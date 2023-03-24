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Олег Логинов

Первый человек на Луне: результат космической гонки СССР и США

4:33
Наследие » Мир

Холодная война между Соединёнными Штатами и Советским Союзом перешла на новый уровень благодаря космической гонке, которая придала соревнованию оттенок научной фантастики.

Первый человек на Луне: результат космической гонки СССР и США

Вначале Советский Союз занял лидирующее положение, к удивлению и ужасу американцев. Космическую программу возглавил Сергей Королёв, выдающийся инженер-авиаконструктор и специалист по ракетам. Королёв был властной фигурой, не терпевшей дураков, и его сотрудники относились к нему с большим почтением. В 1950-х годах он разработал "Р-7", огромную и невероятно мощную ракету, которая должна была вывести советские космические корабли на Луну.

В 1957 году запуск "Спутника-1", первого в истории спутника, произвёл сенсацию: аппарат пролетел по орбите вокруг Земли, после чего упал. Последующие миссии Спутника проверяли системы жизнеобеспечения и процедуры входа в атмосферу. В январе 1959 года "Луна-1", которую Королёв назвал "Мечта", была запущена к Луне, но промахнулась мимо цели примерно на 6000 км и вышла на орбиту между Солнцем и Марсом.

Наконец, 12 сентября 1959 года была запущена "Луна-2". В полночь по московскому времени 14 сентября спутник упал на Луну недалеко от Моря Спокойствия. Хотя это место было не совсем подходящим, Королёв и его команда были в восторге, слушая, как внезапно прекратились сигналы, поступающие с космического корабля. Полная тишина означала, что "Луна-2" поразила цель, и в зале управления царило ликование.

Луна-2 весом 390 килограммов имела сферическую форму с выступающими из неё антеннами. На ней находились приборы для измерения радиации, магнитного поля и метеоритов. При ударе она разбросала по поверхности металлические подвески, на одной стороне которых были изображены серп и молот СССР, а на другой — дата запуска. "Луна-2" подтвердила, что Луна имеет лишь небольшое радиационное поле и, насколько можно было наблюдать, у нее нет никаких радиационных поясов. Космический аппарат не имел собственной двигательной установки, и третья и последняя ступень его ракеты-носителя упала на Луну примерно через полчаса после самой "Луны-2".

В то время американский зонд приблизился к Луне на расстояние 60 000 км. В Соединённых Штатах всем было очевидно, что на время запуска в значительной степени повлиял предстоящий визит советского лидера Никиты Хрущёва. Как утверждает издание "History today", успех "Луны-2" позволил ему излучать гордость и читать американцам лекции о достоинствах коммунизма.

У Королёва был туз в рукаве. Всего через три недели, 4 октября, в день второй годовщины запуска "Спутника-1", был запущен аппарат "Луна-3", который обогнул дальнюю сторону Луны и передал первые нечёткие изображения её тёмной стороны, никогда ранее не виденной.

Пока американцы боролись со своими публичными космическими неудачами, Королёв отправил в 1961 году в космос первого человека — Юрия Гагарина. В 1963 году по приказу Хрущёва он отправил в космос Валентину Терешкову, первую женщину, что позволило Советскому Союзу заявить, что при коммунизме к женщинам относятся наравне с мужчинами. После 1961 года американские усилия активизировались при президенте Кеннеди, в то время как советская программа страдала от внутренних разногласий после смерти Королёва в 1966 году. Программа "Луна" продолжалась, и в 1966 году, в год смерти Королёва, "Луна-9" совершила первую мягкую посадку на Луну.

В конце концов, именно американцы первыми высадились на Луну в 1969 году. Советский космонавт Алексей Леонов написал:

"Все забыли, что мы все были гражданами разных стран на Земле. Этот момент действительно объединил человечество".

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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