Тюрьмы в СССР для зэков-иностранцев: "интуристам" было несладко

5:07 Your browser does not support the audio element. Наследие Советское наследие

Иностранцы, посещавшие СССР, не всегда вели себя дружелюбно. Некоторые из них совершали преступления и попадали в тюрьму. В каких тюрьмах и зонах они содержались?

ИК №22

Одной из самых известных тюрем, где содержались иностранцы, была исправительная колония № 22 в селе Лепле, Мордовия. Она была специально создана в 1956 году для граждан других стран. Место было выбрано стратегически: с одной стороны, это был отдаленный район, окруженный лесами и болотами, что затрудняло побег, а с другой — всего в 350 километрах от Москвы. Такая близость позволяла легко доставлять заключенных в посольства без необходимости далеко ехать.

Как сообщает издание "Русская семерка", большинство заключенных колонии № 22 были гражданами азиатских и африканских стран, таких как Китай, Вьетнам, Турция, Камерун, Марокко и Заир (ныне Демократическая Республика Конго). Однако были и европейцы, включая немцев, албанцев, хорватов, сербов и других.

Распорядок дня был строгим, ни к кому не проявлялось снисхождения. Подъем был в пять утра, затем проверка в семь, завтрак, прогулка и отбой в девять вечера. "Интуристы", как их называли, не привыкли делать зарядку, поэтому их приходилось перевоспитывать.

Одной из проблем, с которой сталкивались заключенные, был сильный холод. Когда столбик термометра опускался до минус 20 градусов по Цельсию, администрация колонии выдавала иностранцам дополнительную теплую одежду. В такие дни перед выходом на улицу у них проверяли кровяное давление, особенно у африканцев, которые часто жаловались на гипертонию из-за своих физиологических особенностей.

Администрация прилагала все усилия для профилактики заболеваний среди заключенных. Например, для профилактики гриппа на подоконники ставили лук и чеснок. Ведь если "интурист" попадал в больницу или, что еще хуже, умирал, это создавало дополнительные проблемы в дальнейшем.

Чистопольская тюрьма

Иностранцы также попадали в Чистопольскую тюрьму в Татарстане, которая была основана в середине 19 века. Их начали заключать сюда во время Гражданской войны. Некоторое время в ее стенах провел чешский писатель-сатирик Ярослав Гашек.

Особенно много было поляков, которые составляли около 70% от общего числа заключенных в 1940-х годах. Некоторые из них содержались здесь со времен советско-польской войны, другие были осуждены позже за антисоветскую деятельность.

Администрация тюрьмы прилагала все усилия, чтобы побудить заключенных к труду. К 1970-м годам на территории исправительного учреждения были построены производственный корпус и профессионально-техническое училище. Здесь процветали швейное производство и выращивание грибов.

Лефортово

С 1954 по 1991 год московская тюрьма "Лефортово" использовалась как следственный изолятор КГБ. Здесь содержались диссиденты и иностранные шпионы, в том числе шведский дипломат Рауль Валленберг, который был одним из заключенных до своего таинственного исчезновения в 1947 году.

Миссионеры иностранных церквей, осмелившиеся приехать в СССР и попавшие под подозрение сотрудников правоохранительных органов, также оказались в столичных тюрьмах. Одним из них был норвежский католический епископ Бернт Эйдсвиг.

Он прибыл в Советский Союз в 1976 году, был арестован за нелегальную работу и провел несколько месяцев в Лефортово. Эйдсвиг содержался в камере на трех человек площадью 12 квадратных метров.

ГУЛАГ

Значительное число иностранцев также оказались в советских трудовых лагерях. После убийства Сергея Кирова в 1934 году НКВД сообщил об обнаружении сотен террористических ячеек, в том числе состоящих из граждан других стран.

В ноябре 1936 года тогдашний народный комиссар внутренних дел Николай Ежов сообщил об аресте 19 немцев. По данным историков Н. Охотина и А. Рогинского, общее число арестованных немцев за это время оценивалось примерно в 800 человек.

К 1946 году в советских тюрьмах содержалось несколько десятков тысяч немцев, 11 000 поляков, 1 500 румын, более 900 китайцев и других иностранцев. В системе ГУЛАГа для них было выделено два лагеря: Озерный и Дубравный в Мордовии.

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Иностранцы в Российских тюрьмах