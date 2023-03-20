У России ещё есть и Тихоокеанский флот, о котором все почему-то забыли

Сегодня военно-морской флот России на фоне наземных операций отошёл на второй план.

Ещё во времена императрицы Анны Иоанновны современники писали, что флот гниёт в портах и экипажи не те, что были при Петре I. Будь это на Чёрном море, Азовском или Балтийском. Но был ещё и Дальневосточный флот, который пару веков назад только строился. Пусть даже и в кавычках. И по-прежнему флот — главное направление удара наших врагов, на которое, как век назад, так и сейчас руководство страны не обращает внимания. А зря. Облёты столетних бомбардировщиков уже никого не пугают.

Нам нужна новая Цусима?

Как отмечали русские флотоводцы прошлого, катастрофа в Цусимском проливе в 1904 году в войне с Японией, как тяжёлый молот, разбила все надежды иметь в водах Дальнего Востока флот, достойный России и достаточно сильный, чтобы оберегать наше Тихоокеанское побережье от внешней агрессии.

Действительно, несмотря на славные имена Ушакова, Нахимова, нам, как раньше, так и теперь навязывалось НАТО утверждение, что русские по своему характеру никогда не могут быть моряками. А значит, Россия никогда не будет обладать сильным военным флотом, как и Англия — армией. Слабо.

Сегодня как-то замалчивают, что именно русские мореходы в течение двухсот лет открывали Дальневосточные земли, изучали и описывали берега. По нашим навигационным картам весь мир пробирался к Японии в то время, как ни одна японская шхуна не показывалась ни в Охотском море, ни у берегов Камчатки. К тому же, японцы тогда вообще не имели понятие о европейской навигации. Здесь также стоит напомнить: если Колумб открыл Америку с восточного берега, то русский казак Дежнёв открыл её с западного берега в 1654 году. И не вина русских в том, что российская власть за века все эти открытия пустила на ветер. Но Тихоокеанский ВМФ СССР ставил на уши даже суперокеанский флот США, не говоря уже о местечковых европейских фрегатах и эсминцах.

Порезать русский флот на японский металлолом

Наши предки, зная реалии многострадальной России, отмечали, что потеря Порт-Артура и стратегического Печилийского залива и Жёлтого моря заставит нас скорее заняться забытыми берегами Охотского моря, Татарского пролива и Камчатки. Советский Союз в течение полувека эти занимался.

Сегодня Дальний Восток стал поставщиком не сильного военно-морского флота, а банальной перевалочной базой японских и азиатских секонд-хенд автомобилей. Даже навороченная "Тойота" не потянет на себе баллистическую ракету из тех, что десятки лет заставляют США с большой опаской смотреть на стратегический российский подводный флот.

А ведь русский Дальний Восток (забудем о японском металлоломе) богат морепродуктами, которые нам сегодня недоступны, пушниной и полезными ископаемыми. Отказаться от защиты этих богатств, значит отдать их другим. Но не потомкам Дежнёва, Беринга, Лаптевых, Лисянского.

Судя по утверждениям социологов (а это всегда берётся к сведению наших недругов), с 2002 года отмечено изменение этнического состава города Владивосток вследствие миграционных процессов:

в 14,4 раза увеличилась доля узбеков,

в 5,4 раза — удельный вес китайцев и таджиков,

киргизов — в 8,5 раза,

корейцев — в 1,6 раза.

Более половины корейцев Приморского края проживают компактно в двух городах — Владивостоке и Уссурийске. Во Владивостоке проживают более 80 процентов узбеков Приморья. Как отмечается, снизилась доля традиционно проживающих в городе украинцев, белорусов, русских, татар. Так что, о заслугах и традициях Дежнёва, Петра I и Лисянского скоро мы сможем прочитать лишь в Интернете, как и о заслугах российского и советского Тихоокеанского флота.

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