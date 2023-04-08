Место, где долгое время хранилась Святая туника Девы Марии: история Шартрского собора

2:39 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

Расположенный примерно в 80 км к юго-западу от Парижа, город Шартр может похвастаться одним из самых потрясающих соборов во Франции, известным своими средневековыми витражами. В средние века этот собор служил не только местом поклонения, но и рынком и биржей труда. Виноторговцы вели свои дела в нефе, в то время как другие торговцы устраивали свои лавки в различных входах церкви.

Как сообщает издание "History today", паломничество было одним из основных видов деятельности в это время, и Шартрский собор был ключевым местом назначения для паломников.

Главной достопримечательностью собора была коллекция реликвий, связанных с Девой Марией, особенно La Sainte Chemise, также известная как Святая туника. Согласно легенде, это нижняя одежда, которую носила Мария во время рождения Иисуса, которая, как говорят, была подарена императору Карлу Великому императрицей Ириной из Византии и преподнесена в Шартр его внуком, Карлом Лысым, в 876 году.

Собор имеет долгую и бурную историю. Он является последним в череде церквей, построенных на этом месте, первая была разрушена датчанами в девятом веке. Замена была уничтожена пожаром в десятом веке, а последующие пожары в 11 и 12 веках привели к новым перестройкам.

Северная и южная башни и знаменитый королевский портал со скульптурой были построены около 1140 года и пережили катастрофический пожар 1194 года, который уничтожил большую часть здания и часть города. Это событие было истолковано как знак того, что Дева Мария желает новую, ещё более величественную церковь, и вскоре началось строительство собора, который и по сей день привлекает паломников. Здание было освящено в 1260 году в присутствии короля Людовика IX (Святого Людовика).

На протяжении веков в собор были внесены некоторые изменения. Шпиль более высокой северной из двух западных башен был поражён молнией в 1506 году и заменён. Во время Французской революции собор практически не пострадал, но Святая сорочка была похищена и уничтожена. Позднее её части были восстановлены и сейчас выставлены в соборе. В 1979 году собор был объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Шартрский кафедральный собор (Нотр-Дам-де-Шартр)