Начало конца правления Наполеона или как русская зима охладила пыл императора Франции

Придя к власти в 1799 году, французский лидер Наполеон Бонапарт одержал ряд военных побед, которые обеспечили ему контроль над большей частью Европы. Он аннексировал современные Бельгию и Голландию, а также значительную часть современной Италии, Хорватии и Германии, создал зависимые территории в Швейцарии, Польше и различных немецких государствах. Испания в основном находилась под его гегемонией, несмотря на продолжающуюся там партизанскую войну, а Австрия, Пруссия и Россия были вынуждены стать его союзниками. Только Великобритания оставалась полностью вне его власти.

В 1806 году Наполеон решил наказать британцев эмбарго, которое стало известно как Континентальная блокада. Но к концу 1810 года царь Александр I перестал соблюдать эмбарго из-за его пагубного влияния на российскую торговлю и стоимость рубля. Александр также ввел высокий налог на французские предметы роскоши, такие как кружева, и отверг попытку Наполеона жениться на одной из его сестер.

Напряженность усугубило образование в 1807 году герцогства Варшавского. Хотя Наполеон создал это государство из прусских, а не русских земель, Александр опасался, что это вызовет враждебный польский национализм, считает Д. М.Г. Сазерленд, профессор истории из Университета Мэриленда, автор двух книг о наполеоновской эпохе.

Наполеон, который считал Россию естественным союзником, поскольку у нее не было территориальных конфликтов с Францией, вскоре решил преподать Александру урок. В 1812 году французский император собрал огромную армию, состоящую из войск со всей Европы, первые из которых вошли в Россию 24 июня. "Это была самая разнообразная европейская армия со времен крестовых походов", — сказал Сазерленд.

Оценки разнятся, но эксперты считают, что по меньшей мере 450 000 солдат Великой Армии, а возможно, и 650 000, в итоге перешли реку Неман, чтобы сразиться с примерно 200 000 солдат на русской стороне. Для сравнения, армия Джорджа Вашингтона во время Американской революции редко насчитывала более 10 000 или 15 000 человек, пояснил Шеперд Пейн, президент Наполеоновского исторического общества.

Целью Наполеона была быстрая победа, которая заставила бы Александра сесть за стол переговоров. Однако русские отступили и позволили Великой армии взять город Вильно 27 июня без боя. В качестве зловещего предзнаменования грядущих событий, в ту же ночь электрическая буря, пролившаяся ледяным дождем, градом и снегом, убила несколько солдат и лошадей. Что еще хуже, солдаты Великой Армии уже дезертировали в поисках пищи и награбленного добра.

Тем не менее, Наполеон не терял уверенности. "Я пришел раз и навсегда покончить с этими северными варварами", — якобы заявил он своим высшим военным советникам. "Меч уже занесен. Их нужно загнать обратно в их льды, чтобы в течение следующих 25 лет они больше не вмешивались в дела цивилизованной Европы".

В конце июля русские аналогичным образом оставили Витебск, поджегши по пути военные склады и мост. Затем, в середине августа, они отступили от Смоленска и сожгли этот город. Многие крестьяне тем временем сжигали свои посевы, чтобы они не попали в руки французов. Безусловно, тактика выжженной земли была невероятно важна для лишения французской армии средств к существованию", — говорит Дэвид А. Белл, профессор истории Принстонского университета и автор книги "Первая тотальная война: Европа Наполеона и рождение войны, какой мы ее знаем". Летняя жара также стала угнетающей, и солдаты заболевали болезнями, переносимыми насекомыми, такими как тиф, и болезнями, связанными с водой, например, дизентерией.

Тысячи людей погибли в боях под Смоленском и в других местах. Но русские по-настоящему выстояли только после Бородинского сражения 7 сентября, которое произошло всего в 120 км от Москвы. В тот день французы и русские обстреливали друг друга из артиллерийских орудий и провели ряд атак и контратак. Каждую секунду раздавалось примерно три пушечных и семь мушкетных выстрелов. Потери с обеих сторон были огромными, общее число жертв составило не менее 70 000 человек. Вместо того чтобы продолжать сражение на второй день, русские отступили и оставили дорогу на Москву открытой.

14 сентября Великая армия вошла в Москву, но и она была охвачена пламенем. Большинство жителей уже покинули город, оставив после себя огромное количество крепкого алкоголя, но мало еды. Французские войска пили и грабили, а Наполеон ждал, когда Александр попросит мира. Предложения так и не последовало. Когда уже выпал снег, Наполеон 19 октября вывел свою армию из Москвы, понимая, что зиму она там не переживет.

К этому времени численность армии Наполеона составляла около 100 000 человек, остальные погибли, дезертировали, были ранены, взяты в плен или оставлены вдоль линии снабжения. Первоначально он планировал отступление в южном направлении, но его войска были вынуждены вернуться на дорогу, по которой они пришли, после того как пополненная русская армия вступила с ними в бой под Малоярославцем. Весь фураж на этом пути был уже израсходован, а когда армия прибыла в Смоленск, то обнаружила, что оставшееся там продовольствие съели разбойники. Лошади умирали толпами, а фланги и тылы Великой Армии подвергались постоянным атакам.

В довершение ко всему наступила необычно ранняя зима с сильными ветрами, отрицательными температурами и большим количеством снега. В особенно плохие ночи погибали тысячи людей и лошадей. Истории о том, как солдаты вскрывали трупы животных и заползали внутрь, чтобы согреться, или складывали мертвые тела в окна для утепления, многочисленны. "Дела шли плохо очень быстро", — сказал Пейн. "Это было постоянное истощение".

В конце ноября Большая армия едва избежала полного уничтожения, когда переправилась через холодную реку Березина, но ей пришлось оставить тысячи раненых. "С этого момента каждый был почти сам за себя", — сказал Пейн. 5 декабря Наполеон оставил армию под командованием Иоахима Мюрата и направился в Париж на фоне слухов о попытке переворота. Девять дней спустя то немногое, что осталось от тылового охранения Великой армии, спотыкаясь, вернулось назад через реку Неман.

Ободренные поражением, Австрия, Пруссия и Швеция вновь присоединились к России и Великобритании в борьбе против Наполеона. Хотя французский император смог собрать еще одну огромную армию, на этот раз ей не хватало ни кавалерии, ни опыта. Наполеон одержал несколько первых побед над своими врагами, но в октябре 1813 года в битве при Лейпциге он потерпел сокрушительное поражение.

К марту следующего года Париж был взят, и Наполеон был вынужден отправиться в изгнание на остров Эльба. В 1815 году Наполеон предпринял еще одну попытку захватить власть, но был побежден в битве при Ватерлоо. "Карл XII пытался это сделать, Наполеон пытался это сделать, Гитлер пытался это сделать", — сказал Белл. "Вторжение в Россию никогда не завершалось успехом".

Справка:

Битва при Ватерлоо — это последнее крупное сражение французского императора Наполеона I, которое произошло в результате его попытки вернуться к власти во Франции после поражения в войне против коалиции крупнейших европейских государств и восстановления династии Бурбонов на троне (известное как "Сто дней"). В битве Наполеон сражался против Седьмой коалиции европейских монархов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.