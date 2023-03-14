Париж долго не мог забыть визит Петра I

6:33 Your browser does not support the audio element. Наследие Россия

Пётр I, побывав с великим русским посольством в Голландии, Пруссии, Англии, решил, что настало время "прорубать окно в Европу". Но с тогдашней Московией никто особенно не желал иметь дело. К тому же, поражение под Нарвой не давало большого оптимизма Петру. Но иностранцы, тем не менее, не считали зазорным по дешёвке покупать у нас товары, но русских купцов к себе не пускали. И вот, грянула Полтава, шведский каролус "сховался" в Турции, и отношение к нам резко изменилось.

Носилки не для русского. То ли дело, телега

Пётр начинает набирать и вербовать не только европейских офицеров, но и художников, мастеровых в той же Франции, стране, которая царя восхищала не только своей армией, но и науками и промышленными достижениями. Но сложно было думать о каком-то союзе с Францией. Нас с запада окружали Швеция, Польша и Турция, наши давнишние противники, зато с ними, следуя заветам Ришелье, дружил Париж.

В конце апреля 1717 года Пётр уже в Кале. От имени регента, герцога Филиппа Орлеанского, который правит Францией из-за малолетства короля Людовика XV, его приветствует маркиз де Нель. И уже в порту Пётр занялся делом. Он внимательно осматривал фортификационные сооружения, отмечал все новшества в сооружении портовых причалов.

Когда ему принесли дорожные носилки, так обычно в то время путешествовали французские аристократы, Пётр отказался, приказав приделать к ним пару оглоблей и запрячь лошадей. В городе Аббевиле он осматривает ткацкую фабрику. В Бове его ждёт бал и роскошный приём, но царь, наскоро перекусив за 18 франков, рвётся в Париж.

И вот, 7 мая Пётр I в Париже. Его встречают толпы народа, как когда-то встречали советских космонавтов. Как писал секретарь французского посольства в Петербурге виконт де Гишен, местные дамы сгорали от желания видеть рядом балтийского медведя, донского казака, который, как оказалось, был весьма равнодушен к парижанкам.

Действительно, его представляли полудиким, из страны, в которой цивилизация была ещё в зародыше, страны туманов и снегов, недостойной быть рядом. До 1716 года имя победителя под Полтавой не появлялось в списке государей Европы, печатавшихся в Париже.

Царя французы описывали так: он был высокого роста, великолепно сложен и очень худощав. В его лице был ум и энергия, но вместе с тем оно было сурово, повелительно, порой перекашивалось нервным тиком, который приписывали пьянкам. Движения Петра были резки, походка надменна. Когда он говорил, казалось, что он в гневе, а его величественность для изнеженных тамошних аристократов казалась дикой. Скупой на слова, он только спрашивал. Одежда Петра была скромна. Круглый парик и длинный кафтан с золотыми пуговицами. Часто Пётр не носил шляпы.

Русский царь отказался от Лувра, попросив для ночлега чего-нибудь попроще. В местном отеле он пользовался своей походной кроватью. В 4 утра он уже встал и приступил к работе. Вскоре его посетил регент, и царь всех поразил "очень искусным в утончённых придворных разговорах". В конце визита царь попросил своих "экскурсоводов" избавить его от церемоний и пожелал видеть только госпитали, арсеналы, заводы и мануфактуры.

"Я боюсь, что у меня не хватит времени окончить мою работу"

Надо отдать должное царю, который был весьма прозорливым человеком. После роскошного приёма, который дал ему один из "куртизанов" регента, Пётр заметил:

"Здесь пахнет упадком Франции".

До взятии Бастилии оставалось всего чуть более полвека.

Здесь же католическое духовенство вновь попыталось поднять вопрос о соединении церквей, заметив, что этим царь внесёт "новую славную страницу в историю России". Пётр ответил, что он всего лишь солдат. Через год Пётр выкинет иезуитов из России.

10 мая Петра посетил семилетний король Людовик XV. Очарованный добрыми словами короля, царь, подняв Людовика на руки, несколько раз поцеловал его, пошутив: "Это не поцелуй Иуды". Провожая короля до кареты, Пётр пожелал маленькому королю царствования со славой. "Быть может, придёт время, когда мы будем нужны друг другу", — заметил царь. Позже, встречаясь с королём, Пётр Великий сказал: "Вы начинаете ваше царствование, а я своё кончаю. Надеюсь, что вы удостоите своей дружбой моего преемника. А я боюсь, что у меня не хватит времени окончить мою работу".

Окружавшие Петра французы в Сорбонне, на фабриках, на плацу или при дворе отмечали его жадное стремление всё узнать, его верные суждения и разнообразие его познаний. Он посещал арсенал, пушечно-литейное производство, ботанический сад. Заинтересовался работой и королевского плотника, и столяра. Посетив фабрику гобеленов, царь обласкал местных малышей и поручил местному художнику нарисовать сцены из времён войны со Швецией.

Кардинал Дюбуа так восхитился Петром, что даже подумывал отправиться к нему на службу, "где я бы был бы министром, а может быть папой вместо шута Зотова. Но страх кнута удержал меня".

Наконец, в Амстердаме был заключён договор между Россией, Францией и Пруссией. Главное в нём было то, что все стороны договорились поддерживать скорейшее окончание Северной войны со шведами. Была и секретная реляция, которая обязывала участников договора прийти на помощь союзнику, в случае военного нападения на него.

Первым последствием Амстердамского договора было открытие посольства Франции в России. Но с союзом вышло совсем не так. Пётр умер, и союз, который с таким трудом был подписан, триумвират разорвал. В 1726 году Россия вступает в союз с Австрией, что, как показала наша двухвековая история, до добра не довело.

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