История дружбы Чарльза Диккенса и Джорджины: верная подруга или причина расставания с женой

3:45 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

Джорджина Хогарт сыграла важную роль в жизни Чарльза Диккенса: он называл её своей самой близкой и верной спутницей.

Диккенс считал Джорджину своим доверенным лицом, советчиком и лучшим другом. Фактически, он заявил, что она имеет больше прав на его привязанность, уважение и благодарность, чем кто-либо другой в мире. В своей последней воле и завещании он даже назначил её опекуном своего младшего ребёнка и завещал ей все свои личные бумаги и вещи. Он также оставил Джорджине значительную сумму в 8 000 фунтов стерлингов, что на сегодняшний день составляет более миллиона фунтов. С другой стороны, Джорджина была предана Диккенсу и яростно защищала его литературное наследие и репутацию даже после его смерти.

Их отношения начались, когда Джорджина, младшая сестра жены Диккенса, переехала к ним в возрасте пятнадцати лет. Диккенс относился к ней как к любимой дочери и поощрял её, иногда не обращая внимания на юный возраст и неопытность в социальных ситуациях. Однако, он был виноват в том, что пренебрёг своей обязанностью защищать её репутацию, когда попытался сыграть сваху между ней и своим другом Дэниелом Маклизом, убедив её позировать полуобнажённой для картины.

У них было схожее чувство юмора, и Джорджина часто развлекала Чарльза, разыгрывая его или пародируя их друзей. Она даже присоединилась к его любительской театральной группе и сопровождала Диккенса во время ежедневных прогулок.

Вопреки ожиданиям викторианского общества, Джорджина не уехала с сестрой, когда Диккенс разошелся со своей женой. Ходили слухи, что Джорджина была причиной разрыва, шептались о любовной связи и сплетничали, что она родила Диккенсу внебрачных детей. Боясь потерять своих читателей и популярность, Диккенс защищал себя и Джорджину от этих обвинений, одновременно дистанцируясь от неё. В переписи населения он указал её как "служанку-домработницу", фактически понизив её статус в своём доме.

Джорджина стремилась помочь Диккенсу поддержать его репутацию, даже если это означало пожертвовать её собственным статусом. Она полностью поддержала утверждение Чарльза о том, что его жена была непригодной матерью, и опровергла сообщения о его любовной связи с молодой актрисой Эллен Тернан. Но однажды днём в июне 1862 года, когда они находились в Гэдс Хилл, Джорджина пережила, как оказалось, психический и физический срыв, возможно, спровоцированный ситуацией с Эллен Тернан. Это событие стало поворотным пунктом в отношениях, заставив Диккенса обратить внимание на значение Джорджины в его жизни.

По словам издания "History today", после её болезни Диккенс стал более внимательным и заботливым по отношению к Джорджине, напоминая о её ценности для него и призывая её обращаться к врачу даже при малейшем недомогании. Несмотря на это, Джорджине потребовались годы, чтобы восстановиться физически и эмоционально, и она стала полностью зависеть от Диккенса. Она потеряла всякую уверенность в себе и была одержима его благополучием, повторяя его мнение как собственное и боясь его отсутствия дома.

Отношения Диккенса и Джорджины были необычными во многих смыслах. Они играли различные роли в жизни друг друга, и их связь была взаимной, несмотря на разницу в возрасте и статусе.

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