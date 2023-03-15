Культ повелителя животных существовал во всём мире с древних времён

Начиная с глубокой древности, в человеческих культурах и сообществах формировались культы божеств, "отвечающих" за различные сферы бытия. Одной из самых загадочных "фигур" являлся так называемый Повелитель животных. Верования в него присутствовали практически во всех древних культурах.

Солнечный великан

Власть Повелителя животных распространялась на огромные пространства — леса, горы, пещеры. Считалось, что это божество управляет жизнью и смертью животных, а также их поведением, и даже, что именно благодаря ему животные появляются на свет.

Самого Повелителя изображали в разных видах. Иногда его представляли в обличье сильного мужчины или великана. Иногда — в виде женщины. Часто — в зооморфной форме, при этом он сочетал в своём облике различные виды животных.

В мифах Повелитель был связан с солнцем, луной и различными созвездиями. Ему регулярно совершали подношения.

Собиратель костей

Исторические свидетельства указывают на то, что культ Повелителя животных зародился ещё в каменном веке. В ту эпоху одним из основных способов добычи пропитания являлась охота. Охотники верили в помощь Повелителя. Кроме того, считалось, что он даёт пищу тем, кто голодает. Аналоги этого божества встречаются также в сообществах скотоводов и земледельцев.

Ещё одна "функция" Повелителя — наказывать тех, кто убивает животных или охотится на них ради развлечения, а не пропитания. В древности убийства зверей и птиц из праздных побуждений были строго табуированы, так как племенам не хватало пищи. Можно было убивать лишь, если это требовалось ради выживания членов племени.

Также охотники Каменного века должны были сохранять кости убитых животных, чтобы Повелитель мог потом вновь воскресить этих существ.

Лешие — миф или реальность?

Отголоском культа Повелителя животных, возможно, являются верования в лешего, популярные у славянских народов. Хотя, этого персонажа относят, скорее, к нечистой силе, и управляет он всем лесом, а не только одними птицами и зверями.

Самые популярные легенды о лешем рассказывают о том, что он заставляет человека "блудить". Если вы заплутали в лесу, то следует надеть одежду наизнанку, и тогда путь отыщется. Чаще всего лешего описывают как косматого седобородого старца. Порой, он может принимать облик зверя — например, медведя. Леший довольно часто идёт на контакт с людьми.

Проблемы с лешим могут возникать из-за того, что люди, пришедшие в лес, нарушают установленные "Хозяином" порядки — топчут траву, срывают грибы и ягоды в "неположенном" месте, наносят вред коренным обитателям леса. В этом случае их может ждать встреча с рассерженным старцем или просто неприятности — люди блуждают в лесу, теряют вещи, промокают под проливным дождём, получают физические травмы.

Как получилось, что подобные верования сохранились до наших дней? Либо всё дело тут в магическом мышлении, которое склонно смотреть на отдельные факты с иррациональной точки зрения, либо всё-таки это "иррациональное" на самом деле существует.