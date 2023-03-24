Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Логинов

Императорский визит: встреча царя Николая II и короля Эдуарда VII

2:33
Наследие » Россия

В сопровождении российских крейсеров и эсминцев императорская яхта "Штандарт" направилась к острову Уайт с царём Николаем II, царицей Александрой и их детьми.

Императорский визит: встреча царя Николая II и короля Эдуарда VII

Британский монарх, король Эдуард VII, встретил их с необыкновенным радушием, включавшим смотр Королевского флота во всей его красе. Гремели пушки, играли оркестры, моряки ликовали, когда британская королевская яхта "Виктория и Альберт" медленно плыла между военными кораблями. Оба монарха стояли на палубе яхты, обмениваясь приветствиями, а Николай II был одет в форму британского адмирала.

Вечером король Эдуард устроил званый ужин для российской делегации на яхте "Виктория и Альберт", а затем ещё один званый ужин на яхте "Штандарт". Во время визита царь Николай провёл встречи с премьер-министром Асквитом и министром иностранных дел сэром Эдвардом Греем.

Николай II был племянником королевы Александры, супруги короля Эдуарда, а царица — внучкой королевы Виктории. Король Эдуард даже был одним из крёстных отцов царицы и относился к ней очень ласково. Внуки короля, Дэвид и Берти, которые впоследствии стали Эдуардом VIII и Георгом VI соответственно, были кадетами в военно-морском колледже в Осборне. Однако, Берти страдал от коклюша, и его не подпускали к русским родственникам, опасаясь заразить больного гемофилией царского сына Алексея. Дэвид показал своему "дяде Ники" колледж, поражаясь тщательно продуманным мерам предосторожности полиции, сопровождавшим каждый шаг царя.

Никто не мог предвидеть предстоящих трагических событий. Георг V, как пишет издание "History today" позже откажется разрешить царю Николаю и его семье бежать в Англию от большевистской революции, что приведёт к убийству последних Романовых в Екатеринбурге в 1918 году.

Справка:

Королева Виктория — королева Великобритании с 1837 года и императрица Индии с 1876 года. Она была связана родством с династией Романовых в России: её сын Альфред женился на Марии, дочери императора Александра II, а её внучка Алиса Гессенская, которая при крещении получила имя Александра Фёдоровна, вышла замуж за Николая II.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы семья россия англия николай ii великобритания
Новости
Правоохранительные органы не считают незаконной фразу Валерия Меладзе "Героям слава" на концерте в ОАЭ
РИА "Новости" опубликовало список деятелей культуры РФ, поддержавших СВО на Украине
Эксперт Рожин призвал по закону о терроризме уничтожить командование СБУ и ГУР Украины
Сладков: ВСУ готовы сдать Артёмовск ради весеннего наступления на Крым
South China Morning Post: США введут новые санкции против Китая за встречу Путина и Си Цзиньпина
Российский турист оскорбил жителей Бали, сделав фото без штанов на вершине священной горы
Медведев заявил о недопустимости критики ВС РФ даже заслуженными артистами России
Актер из первых "Звёздных войн" Марк Хэмилл собирает деньги на украинские беспилотники
Эксперты: у Зеленского пять вариантов погибнуть и один — сдаться
Трамп: обвинения в мой адрес приведут к "смертям и разрушениям"
Популярное
SHAMAN прокомментировал оскорбительную шутку Галкина* про песню "Встанем"

Пародист высмеял Дронова во время своего концерта в США.

Певец SHAMAN спокойно отреагировал на оскорбительную шутку Максима Галкина* в свой адрес
В МУС отреагировали на "угрозы" со стороны России после ордера на арест Путина
В МУС оценили "угрозы" Медведева после ордера на арест Путина
В США обсуждают, как будут арестовывать Путина
Генштаб ВСУ "экстренно вывел" российские войска из Новой Каховки
Вячеслав Серкез: фильм "20-й блок. Охота на зайцев" поможет остановить катастрофу беспамятства Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев Украинские беспилотники прилетели в Джанкой. Киев похвастался новыми "игрушками"? Ольга Лебедева
Стало известно, где произойдут следующие землетрясения
В Белом доме отреагировали на награждение пилота, сбившего дрон США
Алла Пугачёва восхитила поклонников своим имиджем в 73 года
Алла Пугачёва восхитила поклонников своим имиджем в 73 года
Последние материалы
Правоохранительные органы не считают незаконной фразу Валерия Меладзе "Героям слава" на концерте в ОАЭ
РИА "Новости" опубликовало список деятелей культуры РФ, поддержавших СВО на Украине
Эксперт Рожин призвал по закону о терроризме уничтожить командование СБУ и ГУР Украины
Сладков: ВСУ готовы сдать Артёмовск ради весеннего наступления на Крым
South China Morning Post: США введут новые санкции против Китая за встречу Путина и Си Цзиньпина
Императорский визит: встреча царя Николая II и короля Эдуарда VII
Российский турист оскорбил жителей Бали, сделав фото без штанов на вершине священной горы
Медведев заявил о недопустимости критики ВС РФ даже заслуженными артистами России
Актер из первых "Звёздных войн" Марк Хэмилл собирает деньги на украинские беспилотники
Эксперты: у Зеленского пять вариантов погибнуть и один — сдаться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников