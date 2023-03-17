Антихрист воплоти: Нерон, как один из самых жестоких правителей Древнего Рима

5:14 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

Нерон, один из первых римских императоров, был печально известен своей жестокостью, уступая в этом лишь Калигуле.

В возрасте всего 16 лет Нерон был провозглашён императором преторианской гвардией в 54 году нашей эры после смерти императора Клавдия. Рождение Нерона считалось зловещим, поскольку он якобы родился ногами вперёд.

Вначале, под руководством Луция Аннея Сенеки, философа-стоика, и Секста Афрания Бурруса, начальника преторианской гвардии, Нерон подавал большие надежды. Он проявлял большой интерес к искусству, писал стихи, играл на лире и даже выступал на сцене, демонстрируя свой певческий голос. Однако, правление Нерона быстро приняло худший оборот: он превратился в развратника и маньяка-убийцу. Он заставил Сенеку совершить самоубийство в 65 году н. э., добавив его к растущему списку своих жертв.

В 64 году жители Рима жили в основном в деревянных домах и лачугах, что делало их уязвимыми для пожаров. Самый ранний из сохранившихся рассказов о разрушительном пожаре, вспыхнувшем в ту июльскую ночь, принадлежит римскому историку Тациту, который в то время был маленьким мальчиком. По сообщениям, пожар начался в магазинах Цирка Максимуса, стадиона для гонок на колесницах, и быстро превратился в ад, раздуваемый ветром, охвативший узкие улицы и переулки.

Панические крики людей, включая детей и пожилых людей, наполнили воздух, когда они пытались спастись, некоторые храбрецы погибли, пытаясь спасти других. Потушить пожар мешали банды людей, которые бросали горящие факелы, чтобы разжечь пламя, и было непонятно, были ли они мародёрами или действовали по приказу. Через пять дней после сноса зданий у подножия Эсквилинского холма огонь вроде бы утих, но вспыхнул снова, распространившись ещё дальше. К тому времени, когда он окончательно угас, большая часть города лежала в руинах.

Согласно Тациту, Нерон находился в Антиуме на побережье, когда начался пожар. Вернувшись в Рим, Нерон организовал помощь, разрешив людям, потерявшим свои дома, разбить лагерь в общественных зданиях и садах. Из соседних городов были доставлены запасы продовольствия, а цена на кукурузу была снижена.

Стали распространяться слухи, что Нерон намеренно устроил пожар, чтобы отстроить Рим как новый славный город, названный в его честь. Хотя Тацит не был однозначен в вопросе о том, был ли пожар случайностью или коварным поступком императора, более поздние историки, такие как Суетоний и Дио Кассий, не сомневались, что Нерон устроил пожар и был замечен поющим от восторга, когда город горел. Дио Кассий даже утверждал, что Нерон послал людей, притворившихся пьяными, чтобы разжечь огонь.

Тацит писал, что Нерона беспокоило мнение о том, что пожар произошёл по его приказу. Он решил обвинить христиан в качестве козлов отпущения. Тацит назвал их веру "самым озорным суеверием", которое распространилось в Риме, где все формы позорной практики со всего мира находят свой путь и становятся популярными. Христиан схватили и подвергли жестоким пыткам, пока они не признались. Затем их разрывали на части собаками, распинали или сжигали заживо, а ночью использовали в качестве факелов. В христианском тексте, датируемом вторым веком, Нерон был описан как Антихрист.

Современные историки скептически относятся к тому, что Нерон поручил своим последователям разжечь костёр. Независимо от того, сделал он это или нет, у Нерона оставалось немного времени у руля государства. Его частые выступления на сцене, на которые он полагался, чтобы завоевать популярность, стали выглядеть всё более недостойно. В Риме зрели заговоры против него, вспыхивали восстания в Испании, Галлии и восточных провинциях. В 68 году нашей эры даже преторианская гвардия дезертировала от него.

Нерон бежал на виллу за пределами Рима, где в возрасте 30 лет покончил жизнь самоубийством.

Говорят, что он приготовил для себя могилу и поручил своему секретарю помочь ему вонзить кинжал в шею. На протяжении всего этого испытания он кричал Qualis artifex pereo — что означает "Какой художник умирает во мне!".

Справка:

Калигула — римский император, который взошёл на престол 18 марта 37 года. Он был третьим представителем династии Юлиев-Клавдиев, а также занимал многочисленные высокие должности, включая великого понтифика, трибуна и отца отечества с 38 года, а также четырежды консула в 37, 39, 40 и 41 годах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.