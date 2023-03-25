Наполеон разрушил Священную Римскую империю, сделав её вассалом Франции

4:18 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

Возможно, она не была ни священной, ни римской, ни империей, как заметил Вольтер. Но чем бы она ни была, она просуществовала более тысячи лет после коронации Карла Великого в 800 году.

Как отмечает издание "History today", пёстрая мешанина более или менее независимых королевств, светских и церковных княжеств и вольных городов, она была окончательно разрушена Наполеоном и французами.

Процесс начался, когда немецкие территории на западном берегу Рейна были присоединены к Франции в 1801 году по Люневильскому договору, который император Габсбургов Франциск II не мог не принять после побед французов при Маренго и Гогенлиндене в предыдущем году. Договор предусматривал, что немецкие правители, потерявшие территорию к западу от Рейна, получат компенсацию в других частях империи за счёт церковных государств.

Это позволило Наполеону возглавить реорганизацию, якобы проведённую комитетом имперских князей, которая перерисовала карту Германии, резко сократила число мелких государств, секуляризировала или уничтожила церковные государства и упразднила большинство вольных городов. Намерением французов было создание за Рейном кластера государств-сателлитов, организованных более рациональным и контролируемым образом, а результатом стало сокращение числа имперских государств с более чем 300 до менее чем 100 и серьёзное ослабление власти Габсбургов.

Крупные германские государства не без удовольствия поглотили своих более мелких соседей. И Австрия, и Пруссия получили некоторые дополнительные территории в ходе реорганизации 1803 года, но Наполеон позаботился о том, чтобы основные приобретения достались таким государствам, как Бавария, Вюртемберг и Баден, которые были недостаточно велики, чтобы представлять какую-либо угрозу для Франции.

В 1805 году Австрия присоединилась к очередной коалиции европейских держав против французов, а в конце года Наполеон разбил австрийскую и русскую армии в сражении при Аустерлице. Затем он организовал Рейнскую конфедерацию, которая официально возникла в июле следующего года под его защитой и в военном союзе с Францией. Её предполагаемым лидером был Карл Теодор, фрайхерр фон Дальберг, который был одновременно архиепископом Майнца и великим герцогом Франкфурта. К конфедерации, простиравшейся от Эльбы до Альп, присоединились 16 немецких государств. Это было вассальное французское государство, и Наполеон объявил, что Священной Римской империи больше не существует.

Конфедеративные государства официально провозгласили своё отделение от империи 1 августа, а 6 августа император Франциск склонился перед неизбежным, отказался от императорской короны, которую его предки носили практически без перерыва в течение почти четырех веков, начиная с Альберта II в 1438 году, и стал наследственным императором Австрии.

Французский дипломат Талейран рекомендовал заключить франко-австрийский союз, который мог бы доминировать в Европе, но Наполеон не был заинтересован в этом. Позже в 1806 году он разгромил пруссаков под Йеной и взял Берлин, где издал указ о блокаде британской торговли.

Саксония прозрела и присоединилась к Рейнской конфедерации. Ненасытный Бонапарт создал новое королевство Вестфалия для своего брата Жерома и уговорил или запугал все немецкие государства, кроме Австрии и Пруссии, присоединиться к конфедерации, где они оказались под властью гораздо более безжалостного хозяина, чем когда-либо прежде. Наполеон саркастически заметил, что Германия всегда "становилась, а не была", но в долгосрочной перспективе, как ни странно, следствием его политики стало стимулирование немецкого национализма и возникновение единой Германии, которая примирила французов в двух мировых войнах.

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