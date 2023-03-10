Красота в России всегда была и будет

На днях у нас всё-таки вспомнили советского и русского модельера Вячеслава Зайцева.

Российский президент поздравил с 85-летием известного модельера с мировым именем. В Телеграме президента отмечалось:

"Как истинный художник и настоящий мастер, вы никогда не шли по проторенному пути — неиссякаемая энергия творца и созидателя, верность избранному делу помогли вам добиться впечатляющих профессиональных успехов, стать авторитетным специалистом и смелым новатором в сфере дизайна и моды".

А новаторам в моде, как и в остальном, у нас всегда было непросто. Чаще всего, приходилось начинать если не с нуля, то с больших шишек.

Не всё модно, что носится в Европе

Даже не мечтая об отечественной моде, наши газеты нередко до революции писали, что уже давно назрела потребность в магазинах европейского типа, где можно было бы купить всё, чтобы не разоряться на европейские поездки. С одной оговоркой: чтобы привлекающая вас модель была произведена в России.

Прорубив окно в Европу, Пётр I обязал лучшую половину человечества одеваться по-европейски. Но это не всем было по карману. Да и сарафан более удобен, чем метры шёлка вокруг талии. Тем не менее, сарафаны оставили деревне, и вскоре газеты стали писать о моде и рассказывать о новинках сезонов: платьях, шляпках, причёсках. Вот так и мы стали "европой", соглашаясь с тем, что во все времена прекрасная половина человечества уделяла моде столько же внимания, сколько другая, менее прекрасная, обращала на дела государственные и политические. Сегодня, правда, разница в полах всё больше растворяется во времени, и первые нередко отдают пальму первенства вторым.

Когда-то считалось аксиомой:

"заштилит ли в стране или разрятся политические бури, мысленные взоры наших красавиц неотступно обращаются к мировому законодателю дамских мод — Парижу".

Некоторые насмехались над русскими барышнями, посещавшими тамошние "пассажи". Мол, наши "туристки", покупающие "последние модели", нередко на балах попадают впросак. Люди знающие отмечали, что русские балы лучше всего передавали атмосферу "парижской моды", и сразу было видно, что недавно прибывшие и купившие модные платья за границей уже отставали от "современной" моды, по крайне мере, на два сезона.

К примеру, в Питере в моде парижский шик — "genre turc" (стиль Османской империи — тюрбаны, шальвары, шали), а это уже писк прошлого лета. И деньги потеряны, и слёзы на глазах.

"Сделано в России"

Хоть нам и внушают историки моды, что до 1960-х годов котировалась только французская мода — это совсем не так. Ещё до Первой мировой войны англичане дали толчок будущим Мэри Квантам и вельветам. В вопросах одежды англичане даже положили на лопатки своих будущих врагов, будучи членом Антанты.

"Австрийцу и немцу нельзя доставить большего удовольствия, чем принять его по наружности и по покрою платья за англичанина. Молодые люди, почти всех стран, предпочитают одеваться, если не в самом Лондоне, что доступно не всем, то, по крайней мере, на английский манер", — писали когда-то мировые газеты, отмечая, что "каждый миллионер, считает своим долгом осесть в английской столице, чем способствует её процветанию и влиянию на другие страны мира".

Судя по обилию российских олигархов и московских мэров, осевших там за последние десятилетия, эта традиция не меняется.

Сегодня, когда европейские бутики нам зачастую заменяют китайские, не всё так просто. Хотя и всё так просто. В Европу идёт такой же "от кутюр", как и нам. Дело лишь в ценовой политике. Но нам, согласитесь, всё-таки хочется вновь обрести новых наших "зайцевых". И естественно желание российских властей обеспечить, одеть, снабдить российских граждан дорогой, а чаще бюджетной модной одеждой. А мода — дама капризная.

История показала, что нередко находки наших модельеров становились брендом сезона в Европе, которую мы, с лёгкой руки Петра, до сих пор боготворим. Хотя, даже немец Адам Олеарий несколько веков назад, путешествуя по нашей стране, писал:

"Женщины среднего роста, в общем красиво сложены, нежны лицом и телом".

Так что, не каждая "одёжка", как той же француженке или англичанке, будет нашим сударыням к лицу.

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