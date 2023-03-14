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Олег Логинов

Разгром российского флота в 1904 году

2:43
Наследие » Россия

Во время русско-японской войны российский Балтийский флот был практически уничтожен в сражении у Цусимского пролива. Решающее поражение, когда из 45 российских военных кораблей только 10 спаслись, убедило российских лидеров в том, что дальнейшее сопротивление имперским замыслам Японии в Восточной Азии безнадежно.

Разгром российского флота в 1904 году

8 февраля 1904 года, после того как Россия отвергла японский план по разделу Маньчжурии и Кореи на сферы влияния, Япония предприняла внезапную морскую атаку на Порт-Артур, российскую военно-морскую базу в Китае. Это было первое крупное сражение 20-го века, и российский флот был уничтожен. В ходе последующей войны Япония одержала ряд решающих побед над русскими, которые недооценили военный потенциал своего незападного противника. В январе 1905 года стратегическая военно-морская база Порт-Артур пала под ударами японских морских и сухопутных сил под командованием адмирала Хэйхатиро Того, а в марте русские войска были разбиты под Шеньяном, Китай, японским фельдмаршалом Ивао Оямой.

Русский царь Николай II надеялся, что русский Балтийский флот под командованием адмирала Зиновия Рожественского сможет оспорить превосходство адмирала Того на море, но во время двухдневного сражения в Цусимском проливе, начавшегося 27 мая, более 30 русских кораблей были потоплены или захвачены превосходящими японскими военными кораблями. В августе ошеломляющая череда японских побед убедила Россию принять мирный договор, заключенный при посредничестве президента США Теодора Рузвельта в Портсмуте, штат Нью-Гэмпшир. В Портсмутском договоре Россия признала Японию доминирующей державой в Корее и передала Японии Порт-Артур, южную половину острова Сахалин и Ляотунский полуостров.

Япония вышла из конфликта в качестве первой современной незападной мировой державы и взяла курс на дальнейшую имперскую экспансию. Однако для России катастрофическое выступление ее армии в войне стало одной из непосредственных причин русской революции 1905 года.

Справка:

Зиновий Рождественский — выдающийся русский флотоводец, занимавший должность вице-адмирала (1904) и генерал-адъютанта (1904). Однако его командование российским флотом в Цусимском сражении закончилось сокрушительным поражением.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы китай война россия япония
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