Падение французской монархии

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Если кто и мог справиться с Французской революцией, так это не Людовик XVI. Ему было 19 лет, когда в 1774 году он стал преемником своего деда, Людовика XV. В 15 лет он женился на 14-летней принцессе австрийских Габсбургов Марии-Антуанетте. Поначалу Людовик не мог заключить брак и, будучи глубоко неуверенным в себе, скрывал свою неуверенность за надменным поведением.

Принято считать, что революция началась, когда разъяренная толпа взяла штурмом Бастилию в Париже в июле 1789 года. Крепость была символом королевской власти, и заместитель мэра Парижа заметил, что город завоевал своего короля. С тех пор королевская власть неуклонно подрывалась. В октябре королевская семья была вынуждена эвакуироваться во дворец Тюильри после того, как Версаль подвергся очередному нападению толпы. Они все больше чувствовали себя пленниками и к 1791 году решили, что должны бежать из столицы. Людовик считал, что большинство людей в сельской местности все еще преданы ему, и идея заключалась в том, чтобы направиться на северо-восток в Монмеди, недалеко от границы с австрийскими Нидерландами, где их могли бы защитить войска под командованием офицеров-роялистов.

Бегство началось в темноте около полуночи по хитроумному плану, организованному в основном Акселем Ферсеном, шведским офицером французской армии, который был преданным поклонником Марии-Антуанетты. Шевалье де Коиньи в течение нескольких недель был частым гостем во дворце в обычном пальто и шляпе. Все королевские дети были одеты как девочки, а сопровождающая их гувернантка притворялась русской аристократкой, в то время как роль гувернантки играла сама Мария-Антуанетта, одетая в простое черное платье. Сам король притворялся камердинером.

Ферсен хотел, чтобы группа использовала легкие кареты для скорейшего преодоления 200 миль до Монмеди, а король и королева ехали отдельно, но Мария-Антуанетта настояла на том, что они должны быть все вместе, и после того, как они проехали через городские ворота, Ферсен встретил их в большой тяжелой карете, запряженной шестью лошадьми. Это была решающая ошибка.

Людовик не позволил Ферсену проделать с ними весь путь. Он не хотел позорно бежать, ведомый иностранным солдатом, поэтому Ферсен высадил их, и они поехали дальше, меняя лошадей в разных местах по пути. Несмотря на это, они опоздали на несколько часов, чтобы присоединиться к военному эскорту, который должен был охранять их на протяжении всего пути. К тому времени, когда они достигли Сент-Менеульда, весть об их бегстве достигла города, и национальная гвардия была поднята по тревоге.

Местный почтмейстер Жан-Батист Друэ видел Марию-Антуанетту, когда служил в армии, и узнал ее. Он сверил лицо "камердинера" партии с лицом короля на бумажной банкноте, и они совпали. Он быстро поскакал в Варенн, следующую остановку, и был там, когда королевские особы прибыли почти в полночь. Друэ настоял городским властям, что путешественники — это Людовик и Мария Антуанетта, и после некоторой задержки был приведен пожилой горожанин, который когда-то жил в Версале. Как только он увидел Людовика, то инстинктивно преклонил колено в знак почтения, и Людовик признал, что является королем.

Королевскую чету продержали до следующего дня, когда поступил приказ отправить их обратно в Париж. Людовик сказал: "Во Франции больше нет короля", и тысячи национальных гвардейцев и вооруженных граждан медленно сопровождали королевскую карету обратно. Было широко распространено мнение, что австрийцы организовали королевский побег, и доказательства этого были найдены в Тюильри после того, как дворец был взят штурмом толпой в августе 1792 года. Королевские особы были отправлены в тюрьму, а Национальное собрание провозгласило Францию республикой. Людовика и Марию-Антуанетту судили за измену, и оба были признаны виновными. Он отправился на гильотину в январе 1793 года, а ее постигла та же участь в октябре.

Справка:

Версаль — это дворцово-парковый комплекс во Франции, который был использован как резиденция французских королей. Он расположен в городе Версаль, который в настоящее время является пригородом Парижа, и является одним из главных туристических центров мирового значения.

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