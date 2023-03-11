Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Логинов

"Горячая линия" между Москвой и Вашингтоном

3:01
Наследие » Советское наследие

Чтобы уменьшить угрозу случайной ядерной войны, Соединенные Штаты и Советский Союз договорились о создании системы связи "горячая линия" между двумя странами. Это соглашение стало небольшим шагом в снижении напряженности в отношениях между США и Советским Союзом после ракетного кризиса на Кубе в октябре 1962 года, который поставил две страны на грань ядерной войны.

"Горячая линия" между Москвой и Вашингтоном

Необходимость почти мгновенной и постоянной связи между правительствами США и Советского Союза стала очевидной во время Кубинского ракетного кризиса в октябре 1962 года. Соединенные Штаты обнаружили, что Советский Союз строит на Кубе ракетные площадки, способные запускать ракеты с ядерными боеголовками. В итоге администрация президента Джона Кеннеди установила морской "карантин" вокруг Кубы, чтобы блокировать доставку таких ракет. Возможного ядерного конфликта удалось избежать только тогда, когда советский лидер Никита Хрущев согласился, что его страна не будет размещать ядерное оружие на Кубе. В обмен на это США поклялись не угрожать суверенитету Кубы. До заключения соглашения мир пережил несколько напряженных дней ожидания начала Третьей мировой войны.

В попытке снизить напряженность, вызванную октябрьским кризисом 1962 года, и в надежде предотвратить любые будущие недоразумения, которые могут привести к ядерному конфликту, Соединенные Штаты и Советский Союз в июне 1963 года договорились о создании "горячей линии". Это была круглосуточная связь между Вашингтоном и Москвой. Президент Кеннеди заявил: "В наш век стремительно развивающихся событий требуется быстрая, надежная связь в чрезвычайных ситуациях". Соглашение стало "первым шагом, который поможет снизить риск возникновения войны в результате случайности или просчета".

Система была введена в действие через несколько месяцев после подписания соглашения. Она, к счастью, никогда не использовалась для предотвращения ядерной войны.

Справка:

Кубинский ракетный кризис — это крайне напряженное политическое, дипломатическое и военное противостояние между Советским Союзом и Соединенными Штатами в октябре 1962 года. Оно было вызвано размещением в 1961 году Соединенными Штатами в Турции (стране-участнице НАТО) ракет средней дальности "Юпитер", которые могли достигнуть городов на западе Советского Союза, включая Москву и основные промышленные центры Советского Союза, без препятствий в силу их малого времени на подлете. Это лишало Советский Союз возможности нанести равноценный ответный удар, что стало причиной кризиса.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы сша куба россия ядерное оружие
Новости
РВ: опубликованы видеокадры боёв в Артёмовске с большими потерями войск ВСУ
В Подмосковье задержали десятиклассника, планировавшего "взорвать" школу
RV: в боях у Угледара ВС России в ночь на 11 марта нанесли удар зажигательными боеприпасами по войскам ВСУ
Из офиса православного телеканала "Спас" экстренно эвакуируют людей из-за пожара
Бывший советник Кучмы Соскин призвал Зеленского провести досрочные выборы на Украине
Авиация России нанесла удар по складу боеприпасов ВСУ на Запорожском направлении
CNN: ВС России применили в ходе СВО на Украине уникальную ракету с неустойчивой траекторией полёта
Певец Филипп Киркоров заявил, что съехался со своей возлюбленной
Замвоенкома из Одесской области отправили на фронт за танцы под русскую музыку
Актриса Лия Ахеджакова много лет живёт в одном доме с мужем и Аллой Будницкой
Популярное
Апокалипсис становится реальным: эксперт о солнечной активности и магнитных бурях

С начала 2023 года зафиксирована небывалая солнечная активность по сравнению с прошлым годом.

Биоэнерготерапевт: солнечная активность и магнитные бури — апокалипсис становится реальным
Корреспондент Die Welt* раскрыл ложь о жителях Артёмовска, распространяемую западными СМИ
Западные СМИ лгут о жителях Артёмовска: они не хотят уезжать и быть на стороне Киева — Die Welt*
ВСУ готовятся к весеннему наступлению на вошедшие в состав РФ территории
Украина впервые применила "умную" авиабомбу JDAM-ER
Красота в России всегда была и будет Сергей Лебедев Киберспецназ США ждёт отмашки от властей, чтобы обрушить на россиян лавину дипфейков Ольга Лебедева Жизнь под землёй — реальность или утопия? Ирина Шлионская
Боевик ВСУ снял на видео, как его сразила пуля
CNN: Россия может нанести Западу неожиданный ответный удар
Злые русские "Кинжалы" уничтожили бункеры с "теневыми офицерами" НАТО
Злые русские "Кинжалы" уничтожили бункеры с "теневыми офицерами" НАТО
Последние материалы
CNN: ВС России применили в ходе СВО на Украине уникальную ракету с неустойчивой траекторией полёта
Дорожный тест Cadillac Escalade-V 2023 года: Почему-то эта штука рулит
Обзор Alfa Romeo Stelvio 2023 года: Исключительно спортивный, но идет на уступки
Певец Филипп Киркоров заявил, что съехался со своей возлюбленной
Замвоенкома из Одесской области отправили на фронт за танцы под русскую музыку
13 лет управления Россией Александром III
Актриса Лия Ахеджакова много лет живёт в одном доме с мужем и Аллой Будницкой
FP: Соединённые Штаты Америки боятся возвращения многополярного мира
Как долго проживет ваша собака? Это зависит от её размера
Историк Тодд назвал ослабление НАТО следующей целью президента РФ Путина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников