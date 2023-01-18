Войну меряют не только кровью, но и деньгами

Любая местечковая война, а что уж говорить о глобальных войнах, требует не только больших людских ресурсов, но и больших денежных затрат. Другое дело, кто наживается на крови. Победители или побеждённые. Засекретить сегодня это невозможно, когда весь мир находится в Интернете. Но сколько там правды, а сколько лжи? Обратимся к тем временам, когда до соцсетей было более ста лет.

Во сколько обходится жизнь бойца на передовой

Французы уже после кровопролитной битвы под Верденом подсчитали итог двухмесячных боёв в ходе Первой мировой войны. Главное, человеческие жертвы, как обычно, отходят на второй план. Цифры уже по тогдашнему времени поражали всех. А ведь впереди была Вторая мировая и мегатонны американских бомб, сброшенных американцами на маленький Вьетнам. Эволюция военных расходов только увеличивается.

Итак, сто лет назад было подсчитано (а ведь война всё ещё шла), что 120 орудий, входящих в армейский корпус, при непрерывной боевой работе, отправляют на врага 300 тысяч килограммов металла. Не буду приводить старые цены за этот "металлолом" — сегодня это миллиарды. А если прибавить сюда ещё и винтовки, пулемёты, гранаты (сейчас смело сюда можно укладывать танки, БМП, бронеавтомобили, ракеты, БПЛА, а также инженерную технику), то общее количество металла, которое расходует армейский корпус (не нравится, назовите армией, бригадой) в течение суток, равняется 500 тысячам килограммов.

Французы тогда подсчитали, что в сутки — это более 4 миллионов франков. Полагаю, что и сегодня массовый бой только накручивает счётчик военных расходов. Неважно, где это происходит. Это очевидно.

Другое дело, что в США, в отличие от французов, обратили внимание на то, сколько стоит жизнь солдата в течение 24 часов "апокалипсиса". За океаном, пока не ввязываясь в войну, уже просчитали стоимость снаряжения бойца (офицер, конечно, подороже), его питание.

Оказалось, что смерть военнослужащего француза уже в 1917 году обходилась французскому бюджету в 75 тысяч франков. Позже расходы пойдут на семью покойного, льготы и прочее. Другое дело, будет ли государство исполнять взятые на себя соцобязательства.

Англичане, будучи более богатыми и более уважительными к героям, жизнь своих бойцов оценивали повыше. Ещё во время Бурской войны в 1900 году на потерю бойца списывали 200 тысяч. Для дотошных — смотрите курсы валют на то время. Это очень много. А на Балканах через десять лет, когда болгары и сербы вкупе с турками лупили друг друга, жизнь солдата была поменьше — около 50 тысяч. Ну, это ж, не Европа.

Но, изучая цифры потерь и затрат на войны, всегда можно заметить, что, в первую очередь, внимание обращали на "технику". Как кто-то где-то когда-то говорил: "бабы солдат ещё нарожают". Сегодня, правда, никто рожать не собирается. Может быть, поэтому и боевая техника дешевле цены подготовленного бойца.

Как заработать на "поле боя"

Но вернёмся к "технике". Финансовые расходы на артиллерию, которая использовалась в битве под Верденом в Первую мировую, "значительно превышали обычную норму и достигли фантастических размеров". По сообщению французской разведки, немцы, как атакующая сторона, расходовали на одну десятую больше обороняющихся. За сто дней под Верденом немцы истратили 421 200 000 килограммов металла. А по тогдашним ценам — почти 3 миллиарда франков.

Но даже если не обращать внимание на миллионные потери в живой силе, уже тогда "эксперты" с оптимизмом смотрели в будущее. Другое дело, не зная, кто станет победителем в войне.

"Огромное количество металла, выбрасываемое враждующими армиями, превращает многие поля сражения в, своего рода, железные и стальные рудники, что при теперешних ценах является большим богатством", — говорили они.

Это хороший плевок в сторону наших русофобов с ЦТ, которые снимают на мои деньги фильмы типа "А было ли Ледовое побоище" или "А было ли Куликово поле". Мол, ни одной железки мы там не нашли. Зачем этот "вброс" делается на госуровне, мне непонятно. Зато, учитывая, что всё железо уже ценилось в новом веке, где же вы отыщете "железку" в XIV веке? Например, в Англии мифического короля Артура никто не ставит под сомнение. Да и "железок" там не нашли. Хотя бы, для вида колечко от кольчуги.

Возвращаясь к военному "металлолому", отметим, что уже тогда среди "предпринимателей" обсуждались способы разработки этих кровавых "рудников". Но и риски прибылей тоже брались в расчёт. Речь шла, в частности, о неразорвавшихся снарядах, которые, уйдя глубоко в землю, могли рвануть при прикосновении к ним лопаты. Но и здесь всё было, вроде бы, нормалёк.

Некий профессор из Нанси, Гютон, изобрёл аппарат, который "видит" под землёй неразорвавшиеся снаряды. И его машина вполне "гарантирует безопасность предстоящих работ в этих опасных "рудниках" на полях сражений".

А ведь до конца той войны была ещё пара лет, каждый месяц которых слизывал из истории сотни тысяч жизней бойцов. Но бизнес на костях вечен.