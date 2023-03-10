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Макар Горшенин

Страшные эксперименты нацистов

3:25
Наследие » Мир

Идеология нацизма основана на убеждении, что арийская раса является исключительной и превосходит все другие расы. Пытаясь предоставить доказательства этого утверждения, ученые нацистского режима проводили различные генетические эксперименты, чтобы продемонстрировать предполагаемую неполноценность других групп.

Страшные эксперименты нацистов

Эти эксперименты проводились с целью поддержать идею о биологическом превосходстве арийской расы и неполноценности других рас. Нацистские ученые пытались доказать эту идею, проводя эксперименты на людях, часто с применением пыток, увечий и принудительной стерилизации.

"Лебенсборн"

В нацистской Германии считалось, что только люди со светлыми волосами и голубыми глазами считаются "истинными арийцами". Однако, поскольку таких людей было меньшинство, Гитлер и его помощник Гиммлер в 1938 году запустили программу "Лебенсборн". Термин "Лебенсборн" переводится как "Источник жизни". Согласно этой программе, женщинам с оккупированных территорий, отвечающим определенным расовым критериям, предлагалось добровольно рожать детей от солдат и офицеров СС, признанных "стопроцентными арийцами".

Женщины, проявившие интерес к участию в программе, подвергались тщательному отбору. Их родословную изучали, чтобы определить, не являются ли они еврейками, цыганками, душевнобольными или преступницами. Кандидатки встречались с "арийскими" мужчинами в специальных домах свиданий. До этого родители будущих "арийских" детей часто были совершенно незнакомы.

Программа Лебенсборн была попыткой нацистского режима увеличить число "арийцев". Это был ужасающий пример одержимости режима расовой чистотой и евгеникой. Сегодня эта программа служит суровым напоминанием о зверствах, совершенных в нацистскую эпоху, и о важности неприятия всех форм расизма и дискриминации.

Около 12 000 детей родилось у немецких солдат и офицеров в оккупированной Норвегии в результате программы Лебенсборн. Как правило, ребенок оставался на попечении матери. Одной из известных личностей, родившихся по этой программе, была Фрида Лингстад, солистка группы ABBA. Она родилась в ноябре 1945 года, через несколько месяцев после освобождения Норвегии от немецкой оккупации.

Второй этап программы Лебенсборн предусматривал отбор детей, принадлежащих к "неарийским" расам, например, славянского или скандинавского происхождения, которые, тем не менее, отвечали критериям "арийскости". На оккупированных территориях подходящих детей в возрасте от года до шести лет обычно забирали у родителей и помещали в приемные семьи или специальные детские дома. Детям давали новые имена и заставляли забыть их настоящие семьи, родной язык и все, что касалось их жизни на родине.

Эти действия являются суровым напоминанием об ужасных последствиях нацистской идеологии и их одержимости расовой чистотой. Очень важно помнить и чтить память жертв таких зверств и продолжать отвергать все формы расизма и дискриминации.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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