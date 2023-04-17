Пьяный и опустошённый: как умер знаменитый писатель Эдгар Аллан По

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Последние дни жизни Эдгара Аллана По были наполнены горем и несчастьем, как и мрачные рассказы, которые он написал.

По постоянно боролся с алкоголизмом и бедностью, с тех пор как его богатый опекун оставил его ни с чем. В сочетании с неспособностью удержаться на работе и трагедией потери молодой жены Вирджинии жизнь По была бурной. Вирджинии было всего тринадцать лет, когда они поженились в 1834 году, а к 1842 году она заболела туберкулезом. Надвигающаяся перспектива её смерти тяжело отразилась на нервах По, заставив его прибегнуть к алкоголю в качестве средства преодоления себя. В 1847 году Вирджиния скончалась, оставив По опустошённым.

Отчаянно пытаясь заполнить пустоту, оставленную любимой женой, По обращался ко многим женщинам. В 1848 году он задумал сделать предложение Эльмире Шелтон, вдове, в которую он влюбился много лет назад, когда они оба были подростками. Но его планы были нарушены, когда он встретил Сару Хелен Уитман, литературную деву, любящую шелка, кружева и вуали.

Хелен уже некоторое время с интересом читала книги По и послала ему стихотворение, вдохновлённое его знаменитым произведением "Ворон". По ответил ей собственным стихотворением, которое он первоначально написал для кого-то другого. В сентябре он отправился на встречу с Хелен в Провиденс, Род-Айленд.

Всего за несколько дней По признался Хелен в любви и попросил её руки. Ей нужно было время, чтобы обдумать его предложение, и она прислала ему ряд писем, которые оставили его неудовлетворённым. В конце концов, По попытался покончить с собой, приняв лауданум в количестве, превышающем норму. В ноябре Хелен, наконец, согласилась выйти за него замуж, но только при условии, что он бросит пить. Хотя По пытался бросить пить, ему это не удалось, и в декабре он приехал в дом Хелен в состоянии опьянения. В результате возникшей ссоры Хелен вдохнула большое количество эфира, отчего потеряла сознание, и мать заставила По уйти.

Весной 1849 года Эдгар Аллан По высказал свои отчаянные мысли о жизни, заявив, что она кажется ему напрасной, а будущее — пустотой. В возрасте сорока лет психическое и эмоциональное состояние По резко ухудшилось, особенно летом, когда он посетил Филадельфию. Писатель погрузился в безрассудное пьянство, в результате чего у него начались ужасающие галлюцинации.

С помощью одолженных денег он добрался до Ричмонда, где сделал предложение Эльмире, записался в Ричмондское отделение организации "Сыновья умеренности" и купил обручальное кольцо. Однако, несмотря на эти события, его мрачное состояние духа сохранялось. Неизвестно, приняла бы Эльмира его предложение, но в конце сентября По покинул Ричмонд и отправился в Нью-Йорк. После встречи с друзьями из Балтимора он исчез на шесть дней.

Местонахождение По оставалось загадкой, пока 3 октября его не нашли в Gunners Hall, ирландской таверне. Как сообщает издание "History today", он был в ступоре, в сильном алкогольном опьянении и рваной одежде. Его рубашка была испачкана и помята, шляпа грязная, а выражение лица — пустое и тупое. Создавалось впечатление, что он продал свою одежду, чтобы купить больше алкоголя. Его отвезли на машине в больницу Вашингтонского медицинского колледжа, куда он прибыл поздно вечером, всё ещё находясь в ступоре.

В течение ночи состояние По ухудшилось. Он стал бледным, обливался потом и непрерывно разговаривал с воображаемыми существами на стенах больничной палаты. Это состояние сохранялось до раннего утра 7 октября. Затем он, казалось, расслабился, тихо прошептав:

"Господи, помоги моей бедной душе".

После этой фразы он скончался. Похороны По на пресвитерианском кладбище Балтимора прошли без особых торжеств. Когда известие о смерти По достигло Франции, Шарль Бодлер заметил, что это было почти самоубийство, самовнушение, которое длилось с момента смерти жены писателя.

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Загадочная смерть Эдгара По