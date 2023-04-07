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Олег Логинов

Пересечь Ниагарский водопад и не умереть: история выдающегося канатоходца Шарля Блондена

2:52
Наследие » Мир

Жан-Франсуа Гравеле, также известный как Шарль Блонден, был выдающимся канатоходцем, который восхищал людей в XIX веке.

Пересечь Ниагарский водопад и не умереть: история выдающегося канатоходца Шарля Блондена

Гравеле родился в 1824 году в Эсдене, Па-де-Кале, Франция, и был сыном ветерана войны, прозванного Блонденом за светлый цвет волос. В детстве Блондена привлекали цирковые артисты, и он начал практиковаться в ходьбе по канату, используя удочку своего отца. Родители отправили его учиться на акробата в известную Школу гимнастики в Лионе, где он дебютировал в качестве "Маленького чуда" в возрасте пяти лет.

Самый известный подвиг Блондена произошёл в 1859 году, когда он пересёк Ниагарский водопад. Это впечатляющее событие, как и все другие, было тщательно спланировано и разрекламировано для максимальной огласки. Газета Niagara Falls Gazette сначала решила, что это мистификация, конкурирующая газета Niagara Mail была саркастична, а New York Times назвала Блондена "дураком". Тем не менее, тысячи людей пришли посмотреть на это событие, и железнодорожные компании предоставили специальные поезда для их размещения.

Блонден использовал канат толщиной более 7,5 см, который провисал примерно на 18 метров в середине, что делало переправу сложной задачей. Он не торопился, останавливался для отдыха и даже некоторое время стоял на одной ноге. Переправа заняла чуть более 17 минут. После этого он переправился обратно гораздо быстрее, что вызвало восторг и удивление толпы.

По информации издания "History today", Блонден повторил этот подвиг несколько раз, внося вариации. Например, носил своего менеджера на спине, переходил с завязанными глазами или на ходулях, в костюме гориллы и толкал тачку. Он стал известен как одно из чудес своего времени и в 1889 году построил Ниагара Хаус в Илинге, Лондон. Он умер там от диабета в 1897 году, за несколько дней до своего 73-летия, и был похоронен на кладбище Кенсал Грин. О его наследии помнят и сегодня: его именем названы улицы в Илинге и Боу.

Справка:

Ниагарский водопад — это совокупность водопадов, расположенных на реке Ниагара и отделяющих американский штат Нью-Йорк от канадской провинции Онтарио. Несмотря на то, что перепад высот не слишком большой, ширина водопадов впечатляет, а по объёму пропускаемой через них воды Ниагарский водопад — самый мощный в Северной Америке.

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30 июня 1859 года: Шарль Блонден стал первым человеком, пересекшим Ниагарский водопад по канату.
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы сша канада англия франция история культура путешествия
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