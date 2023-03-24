Императорский визит: встреча царя Николая II и короля Эдуарда VII

2:33 Your browser does not support the audio element. Наследие Россия

В сопровождении российских крейсеров и эсминцев императорская яхта "Штандарт" направилась к острову Уайт с царём Николаем II, царицей Александрой и их детьми.

Британский монарх, король Эдуард VII, встретил их с необыкновенным радушием, включавшим смотр Королевского флота во всей его красе. Гремели пушки, играли оркестры, моряки ликовали, когда британская королевская яхта "Виктория и Альберт" медленно плыла между военными кораблями. Оба монарха стояли на палубе яхты, обмениваясь приветствиями, а Николай II был одет в форму британского адмирала.

Вечером король Эдуард устроил званый ужин для российской делегации на яхте "Виктория и Альберт", а затем ещё один званый ужин на яхте "Штандарт". Во время визита царь Николай провёл встречи с премьер-министром Асквитом и министром иностранных дел сэром Эдвардом Греем.

Николай II был племянником королевы Александры, супруги короля Эдуарда, а царица — внучкой королевы Виктории. Король Эдуард даже был одним из крёстных отцов царицы и относился к ней очень ласково. Внуки короля, Дэвид и Берти, которые впоследствии стали Эдуардом VIII и Георгом VI соответственно, были кадетами в военно-морском колледже в Осборне. Однако, Берти страдал от коклюша, и его не подпускали к русским родственникам, опасаясь заразить больного гемофилией царского сына Алексея. Дэвид показал своему "дяде Ники" колледж, поражаясь тщательно продуманным мерам предосторожности полиции, сопровождавшим каждый шаг царя.

Никто не мог предвидеть предстоящих трагических событий. Георг V, как пишет издание "History today" позже откажется разрешить царю Николаю и его семье бежать в Англию от большевистской революции, что приведёт к убийству последних Романовых в Екатеринбурге в 1918 году.

Справка:

Королева Виктория — королева Великобритании с 1837 года и императрица Индии с 1876 года. Она была связана родством с династией Романовых в России: её сын Альфред женился на Марии, дочери императора Александра II, а её внучка Алиса Гессенская, которая при крещении получила имя Александра Фёдоровна, вышла замуж за Николая II.

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