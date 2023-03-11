Империализм России на протяжении её истории

Мы все знаем или думаем, что знаем, что у русских "империя" глубоко заложена в генах. Считается, что Российская империя расширялась быстрее и дальше, чем любая другая в истории. Сегодня Россия занимает меньшую территорию, чем когда-либо с XVII века, но многие считают, что страна во главе с Путиным стремится вернуть свою империю.

Многое из этого — не более чем мифы. Книга Кееса Ботерблома "Россия как империя" собирает факты в последовательное повествование, которое является образцом ясности, краткости и холодного здравого смысла. Он прослеживает историю России от основания Киева в IX веке до наших дней. Несмотря на растущие притязания, только после того, как Петр Великий в начале XVIII века успешно заставил своих соседей принять Россию в качестве одной из пяти великих держав, она официально стала империей.

Россия не имела географически определенных границ на востоке и юге, и даже в 18 веке она подвергалась бесконечным нападениям конных налетчиков. На протяжении большей части своей истории ее соседи на западе обладали превосходящими военными технологиями и были, по крайней мере, не менее заинтересованы в территориальной экспансии. Россия потеряла подобие организованной государственности, когда была завоевана монголами в 13 веке и поляками в 17 веке.

Ее существованию бросил серьезный вызов Наполеон в XIX веке и немцы в XX. Она развалилась во время революции и гражданской войны 1917-22 годов. Жестокая и шаткая система, созданная Сталиным, выиграла войну против Германии, но не смогла конкурировать с Америкой и ее союзниками. В 1991 году Россия снова рухнула в нищету, несогласованность и международную нерелевантность. Вряд ли это был рекорд беспрерывного имперского триумфа.

Как и многие другие империи в Европе и других странах, утверждает Ботерблоем, Российская империя начиналась в основном как оборонительное предприятие. В этом она отличалась от морской империи британцев, движущим импульсом которой было продвижение своей торговли в дальние страны путем использования превосходных военных технологий для подавления своих конкурентов. Эта империя, над которой никогда не заходило солнце, росла быстрее и дальше, чем Российская империя, и управлялась гораздо большим количеством людей.

Сухопутные империи обычно начинают с борьбы за защищаемые — или, как они говорят, "законные" — границы. Далее они грабят своих соседей, отнимая у них территории и богатства, а зачастую и людей. Некоторые стремятся навязать свои убеждения иностранцам, которые с ними глубоко не согласны. Вчерашние хищники становятся сегодняшними жертвами. Россия была и хищником, и жертвой. Она наносила страшные раны другим и сама ужасно страдала от их рук.

Все народы, которые когда-то были империями, испытывают ностальгию по былому величию. Это побудило британцев освободиться от "Европы" и снова стать "Великой". Имперская ностальгия россиян и их чувство жертвы были придуманы не Путиным. И то и другое сохранится, когда его не станет. Ботерблум заключает, что неясно, сталкивается ли Запад с возвращением "имперской", а не "властной" России.

Справка:

Петр Великий — последний царь России и первый её император.

Наполеон I Бонапарт — император Франции с 1804 по 1814 и в 1815 годах, а также великий полководцем и государственный деятелем. Он заложил основы современного французского государства и считается одним из наиболее выдающихся личностей в истории Запада.

Иосиф Сталин — советский политический, государственный, военный и партийный деятель, а также российский революционером.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.