Северная Корея нанесла удар: как началась Корейская война в 1950 году

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Когда танки и пехота Северной Кореи пересекли Тридцать восьмую параллель в 1950 году, началась Корейская война. Она стоила войскам ООН и Южной Кореи более 200 000 жизней.

После 90-минутного артиллерийского обстрела, начавшегося в 4 часа утра в воскресенье, северокорейские танки и пехота пересекли тридцать восьмую параллель и продвинулись на юг через бреши в приграничных холмах. Атака проходила под периодически накрапывающим дождём, а большинство подразделений южнокорейской армии в этом регионе было отведено на отдых. Многие офицеры и солдаты отдыхали в Сеуле, столице Южной Кореи.

Вторжение, вероятно, было санкционировано Советским Союзом и коммунистическим правительством Китая в расчёте на быструю победу. Это произошло после того, как Дин Ачесон, государственный секретарь США, публично заявил в январе, что США не будут защищать какую-либо часть материковой Азии от военного нападения.

Северокорейские войска во главе с тяжёлыми танками захватили город Кэсон и переправились через реку Имджин. Несколько южнокорейских солдат продемонстрировали самоубийственную храбрость, привязав к своему телу взрывчатку и бросившись на вражеские танки в качестве живых бомб. Несмотря на их храбрость, численное и техническое превосходство северокорейцев было подавляющим.

Американский посол в Сеуле доложил в Вашингтон, а комиссия ООН в Корее сообщила Генеральному секретарю, что вторжение "принимает характер полномасштабной войны". В воскресенье днём собрался Совет Безопасности и принял американскую резолюцию, осуждающую нападение Северной Кореи и требующую немедленного прекращения огня и отступления через границу (советский делегат воздержался от голосования). На следующий день президент США Гарри Трумэн заявил, что правительство США будет "энергично поддерживать" Совет Безопасности.

Во вторник, 27-го числа, США направили воздушные и морские силы на помощь Южной Корее. Генерал Дуглас Макартур, семидесятилетний Верховный главнокомандующий союзными войсками в Японии, был назначен руководителем всех американских подразделений в этой операции. В тот вечер Совет Безопасности собрался вновь, без советского представителя, и принял американскую резолюцию, призывающую членов ООН:

"Оказать такую помощь Республике Корея, которая может быть необходима для отражения вооружённого нападения и восстановления международного мира и безопасности в этом районе".

Северокорейские войска находились всего в нескольких милях от Сеула, который пал 28-го числа.

По информации издания "History today", в четверг 29-го генерал Макартур отправился в Корею с группой журналистов, чтобы лично оценить ситуацию. Во время полёта вражеский военный самолёт попытался их атаковать, но был отогнан сопровождавшими Макартура "Мустангами". Несмотря на беспокойство журналистов, генерал оставался невозмутимым на протяжении всего инцидента. После приземления его провезли на джипе по тыловым районам поля боя, и он увидел большой поток беженцев, в том числе южнокорейских солдат, бегущих на юг. В то же время американские военно-морские подразделения бомбардировали Инчхон, захваченный северокорейцами.

На пресс-конференции президент Трумэн заявил, что Соединённые Штаты не находятся в состоянии войны, а предпринимают полицейские меры против группы бандитов. Но в ту же ночь северокорейцы прорвали линию обороны Южной Кореи на реке Хан, переправив через неё танки под покровом темноты. На следующий день президент объявил, что он уполномочил ВВС США действовать в Северной Корее, осуществить морскую блокаду всего корейского побережья и развернуть американские сухопутные части в Корее. Кроме того, британское правительство и другие ведущие страны Содружества пообещали вооружённую поддержку.

После первой недели войны более половины южнокорейской армии исчезло, и конфликт был в самом разгаре. Соединённые Штаты направили на корейский театр военных действий более 5 миллионов военнослужащих. Кроме того, в войну были вовлечены военнослужащие из многих других стран, включая Великобританию, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Южную Африку, Индию, Францию, Нидерланды, Бельгию, Люксембург, Колумбию, Грецию, Эфиопию, Филиппины, Таиланд и Турцию. Силы ООН и Южной Кореи понесли потери более 200 000 человек, прежде чем независимость Южной Кореи была восстановлена.

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Корейская Война. Как появилась КНДР