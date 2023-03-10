Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Лебедев

Красота в России всегда была и будет

Наследие » Россия

На днях у нас всё-таки вспомнили советского и русского модельера Вячеслава Зайцева.

Красота в России всегда была и будет

Российский президент поздравил с 85-летием известного модельера с мировым именем. В Телеграме президента отмечалось:

"Как истинный художник и настоящий мастер, вы никогда не шли по проторенному пути — неиссякаемая энергия творца и созидателя, верность избранному делу помогли вам добиться впечатляющих профессиональных успехов, стать авторитетным специалистом и смелым новатором в сфере дизайна и моды".

А новаторам в моде, как и в остальном, у нас всегда было непросто. Чаще всего, приходилось начинать если не с нуля, то с больших шишек.

Не всё модно, что носится в Европе

Даже не мечтая об отечественной моде, наши газеты нередко до революции писали, что уже давно назрела потребность в магазинах европейского типа, где можно было бы купить всё, чтобы не разоряться на европейские поездки. С одной оговоркой: чтобы привлекающая вас модель была произведена в России.

Прорубив окно в Европу, Пётр I обязал лучшую половину человечества одеваться по-европейски. Но это не всем было по карману. Да и сарафан более удобен, чем метры шёлка вокруг талии. Тем не менее, сарафаны оставили деревне, и вскоре газеты стали писать о моде и рассказывать о новинках сезонов: платьях, шляпках, причёсках.

Вот так и мы стали "европой", соглашаясь с тем, что во все времена прекрасная половина человечества уделяла моде столько же внимания, сколько другая, менее прекрасная, обращала на дела государственные и политические. Сегодня, правда, разница в полах всё больше растворяется во времени, и первые нередко отдают пальму первенства вторым.

Когда-то считалось аксиомой:

"заштилит ли в стране или разрятся политические бури, мысленные взоры наших красавиц неотступно обращаются к мировому законодателю дамских мод — Парижу".

Некоторые насмехались над русскими барышнями, посещавшими тамошние "пассажи". Мол, наши "туристки", покупающие "последние модели", нередко на балах попадают впросак. Люди знающие отмечали, что русские балы лучше всего передавали атмосферу "парижской моды", и сразу было видно, что недавно прибывшие и купившие модные платья за границей уже отставали от "современной" моды, по крайне мере, на два сезона.

К примеру, в Питере в моде парижский шик — "genre turc" (стиль Османской империи — тюрбаны, шальвары, шали), а это уже писк прошлого лета. И деньги потеряны, и слёзы на глазах.

"Сделано в России"

Хоть нам и внушают историки моды, что до 1960-х годов котировалась только французская мода — это совсем не так. Ещё до Первой мировой войны англичане дали толчок будущим Мэри Квантам и вельветам. В вопросах одежды англичане даже положили на лопатки своих будущих врагов, будучи членом Антанты.

"Австрийцу и немцу нельзя доставить большего удовольствия, чем принять его по наружности и по покрою платья за англичанина. Молодые люди, почти всех стран, предпочитают одеваться, если не в самом Лондоне, что доступно не всем, то, по крайней мере, на английский манер", — писали когда-то мировые газеты, отмечая, что "каждый миллионер, считает своим долгом осесть в английской столице, чем способствует её процветанию и влиянию на другие страны мира".

Судя по обилию российских олигархов и московских мэров, осевших там за последние десятилетия, эта традиция не меняется.

Сегодня, когда европейские бутики нам зачастую заменяют китайские, не всё так просто. Хотя и всё так просто. В Европу идёт такой же "от кутюр", как и нам. Дело лишь в ценовой политике. Но нам, согласитесь, всё-таки хочется вновь обрести новых наших "зайцевых". И естественно желание российских властей обеспечить, одеть, снабдить российских граждан дорогой, а чаще бюджетной модной одеждой. А мода — дама капризная.

История показала, что нередко находки наших модельеров становились брендом сезона в Европе, которую мы, с лёгкой руки Петра, до сих пор боготворим. Хотя, даже немец Адам Олеарий несколько веков назад, путешествуя по нашей стране, писал:

"Женщины среднего роста, в общем красиво сложены, нежны лицом и телом".

Так что, не каждая "одёжка", как той же француженке или англичанке, будет нашим сударыням к лицу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы европа англия россия франция история великобритания
Новости
Врачам не удается остановить развитие сепсиса и некроза тканей у Романа Костомарова
Земфира* нецензурно выругалась в своей новой песне о России: мы научим тебя родину любить
Политолог Донцов: целью ВСУ в Приднестровье может быть склад с советскими боеприпасами
Хирург Щербинин: малоподвижный образ жизни вызывает у женщин вдовий горб
В Новосибирске задержали предполагаемого поджигателя центра собора помощи участникам спецоперации
Эксперт Александр Шувалов: землетрясение в Турции не могло быть вызвано искусственно
Житель Пермского края устроил публичное самосожжение в парке культуры и отдыха
В Школе современной пьесы в марте покажут "Час тишины"
Нутрициолог Оксана Ковылкина рассказала, почему свинина уступает курице и рыбе
Парламент Грузии официально отозвал законопроект об иностранных агентах
Популярное
Китай готовится к военному конфликту с США — Акопов

Китай готовится к войне с США.

РИА Новости: власти КНР убедились в неизбежности конфликта с Соединёнными Штатами Америки
РВ: бойцы ВС РФ накрыли артиллерийским огнём отряд ВСУ при бегстве из Артёмовска
Российские артиллеристы накрыли огнём отряд противника, бегущий из Бахмута
ВСУ готовят ловушку для армии РФ в Артёмовске — Баранец
В Минобороны назвали ночную ракетную атаку ударом возмездия
Киберспецназ США ждёт отмашки от властей, чтобы обрушить на россиян лавину дипфейков Ольга Лебедева Если вы не Бендер, не играйте на бирже — затопчут Сергей Лебедев Жизнь под землёй — реальность или утопия? Ирина Шлионская
ВКС РФ применили "Кинжалы" для срыва наступления ВСУ
Стало известно, как сбежавшие из РФ актёры живут за границей
В Китае предсказали сроки завершения украинского конфликта
В Китае предсказали сроки завершения украинского конфликта
Последние материалы
Нутрициолог Оксана Ковылкина рассказала, почему свинина уступает курице и рыбе
Киев: Россия готовится бить по мостам, грядет демилитаризация Левобережья
Парламент Грузии официально отозвал законопроект об иностранных агентах
RV: опубликованы видеокадры ожесточённых боёв на арене в Артёмовске ДНР
2022 Aston Martin Valkyrie может стать окончательным диким аттракционом
Коц: армия РФ остановит удары ВСУ по Донецку, освободив Марьинку и окружив Авдеевку
Военный академик Бартош: на Украину свалили подрыв газопроводов, "как на мёртвого"
РИА Новости: Запад критикует Зеленского за неспособность управлять Украиной
Страшные эксперименты нацистов
Кофе положительно влияет на мозг, но эффект длится недолго
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников