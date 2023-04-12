Победы Российской империи встревожили Англию и Францию: причины начала Крымской войны

4:13 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

Британцы ожидали вступить в бой с французами из-за агрессивной политики императора Наполеона III. Но их первый европейский конфликт с 1815 года неожиданно привёл к тому, что два старых врага объединились против русских, чтобы защитить турок.

Это было связано с упадком Османской империи, который породил российский империализм и усилил страх британцев перед вмешательством России в дела Индии. На переднем плане конфликта был продолжающийся спор между греческими православными и латинскими католиками по поводу Святых мест в Палестине.

Одним из ключевых пунктов спора был вопрос о том, должна ли греческая православная церковь сохранять исключительный контроль над ключами от главного входа в церковь Рождества Христова в Вифлееме, в том самом месте, где родился и был положен в ясли Иисус Христос. Латиняне, напротив, владели ключами от бокового входа, а не от главного. Кроме того, возникли разногласия по поводу серебряной звезды с латинскими надписями в святилище, которая таинственно исчезла в 1847 году, а также по поводу претензий латинян на право ремонта главного купола Храма Гроба Господня в Иерусалиме и на право служения у гробницы Девы Марии в Гефсимании.

Напряжение между двумя группами было настолько велико, что греческие и латинские монахи сцепились крестами и подсвечниками в церкви Гроба Господня. Лорд Мальмсбери, министр иностранных дел Великобритании в 1852 году, выразил своё разочарование "печальным зрелищем" конфликта "из-за исключительных привилегий в месте, где ангелы провозгласили мир на земле и благоволение к людям… и соперничающих церквей, борющихся за господство в том самом месте, где Христос умер за человечество".

В 1852 году Наполеон III попытался заручиться поддержкой римских католиков во Франции, потребовав признания Франции защитницей христианских монахов и паломников в Святых местах. Чтобы подтвердить свои намерения, он направил французский военный корабль в Дарданеллы. В результате ключ от главного входа в церковь Рождества Христова был передан латинянам. Этот шаг спровоцировал царя Николая I, традиционного защитника греческих православных, который потребовал утвердить Россию в качестве защитника Святых мест и всех православных христиан в Османской империи. В июле 1853 года Россия вторглась в османские провинции Молдавия и Валахия. Турки объявили войну, и в ноябре того же года русские уничтожили турецкий флот в Синопе на Чёрном море.

Эти события сопровождались длительными дипломатическими переговорами. Хотя царь надеялся договориться с Лондоном о судьбе Османской империи, он не считался с Наполеоном III. Он предположил, что России, возможно, придётся временно оккупировать Константинополь, если вопросы останутся нерешёнными.

С другой стороны, англичане и французы опасались, что царь стремится положить конец хрупкой империи султана и установить доминирующее положение на Балканах, в восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке. В январе 1854 года они направили военные корабли в Чёрное море, что ещё больше разозлило русских. 27 февраля в Санкт-Петербург был отправлен ультиматум с требованием вывести войска из двух балканских провинций. Когда ответа не последовало, Лондон и Париж объявили войну в один и тот же день в марте.

Объявить войну — это одно, а найти место для её ведения — совсем другое. В конце концов, союзники вторглись в Крым, направив войска в Чёрное море. Британцы понесли тысячи потерь и потратили на этот конфликт целое состояние. Вопрос о том, стоило ли оно того, остаётся весьма спорным.

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