года милиционеры заметили на автобусной остановке ростовского аэропорта странного мужчину, который никуда не уходил, а разговаривал с женщинами, выходил и возвращался на остановку. 12 сентября его снова заметили пристающим к женщинам в троллейбусе и задержали. При нем был обнаружен нож. Его внешность полностью соответствовала убийце детей, как ранее описывали свидетели.

Чтобы все подтвердить, следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Анализ показал, что у Чикатило была II группа крови, а у преступника — IV. Такое несоответствие легко объяснялось. Около 85% людей имеют в слюне и других выделениях антитела, которые указывают на группу крови, совпадающую с их кровью. Однако Чикатило принадлежал к оставшимся 15%, где наблюдается расхождение между антителами группы крови и выделениями. Судмедэксперты просто не учли этого, хотя это известный факт в их сфере. Кроме того, следователи не показали имеющиеся фотографии свидетелям (которые, скорее всего, опознали бы его), полагаясь вместо этого на результаты судебно-медицинской экспертизы. Эти ошибки имели чудовищную цену. Маньяк был выпущен на свободу.

Бдительный милиционер

Ужасающие кровавые убийства продолжались до 1990 года. Сразу после очередного жестокого преступления в лесу у железнодорожной линии Чикатило вышел из леса и пошёл в сторону платформы. Там его заметил сотрудник милиции, которому показалось странным, что из чащи выходит человек в костюме. При ближайшем рассмотрении офицер заметил грязь на его сумке и свежую царапину на ухе, проверил документы, записал всю информацию и доложил начальству. Через несколько дней в том же лесу было найдено тело последней жертвы убийцы, и Чикатило был арестован. Через двенадцать лет после первого убийства кровавое чудовище было наконец поймано.

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Самый страшный маньяк СССР: почему Чикатило так долго ловили?