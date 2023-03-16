Судя по российским реалиям, прошлым и сегодняшним, алкоголь нередко выбивал наших людей искусства из творческого процесса. А иногда и отправлял в мир иной. Ясно, что выпивка — это яд. Но для некоторых он становился драгоценным средством во время короткого отдыха и возбуждающим средством для написания шедевров в литературе, музыке или живописи.
Современники древнегреческого философа Гераклита говорили, что если бы он разбавлял вино водой, то вряд ли познал бы мир, а Платон не оставил бы нам своего "Пиршества". Многие до сих пор убеждены, что Шекспир писал свои драмы в английских тавернах, Рембрандт — в кабачках, а у Альфреда Мюссе талант проявлялся только тогда, когда он нагружался абсентом. Так это или не так, но классики не будут врать.
К тому же, мнения о том, что пить и сколько, зачастую зависели от гонораров. Если у Дюма-отца был бокал, наполненный золотыми, полагаю, о полезности воды он уже не говорил, ударяясь во все тяжкие. А посещение России познакомило Дюма и с более "тяжёлыми" напитками, необходимыми в стране морозов и медведей.
Популяризатор русской литературы во Франции Эжен де Вогюэ весьма точно оценил место алкоголя в нашей жизни, по сути, предвосхитив уже десятилетиями идущие споры о том, вредно ли кофе, полезна или вредна гомеопатия, и почему вредно пальмовое масло.
"Когда-то существовало поверье, что все болезнетворные микробы содержатся в воде. Но я её пил. Теперь говорят, что яд переселился в вино. В моём детстве меня предупреждали о пагубности белого вина. Когда я вырос, то же самое говорят уже о красном. Я пью и то и другое", — замечал Эжен.
Вспоминая избирательные кампании в винодельческих районах, он признавался, что ему приходилось выпивать каждый день по нескольку литров пива, вина и ликеров.
"Никогда я не чувствовал себя лучше и никогда лучше не работал", — говорил де Вогюэ.
И, тем не менее, на такое хорошее состояние он сослался из-за сельского воздуха и приятной компании.
Исходя из вышеописанного, де Вогюэ посоветовал молодым литераторам, если они страдают неврастенией или болезнью желудка, пить только воду. И бросить писательское ремесло. Если же у вас всё уравновешено, и нет глюков в глазах, пейте всё, что хотите. При этом, не забывайте много работать и правильно мыслить.
Российская действительность была более резкой. У нас всё-таки и климат, и реалии были более резкими, поэтому и пили более "резкие" напитки. На ком-то это весьма пагубно сказывалось. Напомним об авторе хрестоматийной картины "Грачи прилетели" Алексее Саврасове, которого алкоголь привёл к ранней смерти как творческой, так и в буквальном смысле. Но не таким был наш "пивун" и легендарный бас Фёдор Шаляпин. Большой сибарит и завсегдатай лучших ресторанов Питера и Москвы мог в лучшие времена и четверть выкушать. Но и работу не забывал. И как пел!
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