Прозрение слепых: изобретение знаменитого шрифта Брайля

4:53 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

Луи Брайль умер 6 января 1852 года в возрасте 43 лет.

До Луи Брайля были попытки создать рельефные буквы или фигуры на дереве или бумаге, чтобы слепые могли читать на ощупь. Шарль Барбье, французский артиллерийский офицер, изобрёл "ночное письмо", используя рельефные точки на картоне для передачи сообщений на полях сражений ночью после Наполеоновских войн. Брайль адаптировал эту военную систему для слепых.

Луи Брайль родился в 1809 году в деревне Купврей, в 50 км к востоку от Парижа, в семье шорника. Они назвали всех своих детей в честь королей и королев Франции. Когда Луи было три года, он ослеп от удара острым шилом или ножом во время игры с инструментами отца в мастерской. Он ничего не помнил о том времени, когда был зрячим. В детстве он научился читать, нащупывая обивочные шипы, вбитые в куски дерева в форме букв и цифр. В возрасте десяти лет в 1819 году он был принят в Институт для слепых детей в Париже.

В институте на улице Сен-Виктор мальчики и девочки содержались строго раздельно. Для обучения чтению использовались веточки в форме букв алфавита. В учебную программу входили греческий и латинский языки, алгебра, география и музыка. В школе был небольшой оркестр, и Луи стал хорошим виолончелистом и органистом.

Как сообщает издание "History today", капитан Шарль Барбье пытался заинтересовать французские военные власти своей "ночной литературой", но они отказались видеть в ней какие-либо военные достоинства. В 1820-х годах он понял, что изобретение могут использовать слепые. Барбье отнёс его в школу на улице Сен-Виктор, где Луи Брайль был одним из учеников, которых попросили оценить изобретение. Ученики нашли его интересным, но слишком примитивным, чтобы быть полезноым для них.

Идея Барбье вдохновила Луи на разработку собственной усовершенствованной системы, которую он завершил в возрасте пятнадцати лет в 1824 году. Он упростил метод Барбье, используя шесть точек, расположенных в различном порядке в "клетках", похожих на домино, что давало в общей сложности шестьдесят три перестановки для различных букв, цифр, а позже и музыкальных нот. Шестьдесят четвертая перестановка, в которой вообще не было точек, представляла символ пробела.

Метод Брайля был быстро принят его товарищами по школе благодаря своей простоте, что делало его лёгким для изучения. Но администрация школы не поддержала метод, поскольку у неё не было средств, необходимых для его внедрения. Несмотря на эту неудачу, Брайль стал преподавателем в школе в 1826 году и через три года опубликовал свой метод в небольшой книге под названием "Метод написания языка, напева и музыки с помощью рельефных точек для использования слепыми людьми". Книга была напечатана рельефным текстом, также известным как тиснёный шрифт.

К сожалению, книга не привлекла особого внимания за пределами школы, и у Брайля начали проявляться признаки туберкулеза, который в конце концов унёс его жизнь. В 1837 году он создал улучшенную версию своей системы, но только в 1841 году Пьер Фуко, ещё один слепой бывший ученик школы, изобрёл первую пишущую машинку для слепых, которая сделала метод Брайля более доступным. Несмотря на эти достижения, Брайль скончался в 1852 году, через два дня после своего сорок третьего дня рождения, так и не застав широкого распространения системы.

Много лет спустя, в 1952 году, останки Брайля были перевезены в Париж, где им было отведено почётное место в Пантеоне. Руки Брайля были отделены от останков и помещены в бетонный ящик на вершине его пустой могилы в Купрей. На церемонии в Париже присутствовали многие, включая президента Республики Венсана Ориоля и делегатов из более чем двадцати стран.

Брайль признавал, что доступ к коммуникации жизненно важен для того, чтобы к слепым людям относились как к равным, а не покровительственно или с жалостью со стороны зрячих. Как он однажды сказал Фуко:

"коммуникация — это способ, с помощью которого мы можем добиться этого".

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