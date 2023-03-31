Гонка продолжается: как СССР ответил США на разработку космических челноков

3:31 Your browser does not support the audio element. Наследие Советское наследие

15 ноября 1988 года произошёл знаменательный момент в истории освоения космоса: советский космический челнок "Буран" отправился в свой единственный космический полёт.

Программа "Буран" была начата в 1970-х годах как ответ на американскую программу космических челноков. Несмотря на то, что официальная космическая программа СССР началась в 1950-х годах, ни один проект не был создан до тех пор, пока не был организован в спорадическом порядке в последующие годы. В программе "Буран" первоначально использовался высотный реактивный самолёт "Буря", но она была закрыта вскоре после нескольких испытательных полётов.

Программа возобновилась в 1970-х годах и была выполнена с лучшим финансированием и организацией из-за страха Советского Союза перед возможным нападением Соединённых Штатов. Космический корабль был предназначен для доставки космических аппаратов, космонавтов и грузов на орбиту и их безопасного возвращения на Землю. Строительство началось в 1980 году, а через три года состоялись первые испытательные полёты. В Советском Союзе было введено новое правило, согласно которому во всех полётах должен был участвовать хотя бы один член экипажа с опытом работы в космосе.

Согласно информации издания "SciHi Blog", первый действующий космический аппарат "Буран" совершил полёт 15 ноября 1988 года, он был беспилотным и пролетел по двум орбитам, преодолев 83 707 км чуть более чем за три часа. После полёта было обнаружено, что семь теплозащитных плиток отвалилось, но это не поставило под угрозу успех миссии. После распада Советского Союза программа была прекращена, и в космос был совершен только один полёт.

Первоначально планировался ещё один запуск в 1993 году с продолжительностью полёта от 15 до 20 дней, но после отмены программы он так и не состоялся.

Орбитальный корабль "Буран" остаётся заметным достижением в области космических технологий и считается одним из первых в мире космических самолётов, наряду с SpaceShipOne и Boeing X-37. Прототип космического корабля "Буран", который так и не полетел в космос, выставлен в Парке Горького в Москве, а другой можно увидеть в музее Technik Museum Speyer в Шпайере, Германия.

Справка:

Парк Горького — это центральный парк культуры и отдыха в Москве, который является одним из самых популярных и больших мест для отдыха в городе. Он был создан в 1923 году на месте свалки Орловского луга после проведения Всероссийской сельскохозяйственной выставки, которую спроектировал архитектор-авангардист Константин Мельников. Парк был открыт 12 августа 1928 года, а в 1932 году получил имя писателя Максима Горького. В разное время парк проектировали Эль Лисицкий и Александр Власов. В 1955 году была построена арка главного входа по проекту архитектора Георгия Щуко.

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Буран | Техногеника | Discovery Channel