Провал операции "Барбаросса"

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22 июня 1941 года Германия начала вторжение в Советский Союз во время Второй мировой войны под кодовым названием "Операция Барбаросса". Нацистский лидер Адольф Гитлер предсказывал быструю победу, но после первоначального успеха жестокая кампания затянулась и в конце концов провалилась из-за стратегических просчетов и суровой зимней погоды, а также из-за решительного сопротивления советских войск и истощения немецких сил.

Германо-советский пакт о ненападении

В августе 1939 года Германия подписала пакт о ненападении с Советским Союзом, который в то время возглавлял Иосиф Сталин, в котором обе страны договорились не предпринимать военных действий друг против друга в течение 10 лет.

Учитывая долгую историю ожесточенного конфликта между двумя странами, пакт Молотова-Риббентропа удивил мир и встревожил Францию и Великобританию, которые подписали свое собственное соглашение с гитлеровским режимом только для того, чтобы увидеть его нарушение, когда Германия вторглась в Чехословакию в начале того же года.

Гитлер хотел нейтрализовать существующий договор о взаимной обороне между Францией и Советским Союзом и гарантировать, что Советы будут стоять в стороне, когда Германия вторгнется в свою следующую цель: Польшу. Пакт включал в себя секретные планы по разделу Польши на сферы влияния, при этом Германия аннексировала западную половину страны, а Советский Союз — восточную.

Восточный фронт

3 сентября 1939 года, через два дня после вторжения нацистской Германии в Польшу, Франция и Великобритания объявили войну Германии. После восьми месяцев так называемой фальшивой войны Германия начала блицкриг ("молниеносную войну") в Западной Европе, завоевав Бельгию, Нидерланды, Люксембург и Францию всего за шесть недель, начиная с мая 1940 года.

После того как Франция была разгромлена, а в Западной Европе против Германии осталась только Великобритания, Гитлер перешел к следующей цели — расширению Германии на Восточном фронте и созданию лебенсраума ("жизненного пространства"), который обеспечил бы господство немецкого народа.

По определению, это требовало поражения Советского Союза и колонизации его территорий, особенно богатой ресурсами Украины, "арийскими" немцами, а не коренным славянским населением, которое Гитлер считал расово неполноценным.

К концу 1940 года Гитлер издал директиву фюрера № 21 — приказ о планируемом вторжении Германии в Советский Союз. Операция под кодовым названием "Барбаросса" — по прозвищу могущественного средневекового императора Священной Римской империи Фридриха I - предусматривала продвижение немецких войск вдоль линии, проходящей с севера на юг от порта Архангельск до порта Астрахань на Волге, недалеко от Каспийского моря.

Начало операции "Барбаросса"

Гитлер надеялся повторить успех блицкрига в Западной Европе и одержать быструю победу над огромным государством, которое он считал заклятым врагом Германии.

22 июня 1941 года более 3 миллионов немецких войск и войск стран Оси вторглись в Советский Союз на фронте протяженностью 1800 миль, начав операцию "Барбаросса". Это была самая крупная немецкая группировка за всю войну, составлявшая около 80 процентов вермахта, вооруженных сил Германии, и одна из самых мощных сил вторжения в истории.

Несмотря на неоднократные предупреждения, Сталин отказывался верить в то, что Гитлер планирует нападение, и немецкое вторжение застало Красную Армию врасплох. Трехстороннее наступление на Ленинград на севере, Москву в центре и Украину на юге, немецкие танковые дивизии Panzer и воздушные бомбардировки Люфтваффе помогли Германии получить раннее преимущество над многочисленными, но плохо обученными советскими войсками.

Только в первый день наступления Люфтваффе удалось сбить более 1 000 советских самолетов.

Вначале немецкие войска быстро продвигались вдоль обширного фронта, взяв в плен миллионы советских солдат. Айнзатцгруппы, или вооруженные эскадроны смерти СС, следовали за армией, выискивая и убивая множество мирных жителей, особенно советских евреев.

Директивы Гитлера по вторжению включали приказ о комиссарах, который разрешал немедленную казнь всех захваченных вражеских офицеров. Многие советские военнопленные также были убиты сразу же после захвата — еще одна практика, нарушавшая международные военные протоколы.

Наступление на Москву

Несмотря на территориальные успехи, немецкие войска понесли большие потери, поскольку численное преимущество и сила сопротивления советских войск оказались выше, чем ожидалось. К концу августа, когда немецкие танковые дивизии находились всего в 220 милях от советской столицы, Гитлер, несмотря на протесты своих генералов, приказал отложить наступление на Москву и сосредоточиться на Украине на юге.

Киев, Украина, пал под ударами вермахта к концу сентября 1941 года. На севере немцам удалось (с помощью финских союзников) отрезать Ленинград от остальной России, но они не были достаточно сильны, чтобы взять сам город. Вместо этого Гитлер приказал своим войскам заморить Ленинград голодом, начав осаду, которая в итоге продлилась около 872 дней.

В начале октября 1941 года Гитлер отдал приказ о начале операции "Тайфун", немецкого наступления на Москву. Задержка дала Советам время укрепить оборону своей столицы с помощью около 1 миллиона солдат и 1 000 новых танков Т-34. После успешного первого наступления, грязные дороги осени — известные как Распутица, или сезон трясины — буквально застопорили немецкое наступление под Москвой, где они столкнулись с усовершенствованной русской обороной.

В середине ноября панцерные дивизии предприняли последнюю попытку окружить Москву, подойдя к городу на расстояние 12 миль. Но подкрепления из Сибири помогли Красной Армии отбить атаку, навсегда остановив немецкое наступление с наступлением суровой зимней погоды. В начале декабря советские войска провели неожиданную контратаку, заставив немцев обороняться и вынудив их отступить.

Провал операции "Барбаросса"

Несмотря на территориальные успехи и ущерб, нанесенный Красной армии, операция "Барбаросса" не достигла своей главной цели: заставить Советский Союз капитулировать.

Хотя Гитлер винил в провале московского наступления зимнюю погоду, вся операция пострадала из-за отсутствия долгосрочного стратегического планирования. Рассчитывая на быструю победу, немцы не смогли организовать адекватные линии снабжения, чтобы справиться с огромными расстояниями, ледяной погодой и суровой местностью.

Они также недооценили силу советского сопротивления, которое Сталин умело подстегивал своими призывами защищать "матушку Россию". Гитлеровский приказ о комиссарах и другие безжалостные действия немцев также укрепили решимость Красной Армии сражаться до конца.

Боевые действия на Восточном фронте были далеки от завершения, и Гитлер отдал приказ о проведении еще одного крупного стратегического наступления на Советский Союз в июне 1942 года. Благодаря аналогичным препятствиям, оно в конечном итоге также потерпело неудачу, а Сталинградская битва в 1943 году помогла переломить ход Второй мировой войны в пользу союзных держав.

Справка:

Люфтваффе — это наименование военно-воздушных сил Германии, входящих в состав вооруженных сил (Рейхсвер, Вермахт, Бундесвер). В русскоязычном сегменте это название чаще всего используется для обозначения ВВС периода нацистской Германии в период с 1933 по 1945 годы.

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