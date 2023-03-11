"Горячая линия" между Москвой и Вашингтоном

3:01 Your browser does not support the audio element. Наследие Советское наследие

Чтобы уменьшить угрозу случайной ядерной войны, Соединенные Штаты и Советский Союз договорились о создании системы связи "горячая линия" между двумя странами. Это соглашение стало небольшим шагом в снижении напряженности в отношениях между США и Советским Союзом после ракетного кризиса на Кубе в октябре 1962 года, который поставил две страны на грань ядерной войны.

Необходимость почти мгновенной и постоянной связи между правительствами США и Советского Союза стала очевидной во время Кубинского ракетного кризиса в октябре 1962 года. Соединенные Штаты обнаружили, что Советский Союз строит на Кубе ракетные площадки, способные запускать ракеты с ядерными боеголовками. В итоге администрация президента Джона Кеннеди установила морской "карантин" вокруг Кубы, чтобы блокировать доставку таких ракет. Возможного ядерного конфликта удалось избежать только тогда, когда советский лидер Никита Хрущев согласился, что его страна не будет размещать ядерное оружие на Кубе. В обмен на это США поклялись не угрожать суверенитету Кубы. До заключения соглашения мир пережил несколько напряженных дней ожидания начала Третьей мировой войны.

В попытке снизить напряженность, вызванную октябрьским кризисом 1962 года, и в надежде предотвратить любые будущие недоразумения, которые могут привести к ядерному конфликту, Соединенные Штаты и Советский Союз в июне 1963 года договорились о создании "горячей линии". Это была круглосуточная связь между Вашингтоном и Москвой. Президент Кеннеди заявил: "В наш век стремительно развивающихся событий требуется быстрая, надежная связь в чрезвычайных ситуациях". Соглашение стало "первым шагом, который поможет снизить риск возникновения войны в результате случайности или просчета".

Система была введена в действие через несколько месяцев после подписания соглашения. Она, к счастью, никогда не использовалась для предотвращения ядерной войны.

Справка:

Кубинский ракетный кризис — это крайне напряженное политическое, дипломатическое и военное противостояние между Советским Союзом и Соединенными Штатами в октябре 1962 года. Оно было вызвано размещением в 1961 году Соединенными Штатами в Турции (стране-участнице НАТО) ракет средней дальности "Юпитер", которые могли достигнуть городов на западе Советского Союза, включая Москву и основные промышленные центры Советского Союза, без препятствий в силу их малого времени на подлете. Это лишало Советский Союз возможности нанести равноценный ответный удар, что стало причиной кризиса.

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