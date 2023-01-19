Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Шлионская

Инцидент в Розуэлле: шпионаж США против СССР вероятнее прилёта инопланетян

Наследие

Падение некоего таинственного объекта в 1947 году в американском городке Розуэлл, в окрестностях которого расположена военная база, вызвало множество слухов. Почему-то основной стала версия о крушении космического корабля с пришельцами. Но имеется и другая. Она гласит, что распространение дезинформации об НЛО предназначалось для прикрытия разведдеятельности США против Советского Союза.

Инцидент в Розуэлле: шпионаж США против СССР вероятнее прилёта инопланетян

Сведения из отчёта

По словам старшего научного сотрудника Института исследований США и Канады РАН Владимира Васильева, как раз в 1947 году в США была утверждена секретная программа "Проект "Могул”". В её рамках запускались разведывательные зонды, при помощи которых американские спецслужбы надеялись получать информацию о проводившихся в СССР ядерных испытаниях.

Утверждения Васильева вовсе не голословны. Он приводит в доказательство сведения из "Отчёта Розуэлла", опубликованного в 1995 году штабом ВВС США. Всего, сказано в этом отчёте, с июня 1947-го по февраль 1949 года было запущено порядка 100 таких зондов.

Никакого НЛО не было?

По официальной версии, в окрестностях Розуэлла разбился метеозонд. Откуда взялась гипотеза о "летающей тарелке", не вполне понятно. Но информации по этому поводу было опубликовано очень много, вплоть до "свидетелей", собственными глазами наблюдавших "тарелку" и "останки инопланетян".

В 2002 году Глава аппарата Белого дома при президенте Билле Клинтоне Джон Подеста выступил с официальным заявлением о том, что никакого "крушения НЛО" в окрестностях "Зоны-51", как именуют военную базу в Розуэлле, не было. Но никаких других подробностей он не озвучил. По некоторым сведениям, Клинтон, придя к власти, запрашивал информацию о "Розуэлловском инциденте", но ему не смогли представить никаких убедительных доказательств о том, что тогда в этих местах разбился какой-то летательный аппарат.

Зонды оказались неэффективными

Любопытно, что даже некоторые уфологи склоняются к тому, что инцидент не связан с деятельностью инопланетных цивилизаций. В пользу версии о разведзонде выступили в своё время президент российского Уфологического общества, автор книги "Загадка Розуэлла" Борис Шуринов, а также его американский коллега Карл Пфлок. Последний писал, что в реальности "крушение" потерпела "связка воздушных шаров", представлявшая с собой разведывательный аппарат, запущенный в рамках проекта "Могул" с базы ВВС Холломэн.

И Пфлок, и Шуринов упоминают о том, что разработкой шпионских акустических зондов ещё во второй половине 1940-х годов прошлого столетия занимались специалисты Нью-Йоркского университета. К воздушным шарам из неопрена и полиэтилена подвешивали аппаратуру, которая, по задумке разработчиков, должна была фиксировать ударные волны от взрывов на советских ядерных полигонах.

Однако, эффективность этих зондов оказалась крайне низкой. На деле, они падали, не продержавшись в воздухе и нескольких часов. Как сообщает Пфлок, часть упавших зондов так и не была найдена, а остальные были обнаружены в различных местах. В основном, они фланировали на землю неподалёку от баз, откуда их запускали. На каждом зонде, по словам Пфлока, размещалась металлическая табличка с надписью, сулившей вознаграждение всем, кто его найдёт. Это увеличивало шансы на получение сведений о местонахождении зондов.

Помимо прочего, зонды были ещё и довольно дорогими в производстве, поэтому впоследствии их заменили на сейсмические детекторы, более дешёвые и функциональные. Но, тем не менее, сведения о проекте "Могул", похоже, всё ещё остаются под грифом "Секретно".

Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы сша ссср армия россия оружие история
Новости
Рогов заявил о локальном наступлении ВС РФ в районе Орехова Запорожской области
Кадыров обрушился с критикой на генерала Соболева, призвавшего брить бороды в зоне СВО
Это злобная вещь. Эксперт призвал заблокировать YouTube
Захарова: Политика Киева может привести к крупнейшему внутриконфессиональному конфликту в современной истории Европы
Невролог: головокружение может указывать на несколько заболеваний
Астрологи: мужчины-Львы любят дарить дорогие подарки
Подоляк высказался об убийстве банкира Киреева сотрудниками СБУ: были претензии
Творческий вечер Юрия Грымова пройдёт 9 февраля в Нижнем Новгороде
Борис Джонсон призвал снабдить ВСУ наступательным оружием: Они могут победить
Какао по рецепту индейцев майя можно попробовать на "Роза Хутор"
Популярное
Генерал Соболев объяснил запрет бороды и планшетов в армии воинской дисциплиной

Требования к внешнему виду солдата прописаны в уставе военной службы, отметил генерал.

Генерал Соболев объяснил запрет бороды и планшетов в армии воинской дисциплиной
Военный ВС РФ Лукоянов рассказал о пытках, которым подвергся в украинском плену
Военный ВС РФ Лукоянов рассказал о пытках, которым подвергся в украинском плену
Европейский еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за слова о еврейском вопросе
В Варшаве на аукционе выставили на продажу личные вещи военнопленных ВС РФ
Российский ВПК работал на кого угодно, но только не на Россию Андрей Николаев Знак зодиака 19 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Войну меряют не только кровью, но и деньгами Сергей Лебедев
Пропавший Владимир Познер объявился в США вместе с Леонидом Ярмольником
МК: Леонков заявил о самом эффективном оружии ВС РФ против танков из Германии "Леопард"
Британцы оценили реакцию жены Зеленского на крушение вертолёта под Киевом: крокодиловы слёзы
Британцы оценили реакцию жены Зеленского на крушение вертолёта под Киевом: крокодиловы слёзы
Последние материалы
МИД Ирана заявило, что не признаёт вхождение в РФ Крыма и четырёх новых регионов
Ксения Блажиевская: "Оценочные суждения отбирают у нас энергию"
Mail Online: Хитченс признал, что британцы безразличны к Украине и мало о ней знают
Политик Филиппо жёстко осадил Зеленского за требование оружия для захвата Крыма
В Европарламенте приняли резолюцию по поводу организации трибунала над Путиным и Лукашенко
Политолог: жёсткая риторика России в сторону Запада будет только нарастать
Лавров заявил о быстрой деградации ОБСЕ
В аэропорту Кольцово задержан мужчина с позолоченным автоматом
Танки "Леопард" для ВСУ: Польша идёт ва-банк
Министр экономики Свириденко: Украина может победить Россию уже в 2023 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников