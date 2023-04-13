Променяли Россию на Британию: история подписания договора между Японией и Великобританией в 1902 году

Англо-японский договор о союзе, первый договор между европейской страной и азиатской державой против западного соперника, был подписан 30 января 1902 года.

Период после 1900 года стал решающим поворотным пунктом в британской внешней политике, когда правительство отказалось от "великолепной изоляции". В этот период ключевую роль в качестве министра иностранных дел сыграл 5-й маркиз Лансдаун, уважаемый аристократ с легендарным обаянием. Первым значительным следствием этого нового направления во внешней политике стали переговоры о заключении договора с Японией в 1901 году. Лорд Лэнсдаун вместе с японским послом в Лондоне Хаяси Тадасу не торопились заключать этот договор.

Вестернизация и индустриализация Японии, начавшиеся после реставрации императора Мэйдзи в 1868 году, сделали её самой заметной туземной державой на Дальнем Востоке. Британцы уважали японцев как порядочную, организованную, эффективную и надежную нацию, в отличие от китайцев, которые, по их мнению, были полной противоположностью.

Фоном для этого договора послужили растущий японский империализм, британские коммерческие интересы в Китае и российская оккупация Маньчжурии в 1900 году, которая представляла угрозу как для Японии, так и для Великобритании. Джозеф Чемберлен, выдающийся британский политик того времени, был убеждён, что интересы Великобритании в Китае огромны. Японцы были обеспокоены российскими амбициями в Корее, которую они считали своим собственным задним двором. Хаяси прямо заявил лорду Лансдауну, что Япония считает защиту своих интересов в Корее первым и последним желанием.

Японцы получили то, что хотели. В договоре говорилось, что если одна из договаривающихся сторон будет вовлечена в войну с третьей страной, то другая сторона останется нейтральной. Однако, если одна из сторон столкнётся с двумя или более противниками, другая сторона придёт ей на помощь. В случае войны с Россией Япония могла рассчитывать на поддержку Великобритании, если какая-либо другая держава, например, Франция и Германия, объединит свои силы с Российской империей. Договор также молчаливо признавал японское господство в Корее.

У Японии была возможность пойти другим путём и прийти к взаимопониманию с Россией. Это означало бы предоставление русским полного контроля над Маньчжурией, а японцам — неограниченного влияния на Корею. Это предложение было выдвинуто опытным японским политиком Ито Хиробуми, который был главным инициатором изменений, произошедших в эпоху Мэйдзи.

Ито не был сторонником заключения союза с Великобританией, поскольку считал, что её колониальное могущество идёт на убыль. Однако, его мнение оспаривал командующий армией Ямагата Аритомо, который утверждал, что русские не собирались ограничиваться Маньчжурией. По его словам, они были намерены установить свою власть над всем регионом, а это неизбежно привело бы к конфликту. Во второй половине 1901 года Ито отправился в Санкт-Петербург, чтобы изучить возможность достижения компромисса с русскими, но никаких подвижек не произошло.

Договор был подписан в Лондоне, и его приветствовали как важную победу в Японии, где он оказал значительное влияние на повышение национальной гордости. Это был первый случай, когда европейская страна заключила союз с азиатской державой против западного конкурента. По сути, британцы дали Японии добро на реализацию своих интересов в Корее, что помогло укрепить японскую армию в противостоянии с Россией во время Русско-японской войны 1904-1905 годов. Эта победа открыла Японии путь к господству в Маньчжурии. Договор был возобновлён в 1911 году, и Япония присоединилась к союзным войскам во время Первой мировой войны. Однако, в 1923 году истёк срок действия союза с Великобританией.

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1902-й год. Гражданская война в Колумбии, независимость Кубы, Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид.