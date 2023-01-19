Инцидент в Розуэлле: шпионаж США против СССР вероятнее прилёта инопланетян

Падение некоего таинственного объекта в 1947 году в американском городке Розуэлл, в окрестностях которого расположена военная база, вызвало множество слухов. Почему-то основной стала версия о крушении космического корабля с пришельцами. Но имеется и другая. Она гласит, что распространение дезинформации об НЛО предназначалось для прикрытия разведдеятельности США против Советского Союза.

Сведения из отчёта

По словам старшего научного сотрудника Института исследований США и Канады РАН Владимира Васильева, как раз в 1947 году в США была утверждена секретная программа "Проект "Могул”". В её рамках запускались разведывательные зонды, при помощи которых американские спецслужбы надеялись получать информацию о проводившихся в СССР ядерных испытаниях.

Утверждения Васильева вовсе не голословны. Он приводит в доказательство сведения из "Отчёта Розуэлла", опубликованного в 1995 году штабом ВВС США. Всего, сказано в этом отчёте, с июня 1947-го по февраль 1949 года было запущено порядка 100 таких зондов.

Никакого НЛО не было?

По официальной версии, в окрестностях Розуэлла разбился метеозонд. Откуда взялась гипотеза о "летающей тарелке", не вполне понятно. Но информации по этому поводу было опубликовано очень много, вплоть до "свидетелей", собственными глазами наблюдавших "тарелку" и "останки инопланетян".

В 2002 году Глава аппарата Белого дома при президенте Билле Клинтоне Джон Подеста выступил с официальным заявлением о том, что никакого "крушения НЛО" в окрестностях "Зоны-51", как именуют военную базу в Розуэлле, не было. Но никаких других подробностей он не озвучил. По некоторым сведениям, Клинтон, придя к власти, запрашивал информацию о "Розуэлловском инциденте", но ему не смогли представить никаких убедительных доказательств о том, что тогда в этих местах разбился какой-то летательный аппарат.

Зонды оказались неэффективными

Любопытно, что даже некоторые уфологи склоняются к тому, что инцидент не связан с деятельностью инопланетных цивилизаций. В пользу версии о разведзонде выступили в своё время президент российского Уфологического общества, автор книги "Загадка Розуэлла" Борис Шуринов, а также его американский коллега Карл Пфлок. Последний писал, что в реальности "крушение" потерпела "связка воздушных шаров", представлявшая с собой разведывательный аппарат, запущенный в рамках проекта "Могул" с базы ВВС Холломэн.

И Пфлок, и Шуринов упоминают о том, что разработкой шпионских акустических зондов ещё во второй половине 1940-х годов прошлого столетия занимались специалисты Нью-Йоркского университета. К воздушным шарам из неопрена и полиэтилена подвешивали аппаратуру, которая, по задумке разработчиков, должна была фиксировать ударные волны от взрывов на советских ядерных полигонах.

Однако, эффективность этих зондов оказалась крайне низкой. На деле, они падали, не продержавшись в воздухе и нескольких часов. Как сообщает Пфлок, часть упавших зондов так и не была найдена, а остальные были обнаружены в различных местах. В основном, они фланировали на землю неподалёку от баз, откуда их запускали. На каждом зонде, по словам Пфлока, размещалась металлическая табличка с надписью, сулившей вознаграждение всем, кто его найдёт. Это увеличивало шансы на получение сведений о местонахождении зондов.

Помимо прочего, зонды были ещё и довольно дорогими в производстве, поэтому впоследствии их заменили на сейсмические детекторы, более дешёвые и функциональные. Но, тем не менее, сведения о проекте "Могул", похоже, всё ещё остаются под грифом "Секретно".