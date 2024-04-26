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Вячеслав Шпаковский
Артефакты истории. Один из восьми античных Апоксиоменов

"Хорватский Апоксиомен": бронзовый атлет со дна моря

5:27
Наследие » Мир

Лучше лежать во мгле,
 В синей прохладной мгле,
 Чем мучиться на суровой,
 Жестокой проклятой земле...
Песня из кинофильма "Человек-амфибия". Стихи Ю. Друниной, музыка А. Петрова

"Хорватский Апоксиомен": бронзовый атлет со дна моря
Фото: https://commons.wikimedia.org by Zmaj

Сегодня мы расскажем вам о том, что можно найти на дне моря. И это отнюдь не сокровища затонувшего испанского галеона, но вещь ничуть не менее ценная — бронзовая скульптура римских временен. Нашел её бельгийский дайвер Рене Вутерс, нырнувший в прозрачные воды Адриатического моря у берегов Хорватии в 1996 году. Скульптура эта получила название "Хорватский Апоксиомен", а все потому, что до нашего времени дошло целых восемь таких скульптур. Хотя на дне моря нашли всего лишь одну из них.

Но кто такой Апоксиомен? Наверное, какой-нибудь герой Древней Греции? Оказывается, нет. Это всего лишь название древнегреческого спортсмена, занятого очищением своего тела после состязаний. Само слово Apoxyomenos переводится как "Скребок". А вот римляне дали ему впоследствии название "стригил", и без него обойтись было невозможно, поскольку спортсмены тех лет перед состязаниями намазывали тело жиром, из-за чего при падениях на него налипал песок. Ну а сами греки были помешаны на красоте обнажённого человеческого тела, вот и изображали таких вот голых "мужиков" и в бронзе, и в мраморе!

Самая знаменитая скульптура "очищающегося", отлитая из бронзы находится сегодня в Вене. Статуя из мрамора — Флоренции, торс из базальта хранится в замке Гандольфо, а в Художественный музей в Форт Уэрте, в США попала бронзовая голова. Но лишь хорватский Апоксиомен среди всех прочих выделяется и своей целостностью, и сохранностью.  

Считается, что создателем знаменитых бронзовых статуй Апоксиомена был знаменитый Лисипп из Сикиона, трудившийся при дворе самого Александра Македонского. Статую отлили из бронзы около 330 г. до н. э. В Рим её привез римский полководец Маркус Випсаний Агриппа и поставил в Термах Агриппы, где-то в 20 году до н. э. Интересно, что императору Тиберию так полюбилась эта скульптура, что он поместил её в опочивальню.

Но вот римлянам такое решение императора совсем не понравилось. И однажды во время гладиаторского боя, на котором присутствовал и император они начали скандировать: "Верни нам нашего Апоксиомена", и император… его вернул, а себе оставил точную копию.

Ну, нашлась статуя на 45-метровой глубине, причём, увидев под водой лежащего человека, дайвер испугался чуть ли не до заикания. Преодолев страх, он нырнул опять и увидел дне, наполовину засыпанную песком и покрытую водорослями и ракушками статую размером в человеческий рост, из-за чего он и принял её сначала за труп. Лишь потом выяснилось, что рост ее составляет 192 см. На поверхность статую подняли лишь в апреле 1999 года. Причём рядом с ней нашли базу из бронзы с узором в виде меандра. Других находок там не было.

А дальше статую надо было восстанавливать, для чего потребовалось изучение состава металла и технологии ее изготовления. Выяснилось, что скульптура состояла из семи отдельных деталей. Их все соединили, а все недостающее зачеканили точно такими же бронзовыми деталями.

Кстати, когда статую изучали, то выяснили, что до того, как она попала в воду, внутри неё жили мыши! Их биоматериал позволил датировать находку I-II вв. н. э., то есть повреждена она была ещё на суше. Кроме того, в сплаве, из которого сделана скульптура, слишком мало свинца, а это характерно для сплавов IV века до н. э. Само литье невысокого качества, в нем обнаружились и трещины и швы. В общем считается, что это одна из авторских копий, или опытная работа мастера, что, однако, ценности её не умаляет.

В общем, сегодня хорваты очень гордятся тем, что у них есть своя собственная, к тому же превосходно сохранившаяся скульптура Апоксиомена столь давних времен. А оригинал это или же одна из копий — это не так уж и важно, поскольку древность её неоспорима!

Поместили скульптуру в очень интересный музей, находящийся неподалеку от места, где её нашли. Здание музея - настоящий дворец с колоннами, весь облицованный белым камнем. Оно расположено на острове Лошинь, на центральной набережной небольшого городка Мали Лошинь. Внутренний дизайн музея ультрасовременен и производит на посетителей сильное впечатление.

Ну а сама статуя находится в помещении расположенном глубоко внизу, прежде чем вы туда попадете, вы знакомитесь с её историей. Апоксиомен стоит в абсолютно пустой Белой комнате, где только на него и можно смотреть. И это только усиливает воздействие его облика на зрителей.

Скульптура и искусство Древней Греции
Автор Вячеслав Шпаковский
Вячеслав Шпаковский — журналист, писатель, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы хорватия древняя греция
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