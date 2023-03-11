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Олег Логинов

Божества Древнего Египта: кто за что отвечал?

2:35
Наследие » Мир

Тот и Хепри на борту барки побеждают змея Апепа на этой детали из Книги мертвых Именемсауфа, написанной во времена 21-й и 22-й династий (1069-716 гг. до н. э.) и хранящейся в Лувре.

Божества Древнего Египта: кто за что отвечал?

Апеп, также известный как Апофис, был воплощением хаоса. Он ежедневно сражался с Ра, божеством солнца, стремясь поглотить его, когда тот спускался за горизонт — где жил Апеп — в подземный мир. Наступала ночь, но Апеп, так и не сумев проглотить Ра целиком, выплевывал его, и солнце восходило вновь.

Хепри, скарабееголовый бог, второй справа, — утреннее проявление Ра, связанное, в частности, с творением: яйца жука-скарабея откладываются в навоз и появляются на свет полностью сформированными, их инкубация скрыта от мира. Поскольку жуки-скарабеи перекатывают навоз, они также стали ассоциироваться с движением солнца по небу.

Тот, стоящий на носу барки с головой ибиса, был женат на Маат. Она была богом порядка и поэтому неразрывно противостояла змею Апепу, "владыке хаоса". Тот был судьей мертвых, который наблюдал за тремя эпическими битвами между Добром и Злом. Он также был инженером, связанным с наукой и знаниями, и, как писец богов, был создателем языка.

В телесериале Stargate SG-1, в котором египетские боги являются расой инопланетян, Апофиса побеждает Анубис, бог мертвых, а не Тот и Хепри.

Справка:

Книга мёртвых — это сборник египетских заупокойных текстов, который был написан главным образом на папирусе. Он был использован с раннего периода Нового царства (около 1550-х гг. до н. э.) до приблизительно 50-х годов до н. э. Этот сборник состоит из магических заклинаний, которые были созданы для того, чтобы помочь умершему преодолеть опасности потустороннего мира и обрести благополучие в посмертии.

Stargate SG-1 (Звёздные врата) — это научно-фантастический телесериал, созданный при участии США и Канады и номинированный на премию "Эмми". Он основан на вселенной звездных врат компании MGM и создан Брэдом Райтом и Джонатаном Гласснером по мотивам фильма 1994 года "Звездные врата", написанного Дином Девлином и Роландом Эммерихом.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы смерть египет
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