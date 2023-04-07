Открытия Галилео Галилея, изменившие представление о мироздании

4:48 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

Телескоп берёт своё начало в средневековом европейском изобретении очков со стеклянными линзами, которые позволяли людям видеть дальше и чётче, чем когда-либо прежде. К 1608 году появились первые подзорные трубы, а фламандский мастер очков в Голландии подал заявку на получение патента на "прибор для дальнего видения" в Генеральные штаты.

В начале 1609 года новости об этих инновационных устройствах дошли до Галилео Галилея, профессора математики Падуанского университета в Венецианской республике. Влиятельный венецианский гуманист Паоло Сарпи сообщил ему, что в Венецию едет голландец, чтобы продать один из новых приборов дожу Леонардо Дона.

Галилей был воодушевлён этой новостью и попросил Сарпи предупредить венецианцев, чтобы они не принимали ничьих приборов, пока он не представит свой собственный, более совершенный. Он начал экспериментировать с различными парами очковых линз, прикрепленных к деревянной трубке, шлифуя свои собственные линзы, пока не разработал эффективное устройство.

Галилей усовершенствовал свой первоначальный проект, и телескоп, который он и Сарпи представили дожу в августе, был намного эффективнее всех своих предшественников. Они подняли дожа Дона и его советников на вершину башни Святого Марка и направили новый телескоп в сторону Падуи. Дож был поражён тем, что смог увидеть башню в центре города на расстоянии более 50 километров. Осмотрев Венецию, они заглянули в Адриатику и заметили корабли, которые не были бы видны без телескопа. Компания вернулась во дворец дожа, где Галилей проницательно преподнёс телескоп в подарок Венеции, а не потребовал за него высокую цену, как ожидалось. Подарок был тепло принят, и Галилей уехал, получив почти удвоенное жалованье в Падуе и пожизненное пребывание на своём посту.

Галилей и Сарпи подчёркивали военные преимущества телескопа, рассказывая о том, как новый инструмент позволит венецианским кораблям в море определять силу вражеского флота с большего расстояния. Точно так же он позволит сухопутной армии наблюдать за отдалёнными крепостями и отслеживать передвижения вражеских войск.

Затем Галилей, знаменитый итальянский астроном, обратил свой телескоп к небесам и сделал замечательные открытия. Сначала он взглянул на Луну, обнаружив, что она имеет не гладкую поверхность, как считалось ранее, а кратеры и горы. 7 января 1610 года, наблюдая за Юпитером, он заметил три маленьких спутника рядом с планетой, две на востоке и одну на западе. На следующую ночь он наблюдал их снова, и все три звезды находились на западе. При дальнейшем наблюдении он понял, что они вращаются вокруг Юпитера, а 13 января он обнаружил четвёртый спутник.

Галилею не терпелось поделиться своими открытиями с миром, и в марте 1610 года он опубликовал 24-страничный памфлет под названием "Sidereus Nuncius" или "Звёздный вестник". Эта брошюра, которая была быстро распродана, вызвала ажиотаж во всей Европе и утвердила репутацию Галилея как новаторского астронома. Он даже посвятил брошюру Козимо II Медичи, великому герцогу Тосканы, и назвал в его честь спутники Юпитера.

По информации издания "History today", в результате своих открытий Галилей был назначен главным математиком и философом великого герцога. Эта должность освободила его от обязанностей учителя, которые он всегда ненавидел, и обеспечила ему стабильный доход для продолжения астрономических исследований. Он покинул Падую и поселился во Флоренции осенью 1610 года.

Открытия Галилея бросили вызов традиционному представлению о Вселенной, в центре которой находилась Земля, и поддержали теорию Коперника о том, что планеты вращаются вокруг Солнца. Эти идеи противоречили учению Римской католической церкви, и Галилею пришлось долгие годы бороться с инквизицией. В конце концов, его судили в Риме в 1633 году, признали виновным в ереси и заставили отречься от своих взглядов. Остаток жизни он провёл под домашним арестом во Флоренции, где всё больше болел и слеп. Он скончался в 1642 году в возрасте 77 лет.

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Изобретение телескопа: от Галилео Галилея до новейших технологий | Документальный фильм Би-би-си