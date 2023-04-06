Гражданская война в США: отделение Южной Каролины положило начало кровопролитным событиям в Америке

6:12 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

Гражданская война в США велась ради сохранения единства страны.

Давно назревала напряжённость между правами штатов, предусмотренными конституцией, и правами федерального правительства. Эти трения почти привели к конфронтации между Южной Каролиной и вашингтонской администрацией из-за тарифов в 1830-х годах. Однако, в конечном итоге, причиной разрыва стал вопрос о рабстве. К началу 1800-х годов рабство было признано незаконным во всех северных штатах.

Поскольку европейские иммигранты обеспечивали дешёвой рабочей силой быстро растущую индустриальную экономику, на Севере усиливалось аболиционистское движение. Многие северяне стыдились рабства и стремились полностью покончить с ним.

С другой стороны, Юг считал рабство жизненно важным для своей плантаторской экономики, общества и традиций. Уже в 1835 году начальник почты в Чарльстоне, Южная Каролина, обнаружив в почтовых отправлениях аболиционистскую литературу, отказался её доставлять и публично сжёг в костре.

Согласно оценкам издания "History today", в период с XVI века до отмены работорговли в Великобритании в 1807 году на территорию нынешних Соединённых Штатов было привезено около 650 000 африканцев. К моменту переписи населения 1860 года число рабов выросло до четырёх миллионов при общей численности населения в 23 миллиона человек. Примерно четверть всех белых семей на Юге владели рабами.

Производство хлопка удваивалось каждое десятилетие с 1820 года, прибыли были высокими, и богатые владельцы плантаций доминировали в южном обществе. Продажа рабов американского происхождения в рабовладельческих штатах была выгодной, и некоторые южане даже хотели возобновить торговлю рабами из Африки. По мере распространения белых поселений на запад и образования новых штатов разногласия по поводу того, следует ли разрешить рабство в этих штатах, продолжали разжигать напряжённость.

В 1860 году Демократическая партия провела съезд в Чарльстоне, чтобы выбрать кандидата на президентских выборах. К этому моменту раскол между Севером и Югом настолько укоренился, что съезд разделился на две отдельные группы, каждая из которых выбрала своего кандидата:

Стивен А. Дуглас от Севера,

от Севера, Джон К. Брекинридж от Юга.

В результате в ноябре президентом-республиканцем был избран Авраам Линкольн. Он победил во всех северных штатах, кроме Нью-Джерси, и его победа убедила политиков Юга в том, что рабство вскоре будет объявлено вне закона конституционной поправкой. Хотя во всех южных штатах были убежденные сторонники союза, преобладало мнение, что внезапное освобождение четырёх миллионов афроамериканцев — это кошмар.

Южная Каролина стала частью Соединённых Штатов в 1788 году, присоединившись к ним добровольно. Однако, штат придерживался мнения, что имеет право отделиться, когда сочтёт нужным. Уильям Г. Гист, губернатор Южной Каролины, был убеждённым сторонником отделения. В октябре он в частном порядке сообщил другим губернаторам южных штатов, что его штат отделится, если Авраам Линкольн победит на президентских выборах. В ноябре он сообщил губернатору Миссисипи Петтусу, что не позволит "более слабым братьям" уклониться от решения вопроса. Поэтому по его приказу законодательное собрание штата созвало специальный конвент, который был избран 6 декабря и собрался 17-го. На фоне маршей, фейерверков и митингов граждан, размахивающих флагами, делегаты единогласно приняли решение о выходе из Союза в 13:15 20 декабря. В канун Рождества они опубликовали заявление, в котором обвинили в сложившейся ситуации исключительно враждебное отношение Севера к рабству.

"Итак, мы, народ Южной Каролины, в лице наших делегатов, собравшихся на Конвенте, обращаясь к Верховному судье мира за правильностью наших намерений, торжественно заявляем, что Союз, существовавший ранее между этим штатом и другими штатами Северной Америки, расторгнут, и что штат Южная Каролина вновь занимает своё место среди других народов мира как отдельное и независимое государство; с полным правом объявлять войну, заключать мир, заключать союзы, устанавливать торговлю и совершать все другие действия и поступки, которые независимые государства могут совершать по праву. "

Несмотря на отделение Южной Каролины, штат не планировал оставаться отдельным государством. Его решению быстро последовали Миссисипи, Флорида, Алабама, Джорджия, Луизиана и Техас, которые все вместе создали новое государство. В феврале 1861 года конгресс в Монтгомери, штат Алабама, принял конституцию новых Конфедеративных Штатов Америки. Джефферсон Дэвис из Миссисипи стал президентом, и Конфедерация обеспечила назначение военного министра.

В то время форт Самтер на острове в гавани Чарльстона находился под контролем федерального правительства. В апреле Дэвис приказал атаковать его, и гарнизон капитулировал. Вирджиния, Арканзас, Северная Каролина и Теннесси присоединились к Конфедерации, и обе стороны начали организовывать свои армии. Хотя в форте Самтер погиб только один солдат, Война между государствами унесёт жизни примерно 700 000 американцев.

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ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В США НА ПАЛЬЦАХ (Часть1) - OverSimplified