Процесс демонтажа образа Иосифа Сталина начался сразу после смерти диктатора

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Советский лидер умер 5 марта 1953 года.

Роль Иосифа Сталина в развитии России является предметом множества споров, однако тот факт, что этот человек оставил огромный след как в российской, так и в мировой истории, не подлежит сомнению. Также не подлежит сомнению и тот факт, что всё в этом мире имеет свой конец, и жизнь лидера Советского Союза — не исключение.

В середине февраля 1953 года Сталин окончательно уехал из Кремля на свою дачу в Кунцево, расположенную под Москвой. Сообщения о том, что произошло дальше, противоречат друг другу.

Поздно вечером 1 марта охранник зашёл в его спальню и обнаружил Сталина лежащим на полу. По одной из версий, он был в сознании, но мог издавать лишь бессвязные звуки. Никита Хрущёв рассказывал, что он и ещё три члена Политбюро — Маленков, Берия и Булганин — получили вызов от охраны и поехали в Кунцево. На даче им сказали, что Сталина положили на диван в маленькой столовой "в непрезентабельном виде", и он сейчас спит. Четверо мужчин, не подозревая, что произошло что-то серьёзное, вернулись в Москву.

На следующий день были вызваны врачи, которые обнаружили, что Сталин парализован и не может говорить. Они почти боялись прикоснуться к нему, но в конце концов объявили, что он перенёс обширный инсульт. Члены Политбюро колебались и не решались, пока распространялись слухи, что некоторые из них сыграли свою роль в кончине диктатора. Ведущие члены ежедневно ездили на дачу, но, казалось, не знали, что делать.

По словам дочери Сталина Светланы, которая присутствовала у постели больного, глаза её отца открылись "с ужасным взглядом — то ли безумным, то ли гневным и полным страха смерти" в 21:50 5-го числа. О его смерти было объявлено по радио на следующий день с призывами к спокойствию. Похороны состоялись 9 марта на Красной площади, где собралась огромная толпа, и некоторые люди были раздавлены насмерть. Вячеслав Молотов выступил с хвалебной речью в адрес мёртвого правителя.

Маленков и Берия также произнесли публичные речи, но в частном порядке Берия выразил облегчение по поводу кончины диктатора. Тело Сталина было забальзамировано и выставлено в переименованном Мавзолее Ленина-Сталина рядом с телом Ленина.

После смерти Сталина Маленков, Молотов и Берия приняли меры для укрепления своих позиций. На заседании 6 марта Маленков был назначен председателем Совета министров, а Молотов стал министром иностранных дел. Берия был назначен министром внутренних дел и организовал выставку для членов ЦК, на которой были воспроизведены записи разговоров Сталина с сотрудниками милиции безопасности. Ответственность покойного диктатора за арест невиновных чиновников стала очевидной. Хотя публично ещё ничего не было сказано, процесс демонтажа образа Сталина начался.

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