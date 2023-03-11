Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Логинов

Империализм России на протяжении её истории

Наследие » Россия

Мы все знаем или думаем, что знаем, что у русских "империя" глубоко заложена в генах. Считается, что Российская империя расширялась быстрее и дальше, чем любая другая в истории. Сегодня Россия занимает меньшую территорию, чем когда-либо с XVII века, но многие считают, что страна во главе с Путиным стремится вернуть свою империю.

Империализм России на протяжении её истории

Многое из этого — не более чем мифы. Книга Кееса Ботерблома "Россия как империя" собирает факты в последовательное повествование, которое является образцом ясности, краткости и холодного здравого смысла. Он прослеживает историю России от основания Киева в IX веке до наших дней. Несмотря на растущие притязания, только после того, как Петр Великий в начале XVIII века успешно заставил своих соседей принять Россию в качестве одной из пяти великих держав, она официально стала империей.

Россия не имела географически определенных границ на востоке и юге, и даже в 18 веке она подвергалась бесконечным нападениям конных налетчиков. На протяжении большей части своей истории ее соседи на западе обладали превосходящими военными технологиями и были, по крайней мере, не менее заинтересованы в территориальной экспансии. Россия потеряла подобие организованной государственности, когда была завоевана монголами в 13 веке и поляками в 17 веке.

Ее существованию бросил серьезный вызов Наполеон в XIX веке и немцы в XX. Она развалилась во время революции и гражданской войны 1917-22 годов. Жестокая и шаткая система, созданная Сталиным, выиграла войну против Германии, но не смогла конкурировать с Америкой и ее союзниками. В 1991 году Россия снова рухнула в нищету, несогласованность и международную нерелевантность. Вряд ли это был рекорд беспрерывного имперского триумфа.

Как и многие другие империи в Европе и других странах, утверждает Ботерблоем, Российская империя начиналась в основном как оборонительное предприятие. В этом она отличалась от морской империи британцев, движущим импульсом которой было продвижение своей торговли в дальние страны путем использования превосходных военных технологий для подавления своих конкурентов. Эта империя, над которой никогда не заходило солнце, росла быстрее и дальше, чем Российская империя, и управлялась гораздо большим количеством людей.

Сухопутные империи обычно начинают с борьбы за защищаемые — или, как они говорят, "законные" — границы. Далее они грабят своих соседей, отнимая у них территории и богатства, а зачастую и людей. Некоторые стремятся навязать свои убеждения иностранцам, которые с ними глубоко не согласны. Вчерашние хищники становятся сегодняшними жертвами. Россия была и хищником, и жертвой. Она наносила страшные раны другим и сама ужасно страдала от их рук.

Все народы, которые когда-то были империями, испытывают ностальгию по былому величию. Это побудило британцев освободиться от "Европы" и снова стать "Великой". Имперская ностальгия россиян и их чувство жертвы были придуманы не Путиным. И то и другое сохранится, когда его не станет. Ботерблум заключает, что неясно, сталкивается ли Запад с возвращением "имперской", а не "властной" России.

Справка:

Петр Великий — последний царь России и первый её император.

Наполеон I Бонапарт — император Франции с 1804 по 1814 и в 1815 годах, а также великий полководцем и государственный деятелем. Он заложил основы современного французского государства и считается одним из наиболее выдающихся личностей в истории Запада.

Иосиф Сталин — советский политический, государственный, военный и партийный деятель, а также российский революционером.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы россия история
Новости
Французский военный эксперт: Зеленский скрывает провалы ВСУ от западных партнёров
Ветеран ВС США Ноктис Дрейвен призвал Украину к миру с Россией после просмотра видео с пейзажами Крыма
Киричевский назвал ТОС "Солнцепёк" ВС РФ аналогом ядерного оружия
Bild* выразил сомнение в компетентности европейских специалистов, расследующих диверсии на "Северных потоках"
В Забайкалье мэр Сретенска колесил по городу пьяным и угрожал полицейским топором
Спикер ВСУ Игнат: ЗРК Patriot сможет сбивать авиацию РФ на расстоянии до 150 километров
Боевик ВСУ сравнил Артёмовск со Сталинградом
"Мотивационный ролик" ВСУ взбесил украинских новобранцев
Симоньян одобрила название "Московия" для России
2023 Mercedes-Benz GLC будет стоить от $48 250
Популярное
Апокалипсис становится реальным: эксперт о солнечной активности и магнитных бурях

С начала 2023 года зафиксирована небывалая солнечная активность по сравнению с прошлым годом.

Биоэнерготерапевт: солнечная активность и магнитные бури — апокалипсис становится реальным
Корреспондент Die Welt* раскрыл ложь о жителях Артёмовска, распространяемую западными СМИ
Западные СМИ лгут о жителях Артёмовска: они не хотят уезжать и быть на стороне Киева — Die Welt*
ВСУ готовятся к весеннему наступлению на вошедшие в состав РФ территории
Боевик ВСУ снял на видео, как его сразила пуля
Красота в России всегда была и будет Сергей Лебедев Киберспецназ США ждёт отмашки от властей, чтобы обрушить на россиян лавину дипфейков Ольга Лебедева Жизнь под землёй — реальность или утопия? Ирина Шлионская
Украина впервые применила "умную" авиабомбу JDAM-ER
CNN: Россия может нанести Западу неожиданный ответный удар
Злые русские "Кинжалы" уничтожили бункеры с "теневыми офицерами" НАТО
Злые русские "Кинжалы" уничтожили бункеры с "теневыми офицерами" НАТО
Последние материалы
Обзор Mazda CX-30 2023 года: Выше и дальше основных вариантов
Боевик ВСУ сравнил Артёмовск со Сталинградом
Империализм России на протяжении её истории
Катастрофа для США: Иран и Саудовская Аравия налаживают отношения
"Мотивационный ролик" ВСУ взбесил украинских новобранцев
Симоньян одобрила название "Московия" для России
2023 Mercedes-Benz GLC будет стоить от $48 250
Украина начала строительство укреплений на границе с Молдавией
Subaru меняет генеральных директоров, возобновляя продвижение EV
Тина Канделаки опубликовала карту "Московии": Когда-то у Руси была Окраина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников