Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Логинов

Место, где долгое время хранилась Святая туника Девы Марии: история Шартрского собора

2:39
Наследие » Мир

Расположенный примерно в 80 км к юго-западу от Парижа, город Шартр может похвастаться одним из самых потрясающих соборов во Франции, известным своими средневековыми витражами. В средние века этот собор служил не только местом поклонения, но и рынком и биржей труда. Виноторговцы вели свои дела в нефе, в то время как другие торговцы устраивали свои лавки в различных входах церкви.

Место, где долгое время хранилась Святая туника Девы Марии: история Шартрского собора

Как сообщает издание "History today", паломничество было одним из основных видов деятельности в это время, и Шартрский собор был ключевым местом назначения для паломников.

Главной достопримечательностью собора была коллекция реликвий, связанных с Девой Марией, особенно La Sainte Chemise, также известная как Святая туника. Согласно легенде, это нижняя одежда, которую носила Мария во время рождения Иисуса, которая, как говорят, была подарена императору Карлу Великому императрицей Ириной из Византии и преподнесена в Шартр его внуком, Карлом Лысым, в 876 году.

Собор имеет долгую и бурную историю. Он является последним в череде церквей, построенных на этом месте, первая была разрушена датчанами в девятом веке. Замена была уничтожена пожаром в десятом веке, а последующие пожары в 11 и 12 веках привели к новым перестройкам.

Северная и южная башни и знаменитый королевский портал со скульптурой были построены около 1140 года и пережили катастрофический пожар 1194 года, который уничтожил большую часть здания и часть города. Это событие было истолковано как знак того, что Дева Мария желает новую, ещё более величественную церковь, и вскоре началось строительство собора, который и по сей день привлекает паломников. Здание было освящено в 1260 году в присутствии короля Людовика IX (Святого Людовика).

На протяжении веков в собор были внесены некоторые изменения. Шпиль более высокой северной из двух западных башен был поражён молнией в 1506 году и заменён. Во время Французской революции собор практически не пострадал, но Святая сорочка была похищена и уничтожена. Позднее её части были восстановлены и сейчас выставлены в соборе. В 1979 году собор был объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Шартрский кафедральный собор (Нотр-Дам-де-Шартр)
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы юнеско церковь франция религия история
Новости
Maserati выпустила суперкар MC20 Cielo, ориентированный на турпоездки
Народная артистка РФ Лия Ахеджакова заявила, что её обвинили в поддержке ВС Украины
Сладков: мы успеем расстрелять катера ВСУ в Запорожье, но отражать десант при атаке с тыла будет сложнее
Бойцы 128-й бригады ВСУ пожаловались на ржавые и непригодные боеприпасы из Польши
Дмитрий Медведев заявил, что американцы не понимают, что такое "Украина"
Ходаковский: наступление ВСУ стало возможным из-за оставления военными России Херсона
Украинским силовикам пришлось окружать село в Ровенской области для проведения мобилизации
Дмитрий Медведев заявил, что Украина исчезнет, потому что никому не нужна
Ходаковский: нехватка боеприпасов у военных РФ обусловлена подготовкой к наступлению ВСУ
РВ: в Артёмовске продолжаются тяжелейшие бои, ВСУ ещё не сломлены
Популярное
Поляки назвали делегацию Зеленского "уродами в кроссовках"

Внешний вид украинской делегации во время официального визита в Варшаву разозлил поляков.

Поляки раскритиковали внешний вид делегации Зеленского: "Шоу уродов в кроссовках"
МК: врач Старченко заявил, что ложь матери могла убить девочку на операции
Ложь матери едва не погубила её собственного ребёнка
От запрета алкоголя на улицах до шума из машин — что возмущает немцев в России
Военкор сделал неожиданный прогноз об окончании СВО
Курская дуга 2.0 должна вывести ВС РФ как можно дальше на запад Любовь Степушова Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Появилось видео боя спецназа России с диверсантами ВСУ
Си посмеялся над Макроном и фон дер Ляйен: Где же ваши санкции?
Убивать российских генералов Украине помогали США — NYT
Убивать российских генералов Украине помогали США — NYT
Последние материалы
Место, где долгое время хранилась Святая туника Девы Марии: история Шартрского собора
Maserati выпустила суперкар MC20 Cielo, ориентированный на турпоездки
Народная артистка РФ Лия Ахеджакова заявила, что её обвинили в поддержке ВС Украины
Сладков: мы успеем расстрелять катера ВСУ в Запорожье, но отражать десант при атаке с тыла будет сложнее
Бойцы 128-й бригады ВСУ пожаловались на ржавые и непригодные боеприпасы из Польши
Дмитрий Медведев заявил, что американцы не понимают, что такое "Украина"
Ходаковский: наступление ВСУ стало возможным из-за оставления военными России Херсона
Украинским силовикам пришлось окружать село в Ровенской области для проведения мобилизации
Дмитрий Медведев заявил, что Украина исчезнет, потому что никому не нужна
Ходаковский: нехватка боеприпасов у военных РФ обусловлена подготовкой к наступлению ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников