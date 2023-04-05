Здесь мы сделаем Италию или умрём: объединение Италии под началом Гарибальди

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После постнаполеоновского урегулирования Европы в 1815 году Италия осталась разрозненным лоскутным одеялом небольших государств.

Папские государства были возвращены Папе Римскому, Савойский дом восстановил королевство Пьемонт-Сардиния, а ветвь Бурбонов правила двумя Сицилиями (Неаполь и Сицилия). Австрийские Габсбурги взяли под контроль Ломбардию, Венецию и другие северные города, но стремление итальянцев к единству и свободе от иностранного контроля продолжало расти.

Джузеппе Гарибальди стал великим героем борьбы за объединение Италии, вызывая тревогу как у главных бенефициаров, так и у своих врагов. Его огромная популярность сделала его силой, с которой нужно было считаться. Гарибальди сыграл решающую роль в том, что Виктор Эммануил II Пьемонтский стал правителем объединённой Италии, несмотря на нежелание короля признать его.

Гарибальди родился в 1806 году и в молодости был морским капитаном. Период с 1834 по 1848 год он провёл в ссылке в Южной Америке, где участвовал в различных освободительных боях и освоил методы партизанской войны. Позже он эффективно использовал эти навыки на Сицилии. До конца жизни он одевался в костюм южноамериканского ковбоя гаучо. В 1849 году он командовал блестящей обороной Рима от французов, но был вынужден снова бежать. Он поселился на острове Капрера, у берегов Сардинии, и с 1854 года стал фермером.

В апреле 1860 года на Сицилии вспыхнуло восстание, и Гарибальди увидел возможность объединить Италию. Он отплыл из Генуи на двух пароходах с отрядом добровольцев, известных как "Тысяча" или "Краснорубашечники". Виктор Эммануил и его главный министр, граф Камилло Кавур, согласились поддержать Гарибальди в случае его успеха, при условии, что в случае неудачи они будут отрицать всякую связь с ним.

Гарибальди и его люди 11 мая высадились с кораблей королевского флота в Марсале на западном побережье Сицилии. Они быстро взяли город и собрали городской совет, который объявил о прекращении правления Бурбонов на Сицилии и призвал Гарибальди стать диктатором от имени короля Виктора Эммануила. Гарибальди принял эту роль, и к нему присоединились сотни сицилийских повстанцев. Они повели свою армию к Палермо и сразились в битве при Калатафими. Гарибальди, как сообщается, сказал:

"Здесь мы сделаем Италию или умрём"

После этого гарибальдийцы обратили в бегство превосходящие по численности регулярные неаполитанские войска. Эта победа вызвала мощный всплеск поддержки захватчиков со стороны сицилийцев, которые продолжили наступление на сицилийскую столицу.

27 мая рано утром войска Гарибальди силой проникли через ворота столицы, вызвав переполох в районе. Местное население поднялось поддержать "нападавших", и на улицах начались ожесточённые бои. Гарибальди, будучи стратегическим мыслителем, сформировал комитет из уважаемых людей для управления делами города. Тем временем он проводил большую часть времени, отправляя сообщения и отдавая приказы с командного пункта, расположенного рядом с грандиозным фонтаном эпохи Возрождения на центральной площади Пьяцца Преторио. Несмотря на то, что Гарибальди часто попадал под вражеский огонь, его сторонники верили, что маленький хлыст, который он небрежно вертел в руках, был чудесным защитным талисманом. Влияние этой веры на боевой дух его сторонников было именно таким, как он и планировал.

Неаполитанский гарнизон, возглавляемый пожилым и неуравновешенным генералом Фердинандо Ланца, постепенно был ограничен территорией вокруг королевского дворца. К 29 мая сам дворец оказался в опасности, и 30 мая Ланца отправил Гарибальди послание с просьбой о встрече. Гарибальди, у которого заканчивались боеприпасы, с радостью согласился на краткое перемирие и встречу в полдень. Ланца был нерешителен, из-за чего перемирие затянулось до 6 июня, когда он, наконец, сдался, а неаполитанцы на следующий день вышли из города с полными воинскими почестями.

Взятие Палермо закрепило решение Виктора Эммануила и Кавура поддержать Гарибальди. Он двинулся на восток через Сицилию и захватил Мессину, а в середине августа переправился в Калабрию. Оттуда он направился к Неаполю, войдя в город 7 сентября. Кавур использовал угрозу захвата Гарибальди, чтобы убедить европейские державы поддержать Виктора Эммануила. Пьемонтская армия уже аннексировала папские государства. В октябре Гарибальди организовал плебисцит, который предсказуемо привёл к массовому большинству голосов в пользу передачи Неаполя и Сицилии Виктору Эммануилу. Отказавшись от вознаграждения, Гарибальди отошёл на второй план, а Виктор Эммануил был провозглашён королём Италии вновь сформированным итальянским парламентом в марте 1861 года.

Гарибальди вёл спорадические кампании в поддержку Виктора Эммануила до 1871 года, пока не удалился в Капреру. Там он скончался в 1882 году в возрасте 74 лет, искалеченный ранами и ревматизмом.

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Джузеппе Гарибальди: герой объединенной Италии