Другой взгляд на историю ислама

Те немногие студенты в Великобритании, которые изучают историю ислама, в основном изучают суннитскую версию. Это знакомая история о четырех "праведных" халифах, сменивших Мухаммеда, и о последовавших за ними халифатах Омейядов, Аббасидов и Османов. Когда шиитские династии, такие как Буиды в Ираке и Иране, Фатимиды в Египте и Северной Африке, Хамданиды в Северном Ираке и Северной Сирии или даже Сефевиды в Иране, фигурируют в этой версии исламской истории, они появляются в основном в качестве противников суннитского повествования.

Учитывая, что суннитско-шиитское сектантство является ключевым фактором в политике Ближнего Востока, думать об исламской истории в таком перекошенном виде бесполезно. Несколько недавних книг, таких как "Халифат" Хью Кеннеди (2016) и "Краткая история суннитов и шиитов" Джона Макхуго (2017), начали исправлять этот дисбаланс. Одним из учреждений, работающих над тем, чтобы подчеркнуть вклад шиитов в исламскую цивилизацию, является Институт исмаилитских исследований в Лондоне, который с момента своего основания в 1977 году выпускает специализированные исследования по теологии и культуре шиитов-исмаилитов. С помощью новой серии "Мир ислама" Институт стремится охватить более широкую читательскую аудиторию.

Первый том этой серии посвящен происхождению империи Фатимидов (909-1171), шиитского государства исмаилитов, которое в то или иное время охватывало большую часть Северной Африки, Египет, Сицилию, Левант, Хиджаз и Йемен. Исмаилизм является миноритарной ветвью шиитского ислама. Исмаилиты присягают на верность линии имамов, происходящих от Исмаила ибн Джафара (ум. 762), сына шестого имама шиитов-двунадесятников. Они верят не только в то, что эти имамы являются законными политическими правителями мусульманской общины, но и в то, что они знают внутреннюю истину (аль-батин) коранического откровения — эзотерический способ рассмотрения ислама, чаще ассоциирующийся с суфизмом.

В 909 году армия исмаилитов-кутамов завоевала Кайраван, столицу суннитских Аглабидов. Позже в том же году исмаилитский имам Абд Аллах вышел из укрытия и направился в Кайраван, где объявил себя Командующим Верных и Махди, тем самым открыв халифат Фатимидов.

В первом веке существования империи Фатимидов Фатимиды, чья военно-морская мощь не знала себе равных в истории ислама, боролись за контроль над Средиземноморьем с Византией и Омейядами из Кордовы. При них также происходила систематизация исмаилитской теологии и права. Однако, возможно, величайшим наследием Фатимидов в этот период стало основание в 969 году Каира, который в 972 году стал их новой столицей. В Каире Фатимиды основали великую мечеть-университет Аль-Азхар, которая впоследствии стала мировым центром суннитской ортодоксии — знак того, что ислам невозможно понять без упоминания того, что некоторые историки называют "веком шиитов".

Справка:

Суфизм — это направление в исламе, которое объединяет аскетические и мистические учения и духовные практики. Его целью является борьба человека со скрытыми пороками души и развитие личности через духовное воспитание. Суфизм также может рассматриваться как форма мусульманского подвижничества и образ жизни последователей этого направления.

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