Алкоголь не мешал некоторым творцам создавать произведения искусства

4:49 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

Судя по российским реалиям, прошлым и сегодняшним, алкоголь нередко выбивал наших людей искусства из творческого процесса. А иногда и отправлял в мир иной. Ясно, что выпивка — это яд. Но для некоторых он становился драгоценным средством во время короткого отдыха и возбуждающим средством для написания шедевров в литературе, музыке или живописи.

Без вина сложно познать мир

Современники древнегреческого философа Гераклита говорили, что если бы он разбавлял вино водой, то вряд ли познал бы мир, а Платон не оставил бы нам своего "Пиршества". Многие до сих пор убеждены, что Шекспир писал свои драмы в английских тавернах, Рембрандт — в кабачках, а у Альфреда Мюссе талант проявлялся только тогда, когда он нагружался абсентом. Так это или не так, но классики не будут врать.

Художник-портретист Жером писал, что "при злоупотреблении алкоголем наступает утомление мозга, которое лишает возможности получать ясные и определённые представления, а потом запечатлевать их на полотне или в глине. Опытному глазу не составляет труда угадать на выставке картин и скульптуры, чьи творения принадлежат алкоголикам".

Астроном Камилл Фламарион признавался, что никогда не пил воды, только вино, белое, красное, голубое. "Мой дед имел виноградники и прожил до девяноста лет".

Поэт Сюлли Прюдом более категоричен. По его мнению, алкоголь — смертоносный напиток, который причиняет опасное мозговое возбуждение. "Я не утверждаю, что артист, и в особенности поэт, не может найти в нём буйного и беспорядочного вдохновения, которое ценится известной частью публики, падкой на странные творения, где выступают низкие стороны человеческой природы". Правда, он также признался, что к отказу от алкоголя его принуждает его слабое здоровье.

Зато скульптур Огюст Роден весьма одобрительно отозвался о подкрепляющем его здоровье и творчество питие. "Я считаю вино превосходной вещью. Если его пьют мало, если даже сделалось модным вовсе его не пить, то, по моему мнению, это произошло от того, что его слишком часто подделывают", — говорил скульптор.

К тому же, мнения о том, что пить и сколько, зачастую зависели от гонораров. Если у Дюма-отца был бокал, наполненный золотыми, полагаю, о полезности воды он уже не говорил, ударяясь во все тяжкие. А посещение России познакомило Дюма и с более "тяжёлыми" напитками, необходимыми в стране морозов и медведей.

"Пейте всё, что вам не вредит"

Популяризатор русской литературы во Франции Эжен де Вогюэ весьма точно оценил место алкоголя в нашей жизни, по сути, предвосхитив уже десятилетиями идущие споры о том, вредно ли кофе, полезна или вредна гомеопатия, и почему вредно пальмовое масло.

"Когда-то существовало поверье, что все болезнетворные микробы содержатся в воде. Но я её пил. Теперь говорят, что яд переселился в вино. В моём детстве меня предупреждали о пагубности белого вина. Когда я вырос, то же самое говорят уже о красном. Я пью и то и другое", — замечал Эжен.

Вспоминая избирательные кампании в винодельческих районах, он признавался, что ему приходилось выпивать каждый день по нескольку литров пива, вина и ликеров.

"Никогда я не чувствовал себя лучше и никогда лучше не работал", — говорил де Вогюэ.

И, тем не менее, на такое хорошее состояние он сослался из-за сельского воздуха и приятной компании.

Исходя из вышеописанного, де Вогюэ посоветовал молодым литераторам, если они страдают неврастенией или болезнью желудка, пить только воду. И бросить писательское ремесло. Если же у вас всё уравновешено, и нет глюков в глазах, пейте всё, что хотите. При этом, не забывайте много работать и правильно мыслить.

Российская действительность была более резкой. У нас всё-таки и климат, и реалии были более резкими, поэтому и пили более "резкие" напитки. На ком-то это весьма пагубно сказывалось. Напомним об авторе хрестоматийной картины "Грачи прилетели" Алексее Саврасове, которого алкоголь привёл к ранней смерти как творческой, так и в буквальном смысле. Но не таким был наш "пивун" и легендарный бас Фёдор Шаляпин. Большой сибарит и завсегдатай лучших ресторанов Питера и Москвы мог в лучшие времена и четверть выкушать. Но и работу не забывал. И как пел!

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