Мистики: волшебная алхимия Шекспира

Кто же был автором произведений Шекспира? Единого мнения по этому поводу нет. Однако все согласны в том, что драматург (кем бы он ни был) воплотил в своих пьесах опыты алхимиков и его творения проникнуты средневековыми верованиями. Философские идеи в драмах Шекспира свидетельствуют, что драматург был отлично знаком с доктринами розенкрейцеров.

Шекспироведы указывают читателям: комедия "Сон в летнюю ночь" проникнута народной космологией, а в "Бесплодных усилиях любви" содержится орфическая концепция любви, иначе говоря, любящие должны пройти сквозь испытания. В пьесе "Венецианский купец" разворачиваются пифагорейские идеи, а в трагикомедии "Буря" на сцене появляется борющийся против Зла волшебник, который проводит юных возлюбленных через обряд посвящения. В сходной с ней по жанру "Зимней сказке", в основу которой положена теория алхимии, полным-полно соответствующих символов.

Исследователь и знаток масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии Мэнли П. Холл (Manly P. Hall) риторически вопрошал: "Кто, кроме каббалиста, пифагорейца или платониста, мог бы написать "Макбета", "Гамлета", "Цимбелина"? Ну кто, кроме человека, погруженного в мудрость Парацельса, мог написать "Сон в летнюю ночь"?" По мнению этого специалиста, подлинным автором приписываемых Шекспиру пьес был выдающийся английский ученый Фрэнсис Бэкон. Посвященный розенкрейцер Бэкон, по его словам, "зашифровал в пьесах Шекспира секретное учение братства розенкрейцеров и истинные ритуалы масонского ордена".

Однако нам полагается изложить житие господина Уильяма Шекспира и то, что о нем доподлинно известно. Драматург и автор сонетов представляет собой загадку от начала и до конца. В семье перчаточника (в этом тоже есть сомнения) Джона Шекспира в небольшом торговом городе Стрэдфорде-на-Эйвоне, графство Уорикшир, 23 апреля 1564 года родился мальчик, которого на третий день крестили под именем Уильям. Запись о крещении малютки действительно имеется, но она сохранилась в позднейшей копии, сделанной около 1600 года, после издания королевского указа Елизаветы Тюдор перевести быстро ветшающие бумажные книги на более долговечный пергамент. А дата 23 апреля, вычисленная шекспироведами, как нельзя лучше подходит ко дню рождения национального гения — это день святого Георгия, небесного покровителя Англии.

Помимо некоторых исторических сомнений, присутствуют сомнению лингвистические. Как правильно писать фамилию самого выдающегося драматурга? В генеалогическом справочнике 1867 года перечислено 57 вариантов написания фамилии Шекспир, причем с оговоркой, что их было не менее восьмидесяти. Традиционное печатное написание Шекспир (Shakespeare) — иногда разделенное дефисом — в письменных текстах варьируется от Shakspeare до Shaxpeare. Например, деда поэта Ричарда в документах указывали то как Shakstaff, то как Shakeschafte.

Про отца, Джона Шекспира, ученый люд также говорит разное. В частности, литературоведы спорят о том, был ли он обучен грамоте, хотя и занимал руководящие посты в городской администрации, вплоть до бургомистра или мэра Стрэдфорда. На пике своей карьеры Джон Шекспир был бейлифом (1568), через три года его избрали олдерменом и мировым судьей (Justice of the Peace). В 1576 году он подал прошение в Геральдическую палату для получения герба и дворянского достоинства. Позже он разорился и, возможно, причиной тому была Реформация. Почему возможно? Потому что мы так и не можем достоверно ответить на вопрос о вероисповедании Шекспира и его отца.

Автор новейшей русской биографии английского гения Игорь Шайтанов пишет: "Одни считают Шекспира католиком, другие — сторонником англиканства, в ритуале которого он прожил жизнь. Он явно не был пуританином и, возможно, набросал по этому поводу один из самых своих сатирических портретов (жанр, ему в целом не свойственный) — Мальволио в 'Двенадцатой ночи'".

Законные сомнения возникают у исследователей, хорошо ли Шекспир знал латынь. Известна фраза Бена Джонсона, которому принадлежит памятный отзыв о Шекспире, что последний He had small Latin and less Greek. Нам советуют понимать эту фразу в контексте елизаветинской эпохи: "Он (Шекспир) знал довольно по-латыни и еще меньше по-гречески". Следовательно, Шекспир знал латынь хуже приемного сына каменщика и признанного среди драматургов эрудита Бена Джонсона, и тем более хуже интеллектуала Фрэнсиса Бэкона. Тем не менее, Шекспир написал вослед Плутарху трагедию "Юлий Цезарь", но не по оригиналу, а по переводу Томаса Норта — одной из настольных книг той эпохи. Известно только, что кто-то написал такую пьесу, но рукописей Шекспира никто до сей поры не видел. Может статься, как в случае с нашим Михаилом Шолоховым, пока не была обнаружена рукопись "Тихого Дона", у части читателей сохранялись сомнения в его авторстве. Даже литературоведческая экспертиза на ЭВМ показала, что авторов у этой эпопеи было несколько, а не один писатель.

Ошибается не только техника, но и люди. Известный феномен: ветераны Великой Отечественной войны зачастую воспринимали Владимира Высоцкого как человека, воевавшего в ту суровую годину. Виной тому послужили проникновенные песни русского гения. Может быть, и Шекспир удивлял последующих исследователей своим даром. Не мог ТАК писать человек, если он не занимался тем или иным ремеслом. Оказывается, Шекспир должен был быть энциклопедически образованным человеком, но и одновременно заниматься постылым трудом. Видимо, такова природа истинного творчества, что оно подобно магии, заставляет верить в реальность созданного. Это ли не мистика?