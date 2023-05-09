Протест маршала: как Жуков лишил чиновников формы с погонами

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Во время Великой Отечественной войны Иосиф Сталин вновь ввёл погоны, и советские дипломаты также обзавелись подобными отличительными знаками. Но эта идея не понравилась маршалу Жукову. Именно по его инициативе в 1954 году была отменена новая форма для сотрудников Министерства иностранных дел.

Фото: telegra. ph/ZHukov-Georgij-Konstantinovich-Foto-S-Nagradami-12-15

Мундиры дипломатов

На самом деле, форма для чиновников, чья работа была связана с внешней политикой, была введена ещё в царской России.

По словам Светланы Туриловой, автора книги "История внешнеполитического ведомства России", в 1799 году первый слушатель Коллегии иностранных дел Фёдор Ростопчин передал приказ Павла I о том, что чиновники должны носить тёмно-зелёные кафтаны со стоячими воротниками и белыми пуговицами с изображением российского герба, а также белые шаровары. В дальнейшем форма российских дипломатов претерпела ряд изменений. Например, в период правления Александра I на мундирах консулов появилась золотая вышивка с изображением оливковой ветви.

Мундиры дипломатических чиновников делились на десять рангов в зависимости от такой "вышивки". Как утверждает Леонид Шмелёв, автор книги "Титулы, мундиры и ордена в Российской империи", у государственных канцлеров и послов вышивка располагалась на воротниках, обшлагах, клапанах карманов, а также по краям и швам одежды. Заместитель министра иностранных дел, чиновники 1-го и 3-го классов и посланники 2-го ранга имели аналогичную вышивку, за исключением швов. Чиновников 4-го и 5-го классов можно было узнать по вышивке только на воротниках, обшлагах и клапанах карманов, а чиновники 6-8-го классов имели вышивку только на воротниках и обшлагах.

Советские чиновники

У советских дипломатов также была своя форма одежды. Согласно "Большой юридической энциклопедии" А. Б. Барихина, 28 мая 1943 года был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР, которым устанавливались следующие дипломатические ранги:

Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР,

Чрезвычайный и Полномочный Посланник СССР 1 класса,

Чрезвычайный и Полномочный Посланник СССР 2 класса,

Советник 1 класса,

Советник 2 класса,

Первый секретарь 1 класса,

Первый секретарь 2 класса,

Второй секретарь 1 класса,

Второй секретарь 2 класса,

Третий секретарь,

Атташе.

Кстати, эта система используется в России и сегодня.

В том же 1943 году, как пишет в своей книге "Русский патриотизм и советский социализм" Алексей Кожевников, 16 сентября Совет народных комиссаров (Совнарком) ввёл форму для работников дипломатической службы. С этого момента на форме дипломатов в качестве отличительных знаков появились наплечные щитки с вышитыми золотыми звёздами. Дипломата, имеющего ранг посла, можно было узнать по мундиру с (генеральскими) наплечными щитками без просвета с вышитыми звёздами и золотой эмблемой в виде двух скрещенных пальмовых ветвей. Однако, через 11 лет эта дипломатическая форма была внезапно отменена, и виноват в этом был маршал Жуков.

Протест Жукова

По словам автора книги "МИД. Министры иностранных дел. Внешняя политика России: От Ленина и Троцкого" Леонида Млечина, форма с погонами исчезла в 1954 году. В то время Георгий Жуков был в зените своей славы. Как известно, в 1955 году он стал министром обороны СССР. Поэтому к мнению военачальника прислушивались до так называемой хрущёвской оттепели.

Млечин пишет, что Жукову не нравился наряд чиновников МИД именно из-за погон. Дело в том, что Георгий Константинович считал, что носить погоны имеют право только военные чины, а не гражданские чиновники.

Автор публикации "Легко ли быть послом? Заметки о жизни и карьере дипломата" Юрий Дерябин, служивший в 1990-е годы Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Финляндии, более конкретен в своих воспоминаниях. Дерябин пишет, что Жуков настоял на отмене формы, ссылаясь на то, что его подчинённым нечего почитать гражданских лиц, носящих форму. Отличить форму советских дипломатов от военной было непросто. Чтобы избежать подобной путаницы в будущем, дипломатические погоны были отменены. Сам Дерябин признавал, что форма дисциплинирует чиновников, но многим из них она также придавала неоправданное высокомерие. Однако, для послов и посланников решили сохранить парадные мундиры. Они существуют и по сей день.

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ПОЧЕМУ СТАЛИН ВВЕЛ ЦАРСКИЕ ПОГОНЫ В 1943 ГОДУ