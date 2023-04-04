Остался без головы: первый, последний и единственный король Уэльса

2:49 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

Грифид ап Лливелин, первый, последний и единственный король Уэльса, правил землёй, которая долгое время была разделена на множество мелких королевств, отмеченных изменчивыми союзами и конфликтами. Валлийским династиям приходилось справляться не только с внутренней борьбой, но и с частыми вторжениями викингов и ирландцев, а также с давлением англичан на восточной границе.

Грифид, старший сын Лливелина ап Сейсилла, после смерти отца в 1023 году в возрасте шестнадцати лет был следующим в очереди на правление королевствами Гвинед на северо-западе и Поуис в центральном Уэльсе. Но вместо него преемником был выбран Яго аб Идваль из англезийской ветви семьи.

Грифид в 1039 убил Яго, захватив Гвинедд и Поуис. К 1041 году он также захватил контроль над Дайфедом на юго-западе, изгнав короля и взяв его жену в наложницы. В результате серии жестоких сражений Грифид распространил свою власть на весь юго-западный регион и в конечном итоге стал участвовать в английской политике.

В то время самыми влиятельными людьми в Англии при Эдуарде Исповеднике были сыновья графа Годвина, Гарольд и Тостиг. Им удалось изгнать Эльфгара, наследника графства Мерсия. Грифид, в свою очередь, заключил союз с Эльфгаром, и вместе они совершили успешное нападение на Херефорд в 1055 году. Примерно в то же время Грифид захватил Морганнвг и Гвент на юге и юго-востоке, укрепив свой контроль над всем Уэльсом.

В конце 1062 года Гарольд застал Грифида врасплох, напав на Руддлан в Северном Уэльсе. Грифид был убит в августе 1063 года в Сноудонии, по одним источникам — своими людьми, по другим — в отместку сыном Яго аб Идваля. Его голова была отправлена графу Гарольду, который позже женился на вдове Грифида. Королевство Грифида снова было разделено между традиционными королевствами.

Согласно валлийским хроникам, известным как Brenhinedd y Saeson, Грифид умер

"после многих грабежей и победоносных сражений со своими врагами, после многих пиров и наслаждений, и больших даров золота и серебра и дорогих одежд, тот, кто был мечом и щитом над судьбой всего Уэльса".

Эальдгит ненадолго стала королевой Англии после коронации Гарольда в 1066 году, но потеряла свой статус после его смерти в битве при Гастингсе, которая в конечном итоге привела к противостоянию валлийцев с норманнами.

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The Last Prince of Wales