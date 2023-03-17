Вдохновляющая жизнь и достижения Джесси Оуэнса: от нищеты к олимпийской славе

3:25 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

Американский спортсмен Джесси Оуэнс стал международной сенсацией на Олимпиаде в Берлине.

Джесси Оуэнс родился в изолированном городке Оквилл на севере Алабамы в бедной семье. У его родителей было десять детей, и Джесси был их последним ребёнком. Уильям Дж. Бейкер, его биограф, описал обстоятельства рождения Джесси как "бедность, географическая изоляция и тихое отчаяние". На самом деле, Джесси родители назвали Джей Си, однако из-за ошибки его школьного учителя, новое имя закрепилось за ним навсегда.

Хотя Джесси с трудом учился, его талант к атлетике был очевиден для учителей физкультуры в средней школе. Они тренировали Джесси, и он стал выдающимся спортсменом. В 1933 году он поступил в Университет штата Огайо в качестве одного из немногих чернокожих студентов, где побил мировые рекорды в спринте, беге с барьерами и прыжках в длину. Три года спустя Джесси был отобран в команду США для участия в Олимпийских играх в Берлине.

Именно в Берлине Джесси Оуэнс стал международной сенсацией. Он выиграл спринт на 100 метров, спринт на 200 метров с мировым рекордом, прыжки в длину, в которых он установил ещё один мировой рекорд, и был в составе американской команды-победительницы в эстафете 4x100 метров. Он заработал четыре золотые медали, больше, чем любой другой участник, и покорил сердца своей скромностью и обаянием.

Вопреки распространённому мнению, Адольф Гитлер не оскорбил Джесси Оуэнса, отказываясь вручить ему медали или пожать руку из-за цвета кожи атлета. Эта история, начавшаяся в газете "Нью-Йорк Таймс" и подхваченная другими изданиями, продолжалась в течение многих лет и была совершенно неправдивой. Гитлер намеревался вручить медали только немецким спортсменам, но Олимпийский комитет не разрешил, поэтому немецкий лидер вообще не вручал никаких медалей. В Соединённых Штатах Оуэнс чувствовал себя более оскорблённым белыми, чем когда-либо в Германии.

После возвращения в США Джесси Оуэнс утратил свой авторитет, занимаясь рекламой товаров для крупных корпораций.

Он оставался на виду у публики и выступал перед молодёжью с вдохновляющими речами об атлетизме и американском патриотизме. Его достижения и дружелюбный характер помогли изменить отношение белых. В 1976 году президент Форд наградил его Медалью свободы как "источник вдохновения" для всех американцев. Когда он умер четыре года спустя в возрасте 76 лет в Тусоне, штат Аризона, по всему штату флаги развевались на полумачте.

Справка:

Медаль свободы — это гражданская награда США, которую учредил президент Гарри Трумэн в 1946 году. Она присуждается всем гражданам, которые внесли свой вклад в победное завершение Второй мировой войны, помогая Соединённым Штатам Америки и их союзникам. Это высшая гражданская награда, которую может получить гражданин США за верность и преданность своей стране.

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