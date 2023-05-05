Американцы предлагали купить тело Ленина: что стало с вождём революции после распада СССР

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После распада Советского Союза многих интересовало будущее Мавзолея и его единственного "жителя" — основателя государства, внезапно прекратившего своё существование, Владимира Ленина.

Содержание объекта требовало значительных финансовых вложений, что могло привести к проблемам. Именно тогда на "помощь" пришли страны Запада, изъявившие желание приобрести тело вождя мирового пролетариата за определённую сумму.

Неудачная шутка

Вопрос о необходимости перезахоронения тела Владимира Ленина активно поднимался с середины 1980-х годов. Западные СМИ успешно спекулировали на этой теме.

В 1989 году журнал Forbes опубликовал статью, в которой утверждалось, что советское правительство объявило о намерении продать саркофаг с телом вождя на аукционе. Авторы статьи даже назвали сумму стартового предложения — 15 млн долларов/1 млрд 200 млн рублей.

Мистификация журнала была настолько убедительной, что её подхватили многие международные информационные агентства, в том числе и советские. Позже представители Forbes признались, что публикация была шуткой и что им ничего неизвестно о желании продать гроб с Лениным.

Дух рационализма

Но "дух рационализма" уже начал брать верх. В настоящее время поддержание тела вождя в надлежащем состоянии обходится в несколько десятков миллионов рублей ежегодно. Немалая сумма требовалась на эти цели и в течение 30 лет.

В 1993 году Юрий Лужков, занимавший пост мэра Москвы, обратился к президенту России Борису Ельцину с просьбой захоронить тело Ленина. Это должно было решить проблему поиска необходимых финансовых средств. Но идея Лужкова не понравилась главе Республики Калмыкия Кирсану Илюмжинову. Как утверждает автор публикации "Пантеоны Кремля" Ирина Сергеевская, Кирсан Николаевич даже обещал выделить один миллион долларов на перенос Ленина и Мавзолея в Элисту.

Данные разговоры породили слухи о том, что сохранение тела Владимира Ленина является показателем плохого состояния России. В 1995 году Университет Миннесоты предложил российскому правительству "материальную помощь" — они предложили купить тело Ленина и лабораторию по его сохранению за 1 млн долларов/81 млн рублей. Но сделка не состоялась.

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