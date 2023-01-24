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Сергей Лебедев

Сегодня и Гитлер получил бы иммунитет под крышей США

Наследие

Мировая история знает немало примеров взлётов и падения фараонов, цезарей, царей, королей, президентов и просто диктаторов. Одни кончали жизнь на плахе, другие мирно умирали в постели. Чаще всего в новых странах, если сумели удрать. Но не всё так однозначно.

Сегодня и Гитлер получил бы иммунитет под крышей США

В старой Венеции выборного "президента" — дожа — после отставки инспектировала специальная комиссия. Если считали, что пара миллионов ушла не туда, куда надо — милости просим на плаху. Никарагуанские революционеры достали своего диктатора Сомосу при помощи советского РПГ в другой стране. Другие "президенты", будь это Латинская Америка или Африка, мирно кончали жизнь в стране-провайдере. Чаще всего, в США или Франции. Также повезло и Аугусто Пиночету. Президенту-диктатору Чили, который в начале 1970-х годов при помощи США организовал военный переворот в Сантьяго, убив законно избранного президента страны и устроив массовый террор недовольных.

После кровавых расправ можно и на пенсию

Здесь ничего нового нет, если бы не прецедент, который можно рассматривать только под "политической" лупой. Придя к власти на деньги США, Пиночет также мирно умер на деньги США, заявивших: "Когда он был у власти, то пользовался иммунитетом неприкосновенности". Поэтому за десятки тысяч убитых граждан Чили не несёт ответственности.

Как делается переворот на чужие деньги, это отдельная тема. Но ещё раз напомним, что генерал-капитан Пиночет пришёл к власти в результате военного переворота 1973 года, свергнувшего демократически избранное социалистическое правительство (пусть даже, и на словах) президента Сальвадора Альенде. Он был главой хунты, президентом и диктатором Чили в 1974–1990 годах. Понятно, что и главнокомандующим ВС Чили. Мирно почил в бозе в 2006 году.

После того, как развалился СССР, Чили уже не представляла большой интерес для США: диктатор был стар, а при нём страна деградировала. Оттуда уехало около миллиона человек. Наиболее грамотных и квалифицированных специалистов. А только на крестьянах сложно возродить индустриализацию страны.

И как маленький эпилог, несколько лет назад Национальный совет по образованию Чили принял решение внести изменения в чилийские школьные учебники. Правление Пиночета теперь обозначается не как "диктаторский режим", а как "военный режим". В чём разница, когда вас ставят стенке? Обращайтесь к советникам по образованию из США.

Шакал Табаки из Чили сделал своё дело

Понятно, что десятки тысяч граждан Чили после "отставки" Пиночета попытались привлечь его к ответственности за былые "заслуги". Но постсоветская юриспруденция занималась тогда своими разборками, страны СЭВ приняли ориентацию на НАТО, зато на его защиту встали США и её традиционный "шакал Табаки" ("Маугли" не забыли?) — Англия.

Неслучайно международные юристы тогда крайне отрицательно отнеслись к решению британского верховного суда в пользу бывшего чилийского диктатора. Представители из Международной комиссии юристов из десятка стран заявили, что это решение противоречит международным договорам и поощряет безнаказанность политиков.

Англичане посчитали, что Пиночета нельзя судить, так как он находится под защитой иммунитета (принятого им самим в годы кровавой хунты). Хотя, он и был главой государства в годы совершаемых политических преступлений.

Испанские юристы, тогда ещё пресс США не так давил на членов НАТО, в лице Вирджинии Диас заявили:

"Международное право исключает действие иммунитета в случаях, когда речь идёт о преступлениях против человечности".

Юристы напоминали, что речь идёт не о мелком взяточнистве, а о массовом убийстве, пытках, бесследном исчезновении тысяч людей. Понятно, что фактуру надо было искать в США, откуда направлялись инструкторы по развязыванию языков на крайний юг Латинской Америки. Тамошние юристы не раз требовали направить в ту же Испанию материалы, свидетельствующие о прямой причастности Пиночета к акциям международного терроризма.

Тогда прокуратура Парижа выдала международный ордер на арест Пиночета и объявила о возбуждении дела по факту насильственного захвата людей и последующих пыток. А министр юстиции Элизабет Гигу отметила, что

"сама идея иммунитета в отношении такого человека как Пиночет, который ответственен за десятки тысяч убийств, просто недопустима".

Но, как показывает история, кто делает президента, тот и "допускает". Что, впрочем, не помешало США вздёрнуть президента Ирака и убить лидера Ливии. Пусть и чужими руками.

Полагаю, что теперь с Пиночетом в другом мире разбираются его жертвы. А последних в маленькой Чили было очень много.

Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы сша ссср чили испания франция история терроризм аугусто пиночет
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