Основная политическая сила США: как была образована Республиканская партия

4:41 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

Республиканская партия была основана 6 июля 1854 года.

Рождение Республиканской партии отсылает нас к оппозиции рабству в Соединённых Штатах. В 1820 году Конгресс США согласовал Миссурийский компромисс, который позволил Миссури войти в Союз в качестве рабовладельческого штата, но запретил рабство к северу от 36º 30'. Однако, Акт Канзас-Небраска 1854 года поставил под угрозу этот принцип, поскольку предоставил белым жителям двух территорий право решать вопрос о разрешении рабства путём референдума.

Многие американцы в северных штатах, включая северных вигов и демократов, а также свободных землепашцев, которые возникли в 1840-х годах в связи с опасениями по поводу рабства на территориях, приобретённых у Мексики, выступали против рабства.

С лозунгом "Свободная земля, свободная речь, свободный труд и свободные люди" Партия свободных почвенников безуспешно выдвигала Мартина Ван Бюрена в президенты в 1848 году. Затем свободные почвенники, северные виги и демократы объединились, чтобы сформировать полностью северную политическую партию. Толчком к этому послужили собрания противников Небраски, которые проводились в северо-западных штатах Висконсин и Мичиган, чтобы обсудить, что делать в случае принятия закона Канзас-Небраска. Эти собрания выступали не только против рабства, но и требовали открытия Запада для мелких поселенцев и строительства железных дорог.

В феврале на собрании в Рипоне, штат Висконсин, было принято решение о создании новой партии, и местный юрист по имени Алван Э. Бовей предложил название "Республиканцы", поскольку оно перекликалось со взглядами Томаса Джефферсона. Собрания также проводились в Каламазу, Джексоне и Детройте, штат Мичиган.

После принятия закона в мае Республиканская партия была официально основана в июле на собрании в Джексоне. Одной из ведущих фигур в партии был Остин Блэр, адвокат свободных почвенников, который служил прокурором округа Джексон. Он участвовал в разработке платформы партии, в том же году был избран в сенат штата в республиканских цветах, а в 1860 году стал губернатором Мичигана.

Тем временем, в Иллинойсе Авраам Линкольн, адвокат, принадлежавший к партии вигов, выступал против рабства и закона Канзас-Небраска. В октябре 1854 года, выступая в Пеории, он заявил:

"Ни один человек не может управлять другим человеком без его согласия".

Линкольн осудил рабство как "чудовищную несправедливость" и нарушение принципов, изложенных в Декларации независимости. Некоторое время он даже выступал за перевозку освобождённых рабов обратно в Африку. Появление Республиканской партии, разделявшей взгляды Линкольна на рабство, быстро распространилось по другим северным штатам, заменив вигов в качестве основной оппозиции демократам.

Но рабство было не единственной проблемой. Хотя многие северяне негативно относились к чернокожим, оппозиция рабству проистекала из веры в Соединённые Штаты, где каждый человек волен добиваться лучшей жизни своим трудом. На выборах 1854 года республиканцы получили большинство в Палате представителей. Два года спустя партия выдвинула своего первого кандидата в президенты Джона К. Фремонта, известного исследователя Запада, который победил в одиннадцати штатах. На партийном съезде 1860 года в Чикаго Линкольн был выбран кандидатом в президенты, а Ганнибал Хэмлин из штата Мэн, бывший демократ, стал его помощником. Северное и южное крылья Демократической партии представили соперничающих кандидатов, в результате чего республиканцы получили голоса выборщиков всех северных штатов. С этого момента и до 1932 года республиканцы проиграли только четыре из семнадцати президентских выборов, по два раза — Гровер Кливленд и Вудро Вильсон. Ни одна новая политическая партия не побеждала на президентских выборах в Америке с 1860 года.

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История Партий в Америке: Демократы и Республиканцы