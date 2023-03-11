Почему тело Сталина убрали из мавзолея?

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Через пять лет после того, как советский лидер Никита Хрущев на 20-м съезде партии осудил сталинизм и "культ личности" советских правителей, забальзамированное тело Иосифа Сталина вынесли из гробницы Ленина на Красной площади в Москве.

Когда Владимир Ленин умер в 1924 году, вождь российской большевистской революции был забальзамирован и помещен в специальный мавзолей перед Кремлевской стеной. Благодаря стеклянному корпусу мавзолей сделал отца Советской России видимым для всех потомков.

Ленина на посту советского лидера сменил Иосиф Сталин, который правил Советским Союзом железной рукой в течение трех десятилетий. Сталин привел свою страну к тяжелой победе над немецкими захватчиками во время Второй мировой войны, а после смерти в 1953 году он присоединился к Ленину в его могиле. Однако в течение нескольких лет после смерти Сталина советские власти единодушно осудили жестокого лидера. В октябре 1961 года его тело было убрано с Красной площади и перенесено в соседнюю усыпальницу.

Справка:

Никита Хрущев — советский государственный и партийный деятель, первый секретарь ЦК КПСС в период с 1953 по 1964 годы. Правление Хрущёва нередко называют "оттепелью", так как в это время было осуществлено освобождение многих политических заключенных, а активность репрессий значительно снизилась по сравнению с эпохой правления Сталина. Также было отменено уголовное наказание за аборты и опоздания на работу, а также снят запрет на смену места работы. Была заметно уменьшена продолжительность рабочего дня и увеличен отпуск с сохранением заработной платы.

Сталинизм — термин, используемый рядом историков, политологов, публицистов, государственных и общественных деятелей для обозначения и характеристики политической системы, сложившейся в Советском Союзе после окончания внутрипартийной борьбы в конце 1920-х — начале 1930-х годов и существовавшей до XX съезда КПСС в феврале 1956 года.

Вторая мировая война — это война между двумя мировыми военно-политическими коалициями, которая стала самым масштабным вооруженным конфликтом в истории человечества.

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