Правление Иоанна Безземельного

6:09 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

История вынесла ему крайне негативный приговор, и ни один последующий английский монарх не захотел называться Иоанном, но у него были и остаются защитники.

Иоанн был самым младшим из четырех законных сыновей Генриха II, переживших младенчество. Граф Анжуйский, герцог Нормандии и внук Генриха I, Генрих II женился на Элеоноре Аквитанской в 1152 году, правил большей частью Франции и завоевал Англию в 1153 году в возрасте 20 лет. Он был энергичной и властной фигурой, и его сыновья жаждали власти.

Старший, юный Генрих, и следующий брат, Ричард, вместе восстали против отца в 1170-х годах, и Иоанн стал фаворитом Генриха II. Он в шутку прозвал его Лэклендом, но в 1177 году, в возрасте около десяти лет, сделал Иоанна лордом Ирландии и дал ему земли в Англии и Франции. Молодой Генрих умер в 1183 году, и Ричард, восхитительный воин "Львиное сердце", унаследовал трон после смерти отца в 1189 году. Третий брат, Джеффри, получивший Бретань, умер в 1186 году, и Ричард признал своим наследником сына Джеффри, Артура. Иоанн заключил кратковременный союз с Филиппом Августом, королем Франции в 1193 году, пока Ричард был в крестовом походе, и после смерти Ричарда в 1199 году Иоанн был коронован королем в Вестминстерском аббатстве в возрасте 31 или 32 лет.

Вскоре он столкнулся с грозным Филиппом Августом, который в 1202 году конфисковал французские владения Иоанна и объявил Артура Бретанского их законным повелителем. Иоанн застал 14-летнего Артура врасплох, схватил его и держал в плену. Артур исчез из виду, и было принято считать, что Иоанн убил его. В последующие годы Филипп Август захватил Нормандию, Анжу, Пуату и большую часть Аквитании, а усилия Иоанна по борьбе с ним обошлись в целое состояние. Он поднял налоги в Англии до беспрецедентного уровня и вел себя все более произвольно, что, наряду с его неудачами во Франции, настроило против него многих влиятельных английских баронов, церковь и ведущих финансовых деятелей в Лондоне и городах. В конце концов, после нескольких лет гражданской войны, в 1215 году его противники вынудили его принять Великую хартию вольностей, которая впервые официально ограничила королевскую власть.

У Иоанна не было ни малейшего намерения придерживаться этой хартии. В начале 1216 года он повел свою армию дорогих наемников против шотландцев, захвативших Нортумберленд, и дальше в южную Шотландию, убивая и грабя на своем пути. Затем он двинулся на юг Восточной Англии и напал на дома и поместья своих врагов, заставив побежденных дать клятву игнорировать хартию вольностей. В мае наследник Филиппа Августа, принц Франции Людовик, высадился в Кенте с внушительной армией, чтобы поддержать противников Иоанна и претендовать на английский трон. Он промаршировал к Лондону, где был радушно принят.

Вооруженный конфликт то разгорался, то затихал в течение нескольких месяцев. В октябре Иоанн снова был в Восточной Англии и проезжал через город Бишопс Линн (ныне Кингс Линн) на южной стороне реки Уош. Его багажный поезд застрял в зыбучих песках, а наступающий прилив унес повозки, людей и тягловых животных. Среди потерянного имущества были вещи, которые Иоанн брал с собой повсюду, включая, по словам некоторых летописцев, священные реликвии и другие драгоценные сокровища. Драгоценности английской короны, несомненно, исчезли примерно в это время.

С 1215 года Иоанн страдал от подагры и был болен дизентерией. Он отправился в замок Ньюарк в Ноттингемшире и оттуда 15 октября написал письмо папе Гонорию III, прося об отпущении грехов и надеясь на милость Божью. Он умер во время страшной грозы в ночь с 18 на 19 октября в возрасте 48 или 49 лет. Некоторые из его немногих оставшихся сторонников были рядом с ним, в частности, весьма уважаемый Уильям Маршал, граф Пембрук. Тело Иоанна было доставлено для погребения в Вустерский собор.

Уильям Маршал стал регентом девятилетнего старшего сына Иоанна, который был коронован как Генрих III в соборе Глостера 28 октября. В ноябре Маршал вновь издал Великую хартию вольностей, и именно его умелое обращение с ситуацией и, возможно, чувство патриотического облегчения послужили толчком к принятию мальчика-короля. Мир был подписан с принцем Людовиком в Ламбетском договоре в сентябре 1217 года, и Людовик удалился во Францию, получив взятку. В Англии был восстановлен мир.

Справка:

Великая хартия вольностей — исторический документ, составленный в июне 1215 года английской знатью и направленный на установление юридических прав и привилегий свободных жителей средневековой Англии в отношениях с королем Иоанном Безземельным. Документ включал в себя 63 статьи, регулировавшие вопросы налогов, сборов и феодальных повинностей, судебной системы и судебного процесса, прав английской церкви, городов и купцов, наследственного права и опеки.

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