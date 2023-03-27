Проницательный бизнесмен Вандербилт устроил бизнес-революцию в США

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За тридцатилетнюю историю постсоветской России никто ни во власти, ни в журналистике не может нам сказать, откуда появились у нас олигархи.

Ребятки, в основном, в прошлом — фарцовщики-спекулянты, практически все нерусского происхождения, встали во главе безнаказанных миллиардных грабежей российских полезных ископаемых. А это нефть, газ, алмазы, никель и другие редкие металлы из таблицы Менделеева. При этом, они чаще всего переживают сегодняшние непростые времена в Израиле, переведя за последние десятилетия триллионы долларов в страны НАТО. В этом плане новая Россия — уникальная страна. И в анналы мировой истории она уже давно попала.

Только платье, отороченное собакой, могло уничтожить заносчивую Вандербильтиху

В 1970-е годы бывший "битл" Пол Маккартни посвятил свою песенку "Миссис Вандербилт" знаменитой семейке американских миллиардеров. Ничего криминального и социального. Весело и с подскоком. Даже в 1920-е годы Эллочка-людоедка из "12 стульев" Ильфа и Петрова соревновалась с той же "Вандербильтихой". Правда, уже на уровне моды. Наша Эллочка пыталась крашеного акварелью кролика выставить за "шанхайского барса". По крайней мере, Эллочка шила, работала и творила, в отличие от наших олигархов. Так же трудом добивались своих миллионов и Вандербилты. Грабёж на государственном уровне тогда не проходил. И это правильно, иначе страна останется без штанов.

Основателем великой финансовой династии в США был Корнелий Вандербилт. Судя по имени, выходец из Голландии. Родился он в 1794 году, когда США получили независимость от Англии, и огромное состояние нажил только к своему 70-летию. А состояние он сделал на пароходах, которые в загнивающей Европе почему-то поначалу не пошли.

В молодости он угадал будущее пара, опередив на десятилетия грузоперевозки не только в США, но и в Южной Америке. Позже он стал первопроходцем в освоении Америки железными дорогами, в то время, когда местные бизнесмены только рассчитывали на каналы и реки для перевозки грузов. Вандербилт, не задумываясь, продаёт свой пароходный флот и все средства вкладывает в железные дороги. Его друзья были уверены, что он совершает большую ошибку, теряет состояние. Но время показало, что Корнелий был прав.

В то время железные дороги были обременены большими долгами, да и обслуживание пассажиров находилось на пещерном уровне. Ковбойские вестерны недалеки от истины. Особенно на юге. Между Нью-Йорком и Чикаго существовало всего семь железнодорожных линий, и пассажирам приходилось пересаживаться на каждой конечной станции. Перегрузка же товаров была ещё более затруднительной. Понятно, что многие предпочитали водные пути, обходя непредсказуемую железную дорогу.

В 1863 году Вандербилт скупает все эти линии и делает революцию на железной дороге. За десять лет он реконструирует дорогу, построив ещё тысяч пять миль железнодорожных путей. Вводит жёсткую дисциплину среди персонала. Его состояние увеличивается с 11 миллионов до 100 миллионов.

Правда, не всегда у него всё шло так гладко. Но рубль всё перетрёт. Когда нью-йоркская железная дорога отказалась от соглашения с Вандербилтом по соединению путей, акции первой резко полетели вниз. Понятно, что Вандербилт их тут же скупил. И уже в 1867 году мечта его осуществилась — Нью-Йорк и Чикаго были соединены беспересадочной линией. А Вандербилт стал диктатором Центральной железнодорожной системы. А ведь ему уже было 80 лет. И в Израиль он не уезжал.

В бизнесе главное — "Библия"

Современники Вандербилта говорят о нём, как о солидном мужчине, который женился во второй раз в 73 года на тридцатилетней женщине. В общении он был груб, упрям, денежные дела заменяли ему его плохое образование. Писал он с большими ошибками. Его дом был старомодно и очень просто обставлен. На стенах не было картин, на полках — книг. Всего две книги стояли на его полке: "Библия" и "Путешествие паломника" Буниана. Любил он рысаков, музыку и карты. А предпринимая какое либо дело, чаще всего опирался на ясновидение.

Этот величайший делец нередко участвовал и в спиритических сеансах. Неудивительно, что когда он болел, Вандербилт обращался ко всяким знахарям и шарлатанам. Но и в делах благотворительных был большим жмотом. В завещании он не пожертвовал ни копейки на общественное дело, всё вложив в семью и своё железнодорожное дело. Имя Вандербилтов должно быть всесильно. Но время показало, что папа — это одно, а дети, к сожалению, — другое.

Его сын за десятилетия позапрошлого века удвоил состояние отца. Но блестящих способностей купца у него не было, и уже перед его смертью главная линия Нью-Йоркской железной дороги переходит в другие руки. Появляется Пирпонт Морган. Тот самый, который во время Гражданской войны в США (1861-1865) торговал оружием. Позднее дело об этих торговых операциях расследовала комиссия Конгресса, но Морган ушёл от ответственности, используя связи в правительстве. Как и многие богатые люди того времени, Джон Морган избежал призыва на военную службу внеся 300 долларов официальных отступных.

Со смерти папы Вандербилта началось и деление его денег, так как он поделил их среди своих детей. Его сын, тоже Корнелий, уступил место директора железных дорог Вильяму Рокфеллеру. Альфред был известен гонками на новомодных авто, другой сын — Реджинальд — не вылезал из судов, где чаще всего отвечал за "сомнительные сделки". Но несмотря ни на что, имя Вандербилтов всё ещё на слуху, хотя папу помнят наверное только ржавые рельсы, которые заросли травой где-нибудь в заброшенных промышленных зонах.

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