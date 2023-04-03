Несостоявшийся мятеж: чем закончилась попытка Великобритании подавить восстание в Ирландии

5:37 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

В начале XX века ситуация в Ирландии была напряжённой, и казалось, что страна находится на грани гражданской войны.

Националисты, в большинстве своём католики, требовали большей автономии от Великобритании, в то время как протестанты на севере страны, особенно в Ольстере, угрожали жестоким сопротивлением в случае удовлетворения сепаратистских требований.

В 1912 году правительство Либеральной партии, которое опиралось на ирландских парламентариев, чтобы остаться у власти, представило законопроект о "Домашнем праве", который позволил бы создать парламент в Дублине для управления внутренними делами Ирландии, в то время как внешние дела оставались бы под юрисдикцией Вестминстера. Однако, законопроект был признан неполноценным Шинн Фейн, ирландской националистической организацией, которая стремилась к полной независимости. Ольстерские протестанты, возглавляемые Эдвардом Карсоном, также выступили против законопроекта и подписали Торжественную лигу и ковенант, отказавшись подчиняться всеирландскому парламенту.

Несмотря на то, что законопроект о домашнем праве прошёл Палату общин, он был отклонён Палатой лордов. Затем законопроект был вновь внесён в 1913 году и снова принят Палатой общин, но отклонён Лордами. В ответ протестанты Ольстера сформировали Ольстерские добровольческие силы, которые набрали тысячи мужчин, готовых сражаться, а Шинн Фейн и другие националистические группы создали свою собственную армию — Ирландских добровольцев. Обе стороны получили оружие из Германии, которая стремилась получить политическую выгоду, вмешиваясь в ирландские дела.

По конституции, лорды не могли в третий раз отклонить законопроект о домашнем праве, когда он был представлен в 1914 году, но либеральное правительство было обеспокоено поведением британских войск в Ирландии, если им будет приказано подавить восстание в Ольстере. Чтобы тщательно изучить этот вопрос, премьер-министр Г. Х. Асквит создал комитет кабинета министров, в который вошли Джек Сили, военный министр, Огастин Биррелл, который был главным секретарём по делам Ирландии, и Уинстон Черчилль в качестве первого лорда Адмиралтейства. Хотя политики хотели урегулирования, у них не было чёткого представления о том, как его достичь, как отметил Остин Чемберлен, вельможа либералов.

Подробности того, что произошло дальше, неясны, поскольку участники событий рассказывали о них по-разному. Однако, Вестминстер опасался, что ольстерские юнионисты могут вторгнуться в Южную Ирландию, и генерал сэр Артур Пэджет, главнокомандующий войсками Великобритании в Ирландии, получил указание подготовиться к предотвращению такого события. 20 марта, без письменного приказа из Лондона, генерал Пэджет сообщил своим старшим офицерам в Ирландии, что действия против Ольстера неизбежны. Он заявил, что офицерам, имеющим дома в Ольстере, будет позволено временно "исчезнуть", но все остальные офицеры, которые не готовы подчиниться приказам против ольстерцев, должны высказаться, и им не позволят уйти в отставку, а немедленно уволят со службы.

Главной военной базой британской армии в Ирландии в начале XX века был лагерь Курраг, расположенный в графстве Килдэр, где находились два кавалерийских подразделения: 5-й и 16-й Лансеры. Пэджет впоследствии доложил в военное министерство в Лондоне, что почти все офицеры 5-го уланского полка заявили, что они немедленно уйдут в отставку, если им прикажут действовать против Ольстерских добровольцев. Он также выразил опасения, что такие же настроения разделяют и офицеры 16-го уланского полка. Бригадный генерал Хьюберт Гоф, командовавший кавалерийской бригадой, также заявил о своей готовности сделать то же самое.

Новость об этих событиях вызвала переполох в прессе, которая сообщила о "поразительном поступке" и "наглом заявлении о неподчинении приказу", что стало известно как "Куррагский сговор". В ответ на это Асквит, в то время премьер-министр Великобритании, заявил общественности, что произошло "недоразумение", и что правительство никогда не собиралось принимать карательные меры против Ольстерских добровольческих сил. Военное министерство объявило, что нет намерения использовать армию для обеспечения выполнения законопроекта о "Домашнем праве".

Как пишет издение "History today", инцидент в Курраге часто называют мятежом или прото-мятежом, поскольку несогласные офицеры дали понять, что они откажутся подчиняться приказам, хотя на самом деле никаких приказов не было. Это событие обрадовало ольстерских юнионистов и одновременно усилило сомнения националистов в приверженности Вестминстера ирландскому самоуправлению.

В конце июля началась Первая мировая война, а в сентябре Георг V неохотно одобрил законопроект о внутреннем самоуправлении, но его реализация была приостановлена на время боевых действий. Тысячи мужчин со всей Ирландии сражались за Великобританию во время войны, и только спустя долгое время после окончания конфликта ирландский вопрос был окончательно решён.

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