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Олег Логинов

Советский Робинзон Крузо: история выживания кочегара в Арктике

4:26
Наследие » Советское наследие

Обычно история каждого "робинзона" — человека, оказавшегося в силу различных обстоятельств на необитаемом острове, — это история выживания и отважной борьбы с силами природы. Иногда неважно, длится ли вынужденное одиночество годами или всего лишь чуть больше месяца. Так было и с кочегаром Павлом Вавиловым.

Советский Робинзон Крузо: история выживания кочегара в Арктике

В военные годы снабжение полярников было хуже, чем в мирное время, но, тем не менее, оно продолжалось. Одним из судов, доставлявших грузы на метеостанции, был ледокол "Александр Сибиряков". В 1941 году "Александр Сибиряков" был включён в состав ледокольного флота Беломорской военной флотилии. Судно было вооружено, а капитану присвоено воинское звание.

Свой первый и последний бой "Александр Сибиряков" принял летом 1942 года. 24 августа ледокол вышел из порта Диксон (Таймыр) с задачей пробиться к Северной Земле. На борту "Сибирякова" находилось снабжение для полярников — оборудование, топливо, консервы, собаки. Кроме того, были пассажиры — научные сотрудники и работники полярных станций.

25 августа в Карском море "Сибиряков" столкнулся с немецким крейсером "Адмирал Шеер".

Зенитные орудия на борту "Сибирякова" не могли сравниться с орудиями крейсера. Тем не менее, ледокол дал отпор. Бой продолжался около 45 минут. Немцы выпустили по кораблю 27 снарядов. На ледоколе начался пожар, вышел из строя левый котёл. Часть экипажа пыталась покинуть ледокол на спасательной шлюпке, но утонула в водах Карского моря. 22 человека были взяты в плен.

Выжил только один человек — кочегар Павел Вавилов.

Когда "Александр Сибиряков" начал тонуть, Вавилов прыгнул в воду. Ему удалось отплыть от тонущего корабля и избежать участи быть затянутым в образовавшуюся воронку. Павел доплыл до брошенной спасательной шлюпки советских моряков, где нашёл тело кочегара Матвеева, расстрелянного немцами. Кочегар оказал товарищу последнюю услугу: Павел переоделся в сухую одежду Матвеева, что спасло ему жизнь.

Так началось приключение Робинзона Крузо Павла Вавилова. В спасательной шлюпке он обнаружил аварийный запас сухарей, пресную воду, спички, топор и револьвер "Наган" с патронами. К счастью, Вавилову удалось достать из воды сумку со спальным мешком и теплой одеждой.

С этими сокровищами он причалил к острову Белуха - крошечному островку длиной не более километра. На этом скалистом выступе не было ничего и никого, кроме нескольких кустиков скудной арктической травы, заброшенного деревянного маяка и… семьи белых медведей.

Павел поселился в маяке, который служил ему убежищем от холода и хищников. Он питался супом из харттака, который варил на коряге, собранной из воды. Было холодно: спальный мешок едва защищал его во время всё более долгих морозных ночей. Иногда мимо проходили корабли, и Павел начинал кричать и размахивать своей одеждой, но они его не видели.

Так прошёл месяц. Наконец, когда Вавилов был близок к отчаянию, его заметил проходивший мимо транспортный корабль "Сакко". Павел позже вспоминал, что в тот день он развёл костёр из последних оставшихся дров. Если бы его не заметили в этот раз, смерть от холода была бы неизбежна.

Его увидели. Моряки спустили спасательную шлюпку, но из-за плохой погоды она не смогла подойти к берегу. На следующее утро над островом появился гидросамолёт, и Павлу сбросили свёрток с тёплой одеждой, едой и сигаретами. Там же была записка, в которой говорилось, что его заберут, как только позволит погода.

Павел Вавилов провёл на острове Белуха 34 дня, прежде чем его спасли, и после этого продолжал работать на Севере. После войны ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. В его честь названы один из островов в Карском море и сухогруз.

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Павел Вавилов/Пaвeл Baвилoв, Ceвepный «poбинзoн»Иcтopия выживaния Павла Вавилова
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы ссср война авария история германия транспорт путешествия карское море вторая мировая война
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